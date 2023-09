Cholezystektomie 2019 Neues Qualitätssicherungsverfahren im Regelbetrieb

Neues Qualitätssicherungsverfahren Cholezystektomie ab 2019 im Regelbetrieb - Es wird eines der ersten drei QS-Verfahren sein, die unter der neuen "Richtlinie zur datengestützten einrichtungsübergreifenden Qualitätssicherung (DeQS-RL)" laufen. (IQTIG).

Aus dem Gebiet der Viszeralchirurgie geht das neue QS-Verfahren Cholezystektomie (QS CHE) am 1. Januar 2019 in den Regelbetrieb. Es wird eines der ersten drei QS-Verfahren sein, welche unter der neuen „Richtlinie zur datengestützten einrichtungsübergreifenden

Qualitätssicherung“ (DeQS-RL)" laufen. Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) hat diese Richtlinie am 19. Juli 2018 beschlossen.

Das Gallensteinleiden (Cholelithiasis) stellt in der erwachsenen Bevölkerung

die häufigste Erkrankungsform der Gallenblase und der Gallengänge dar.

Gallensteine (Konkremente) kommen bei Frauen häufiger vor als bei Männern. Der

Nachweis von Konkrementen in der Gallenblase bzw. den extrahepatischen

Gallenwegen erfolgt vor allem durch eine Ultraschalluntersuchung.

Die operative Entfernung der Gallenblase (Cholezystektomie) stellt die typische

Behandlung schmerzhafter, also symptomatischer Gallenblasensteine dar. Sie

erfolgen entweder minimal-invasiv (laparoskopisch, d.h. Entfernung der

Gallenblase mittels Schlüssellochchirurgie) oder offen chirurgisch, indem ein

Bauchschnitt angelegt wird (Laparotomie). Die Entfernung der Gallenblase kann

auch im Rahmen anderer Operationen von Bauchorganen sinnvoll und notwendig sein

(Begleitcholezystektomie).

Bei der operativen Entfernung der Gallenblase können schwerwiegende

Komplikationen wie bspw. die Verletzung der Gallengänge und Blutgefäße

verursacht werden, die bereits während des stationären Aufenthaltes oder zu

einem späteren Zeitpunkt diagnostiziert werden. Die Häufigkeit solcher

Ereignisse wird im Rahmen der externen stationären Qualitätssicherung mit dem

neuen QS-Verfahren Cholezystektomie nach DeQS-RL erfasst.

In dem vor dem Erfassungsjahr 2015 von der Institution nach § 137 a

Sozialgesetzbuch (SGB) Fünftes Buch (V) (alte Fassung) durchgeführten

QS-Verfahren Cholezystektomie wiesen die Ergebnisse der Qualitätsindikatoren

seinerzeit ein gleichbleibend gutes Niveau der Versorgungsqaulität aus.

Betrachtet wurden Ergebnisindikatoren ausschließlich für den stationären

Sektor. Nach der Entlassung auftretende Komplikationen und Reinterventionen,

verursacht z.B. durch die Durchtrennung oder den Verschluss des

Hauptgallenganges (Ductus hepatocholedochus), eingriffsspezifische Infektionen

oder interventionsbedürftige Blutungen konnten jedoch nicht erfasst werden.

Am 19. Juli 2012 beauftragte der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) das Institut

nach § 137 a SGB V (alte Fassung) mit der Weiterentwicklung des QS-Verfahrens

Cholezystektomie. Mit dem Erfassungsjahr 2015 erfolgte nach Beschluss durch den

G-BA die Aussetzung des Verfahrens. Der Weiterentwicklungsauftrag zielte auf

die Erfassung von nach Entlassung aus dem Krankenhaus stattfindenden

Ereignissen. Die neu entwickelten Follow-up-Indikatoren bilden nun unter

Nutzung von Sozialdaten der Krankenkassen nach dem ersten stationären

Aufenthalt auftretende Komplikationen und Reinterventionen ab. Entsprechend

beziehen sich die insgesamt sieben Qualitätsindikatoren auf operationsbedingte

intra- oder postoperative Komplikationen und Reinterventionen nach 30, 90 bzw.

365 Tagen sowie auf die Sterblichkeit bei Durchführung oder innerhalb von 90

Tagen nach Cholezystektomie.

Für das neue QS-Verfahren Cholezystektomie (QS CHE) beginnt am 1. Januar 2019

der Regelbetrieb, d. h. die Datenerhebung und die Datenübermittlungen von nach

§ 108 SGB V zugelassenen Krankenhäusern und von Sozialdaten der Krankenkassen

zu stationären Folgebehandlungen sowie in deren Folge die Datenverarbeitung.

