Corona-Pandemie: Ausnahmen bei der Qualitätssicherung für Kliniken werden verlängert (Gemeinsamer Bundesausschuss).

Die seit einigen Wochen steigende Anzahl von Menschen, die sich mit dem SARS-CoV2-Virus infiziert haben, belastet die Krankenhäuser erneut. Um das Klinikpersonal auch in der dritten Welle der Corona-Pandemie dabei zu unterstützen, sich in der Ausnahmesituation ganz auf

die Patientenversorgung zu konzentrieren, hat der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) eine Reihe von Ausnahmeregelungen im Bereich der Qualitätsanforderungen bis zum 30. September

2021 verlängert. Damit werden beispielsweise Dokumentations- und

Nachweispflichten ausgesetzt. Bis zum 30. Juni 2021 wird es auch keine

Kontrollen im Sinne der MD-Qualitätskontroll-Richtlinie des G-BA durch den

Medizinischen Dienst in Krankenhäusern geben. Spätestens zwei Wochen vor dem

Auslaufen der Verlängerungen, also Mitte Juni sowie Mitte September 2021, wird

der G-BA über eine mögliche weitere Verlängerung entscheiden und dabei die dann

aktuelle Versorgungssituation berücksichtigen.

Betroffen vom aktuellen Beschluss sind folgende Richtlinien:

Qualitätssicherungs-Richtlinie Früh- und Reifgeborene (QFR-RL)

Richtlinie zu minimalinvasiven Herzklappeninterventionen (MHI-RL)

Qualitätssicherungs-Richtlinie zum Bauchaortenaneurysma (QBAA-RL)

Richtlinie zur Kinderherzchirurgie (KiHe-RL)

Richtlinie zur Kinderonkologie (KiOn-RL)

MD-Qualitätskontroll-Richtlinie (MD-QK-RL)

Die ersten fünf oben genannten Richtlinien sehen für die Krankenhäuser

Personal-Mindestvorgaben für die Ausstattung und den Einsatz von

Pflegefachkräften vor. Durch die Corona-Pandemie erscheint es möglich, dass

Krankenhäuser trotz sorgfältiger Planung diese personellen Anforderungen nicht

mehr erfüllen können und dennoch Patientinnen und Patienten sofort versorgen

müssen. Z. B. dann, wenn die Patientenzahl durch eine Corona-Infektion schnell

stark steigt, Krankenhauspersonal krankheitsbedingt selbst ausfällt oder in

Quarantäne ist und eine Verlegung der im Krankenhaus behandelten Patientinnen

und Patienten nicht möglich oder medizinisch nicht vertretbar ist. Diesen

Umständen will der G-BA mit seinen zeitlich befristeten Ausnahmen von der

Qualitätssicherung gerecht werden und den Krankenhäusern die

Patientenversorgung erlauben, selbst wenn die Mindestvorgaben für

Pflegefachkräfte unterschritten werden.

Zeitliche Ausnahmen bei den Kontrollen des Medizinischen Dienstes

Stichprobenbasierte Kontrollen, mit denen überprüft wird, ob die Krankenhäuser

die Qualitätsanforderungen einhalten, die jene Richtlinien betreffen, die zum

Anwendungsbereich der MD-QK-RL gehören, finden nunmehr erst ab dem Kalenderjahr

2024 statt. Die Fristen für anlassbezogene Qualitätskontrollen z. B. nach

erstmalig erstellten Nachweisen der Krankenhäuser, dass sie bestehende

Qualitätsanforderungen erfüllen, werden um ein Jahr verschoben bzw. verlängert.

Hierbei handelt es sich vor allem um Anforderungen an das Personal, die

Organisation, die Infrastruktur, die Dokumentation oder technische Ausstattung,

die sich aus anderen QS-Richtlinien ergeben.

Der Beschluss tritt nach Nichtbeanstandung des Bundesministeriums für

Gesundheit und Veröffentlichung im Bundesanzeiger rückwirkend zum 1. April 2021

in Kraft. Den Antrag auf eine Verlängerung der Ausnahmeregelungen stellten die

Deutsche Krankenhausgesellschaft und der GKV-Spitzenverband.

Sämtliche vom G-BA beschlossenen Sonderregelungen sind auf den Internetseiten

des G-BA unter folgendem Link zu finden: www.g-ba.de/sonderregelungen-corona

Quelle: Gemeinsamer Bundesausschuss, 01.04.2021