Das DIVI-Intensivregister sei für die Steuerung der Pandemie unverzichtbar

Das DIVI-Intensivregister: Kapazitäten der Intensivstationen abrufen, Patientenströme lenken und Engpässe erkennen (Pressenachricht).

Es ist etwas mehr als zwei Jahre her, dass die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) gemeinsam mit dem Robert Koch-Institut (RKI) das DIVI-Intensivregister aus der Taufe hob. Tagesaktuell sind hierdurch die Kapazitäten jeder

Intensivstation mit Akutversorgung abrufbar, können Patientenströme gelenkt und Engpässe frühzeitig erkannt werden. Auch zeigen die Langzeitdaten des Registers deutlich, wo wir heute in

der Pandemie stehen und wie stark das Personal in der Klinik belastet ist. „Ein

Paradebeispiel, wie wichtig die Digitalisierung für unser Gesundheitssystem

ist“, resümiert DIVI-Präsident Prof. Dr. med. Gernot Marx (Foto) am heutigen

Tag der Intensivmedizin im Interview. Ein Gespräch über Vergangenheit,

Gegenwart und Zukunft.

Herr Prof. Marx, das DIVI-Intensivregister ist heute beinahe jedem in der

Republik ein Begriff. Was bedeutet das für die Intensivmedizin?

„Die Intensivmedizin hat schon durch die Pandemie an sich deutlich mehr

Wahrnehmung in der Bevölkerung erlangt. Vorher wurde dieser Teil der Medizin

glaube ich vor allem mit Apparaten, Schläuchen und Tod in Verbindung gebracht.

Jetzt steht er für Möglichkeiten, die wir ausschöpfen können, um kritisch

Kranke zurück ins Leben zu bringen. Das Intensivregister hat durch seine

täglich verfügbaren Daten ein Wesentliches zu dieser Wahrnehmung und Bedeutung

beigetragen – weil wir hierdurch die Auswirkungen von COVID-19 mit Blick auf

die Bettenbelegung der Intensivstationen darstellen konnten.“

Das Register ist ja zu Beginn der Pandemie in wahnsinniger Geschwindigkeit

aufgebaut worden – Tag und Nacht, weil es dringend gebraucht wurde...

„Richtig! Das Intensivregister ist in sehr kurzer Zeit und durch sehr viel

Engagement der Verantwortlichen am RKI, insbesondere Dr. med. Linus

Grabenhenrich und Dr. rer. nat. Martina Fischer sowie weitere Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter, und aus der DIVI durch unsere beiden

medizinisch-wissenschaftlichen Leiter, Prof. Dr. med. Christian Karagiannidis

und Prof. Dr. med. Steffen Weber-Carstens, PD. Dr. med. Mario Menk und unser

damaliger Präsident, Prof. Uwe Janssens, aufgebaut worden. Sie alle haben sich

im Februar und März 2020 bis tief in die Nacht in Videokonferenzen besprochen,

Aufgaben verteilt und Bedürfnisse abgeglichen, um dann in sehr kurzer Zeit

Geldmittel beim Gesundheitsministerium zu beantragen, ein Team zusammen zu

stellen, Dienstleister zu rekrutieren und ein Register zu programmieren, die

Krankenhäuser bei der Registrierung und bei der Handhabung des Registers zu

betreuen und so ein funktionierendes Meldesystem aufzubauen.“

Aber warum unbedingt ein Intensivregister?

„Nun, der DIVI wie auch dem RKI war in den Wochen vorher sehr deutlich

geworden, dass die intensivmedizinische Versorgung – und hier konkret die

maschinelle Beatmung von COVID-19-Patienten – ein großes Problem in schwer

betroffenen Ländern wie China oder Italien dargestellt hat. So haben wir zur

Vernetzung der Krankenhäuser und ihrer Intensivstationen gemeinsam ein System

entwickelt, um deutschlandweit die Kapazitäten auf den Intensivstationen

tagesaktuell darzustellen. Im Zuge der H1N1-Pandemie im Jahr 2009 hatten die

Kollegen Karagiannidis und Weber-Carstens bereits ein deutschlandweites

Netzwerk innerhalb der DIVI aufgebaut, in dem immerhin rund 80 Kliniken ihre

Behandlungskapazitäten für Patienten mit akutem Lungenversagen tagesaktuell

anzeigen konnten. Diese Basis wurde für das neue DIVI-Intensivregister genutzt.

Am 17.03.2020 ging es erstmals online.“

Seither hat die Verfügbarkeit der Daten durch die täglichen Meldungen der

Intensivstationen einiges ermöglicht.

„Ohne die Daten aus dem Intensivregister hätten wir keinen Überblick über die

tatsächlichen Kapazitäten auf den Intensivstationen gehabt. Und ohne diesen

Überblick wäre in der akuten Situation auch nicht deutlich geworden, wie

belastet manche Regionen durch die Vielzahl zusätzlicher

COVID-19-Intensivpatienten waren. So konnten wir in Deutschland aber in Ruhe

und ohne Hektik die strategische Verlegung einiger Patienten aus Hotspots

planen und umsetzen. Aus Bayern, Thüringen und Sachsen wurden Patienten in ganz

Deutschland verteilt, um für akute Notfälle wieder Kapazitäten zu haben – für

die man im Notfall nicht mehrere Stunden entfernt liegende Klinik ansteuern

kann. Für diese Lenkung von Patientenströmen beneiden uns viele andere

Krisenstäbe im Ausland.“

Auch der Blick in die Zukunft wurde ja durch die Daten in der Krisensituation

möglich.

„Das hat mich über alle Maßen beeindruckt! Im Frühjahr 2021, mitten in der

zweiten Welle und in Erwartung der dritten, ist es unserem Mathematiker, Herrn

Prof. Dr. Andreas Schuppert von der RWTH Aachen mit dem DIVI-Prognosemodell

gelungen, durch die Daten des DIVI-Intensivregisters die Auswirkungen von einem

möglichen Lockdown oder weniger drastischen Maßnahmen mit Blick auf die

Belegung der COVID-19-Patienten auf den Intensivstationen vorherzusagen. Da er

tagesaktuell die Modellierungen anhand der tatsächlichen Daten abgleichen

konnte, wurde das Modell von Tag zu Tag noch exakter. Wir Intensivmediziner

wussten daher sehr genau, was uns in den nächsten zwei bis vier Wochen

erwartet. Das war für die Kliniken in einer Ausnahmesituation und die

Patientenversorgung und -sicherheit von enormer Bedeutung.

Parallel weist das DIVI-Intensivregister im Login-Bereich ebenfalls bis heute

Modellierungen aus, die vom Institut für Medizinische Biometrie und Statistik

(IMBI) der Uni Freiburg, dem Projekt „SPoCK“, stammen. Auf diese Vorhersagen

können viele tausend Menschen täglich zugreifen und ihre aktuellen

Entscheidungen entsprechend mit den Erwartungen für die nächsten Wochen

abgleichen – und eben eventuell anpassen.“

Aber nicht nur für die Pandemie ist das DIVI-Intensivregister ein wichtiges

Werkzeug.

„Nein, natürlich nicht. Wir Intensivmediziner – und damit natürlich das

Gesundheitssystem im Ganzen – profitieren grundsätzlich von der Verfügbarkeit

der Daten, die ja tagesaktuell, wie auch als Zeitverläufe der vergangenen zwei

Jahre, zur Verfügung stehen. Bitte führen Sie sich vor Augen: Bis heute ist das

Betreiben des Registers eine tagfüllende Aufgabe. Wir alle halten dieses für

wahnsinnig wichtig – deshalb sind bis heute unsere

medizinisch-wissenschaftlichen Leiter ehrenamtlich auch weiter hochengagiert.

Es braucht zum Beispiel nur einen Blick auf die Kartendarstellung im

DIVI-Intensivregister: Schon wird deutlich, dass selbst ohne eine Vielzahl an

COVID-19-Patienten die Betten in Großstädten und Ballungsräumen auf den

Intensivstationen stark ausgelastet sind. Hier können sich immer weniger

Pflegekräfte das Leben und Arbeiten leisten – wir verlieren das Personal und

damit die Möglichkeit Betten auf den Intensivstationen zu betreiben, also

letztendlich Kapazitäten im Gesundheitssystem. Alle Verantwortlichen, vom

Pflegedirektor bis hin zu unserem Gesundheitsminister, sehen und wissen das.

Entsprechend können, müssen und werden jetzt auch Maßnahmen ergriffen werden.“

Wie wird sich das DIVI-Intensivregister entsprechend entwickeln, auch wenn

derzeit die Intensivmedizin für die Pandemie nicht mehr im absoluten Fokus

steht?

„Das Register hat wie gesagt Bedeutung für jeden Intensiv- und Notfallmediziner

erlangt, wie auch für die Verantwortlichen in der Klinik und in der Politik.

Derzeit arbeiten DIVI, RKI und das Bundesgesundheitsministerium gemeinsam

daran, das Intensivregister mit anderen Meldesystemen zu verknüpfen, damit

einige Daten nur noch einmal gemeldet werden müssen und über Schnittstellen die

Informationen zwischen Meldesystemen geteilt werden. Teilweise verschlanken wir

auch Fragen, weil diese nicht mehr für die Patientenversorgung relevant sind –

wie das Corona-Virus passen wir uns auch in Punkto Abfrage an. Weiterhin gibt

es also viel zu tun und sind viele Menschen im Vorder- wie im Hintergrund damit

beschäftigt, das DIVI-Intensivregister aufrechtzuerhalten und

weiterzuentwickeln.“

Also ein absolutes Zukunfts-Projekt?

„Die Verstetigung von Instrumenten, die wir in der Akutphase der Pandemie

entwickelt haben und die sich als extrem wichtig und hilfreich zeigen konnten,

ist die beste Vorbereitung auf alles, was noch kommen wird – also auch auf die

aktuelle Frage nach dem ‚wie wird der Herbst 2022?‘.

Die Verfügbarkeit von Daten, die digitalisierte Medizin, ist vor allem in der

Intensivmedizin gut umsetzbar und ein richtiger Schritt in die Zukunft. Hier

ist das DIVI-Intensivregister ein Paradebeispiel. Aber auch telemedizinische

Netzwerke und damit eine vernetzte Versorgung der Intensivpatienten an jedem

Standort nach höchstem Standard sind wichtige Errungenschaften der

Intensivmedizin, die wir jetzt dringend in die reguläre Versorgung überführen

müssen. Hierfür setzen wir uns als DIVI ein, als Sprachrohr für alle Intensiv-

und Notfallmediziner und natürlich für unsere Patienten.“

Quelle: Pressenachricht, 18.06.2022