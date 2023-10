Deutsche Hirnstiftung neu gegründet (Pressemitteilung).

Beim 93. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Neurologie (DGN) wurde heute die Deutsche Hirnstiftung aus der Taufe gehoben. Ihr Angebot: leicht verständliche Informationen zu neurologischen Erkrankungen sowie Beratung und Forschungsförderung. Interessierte können von diesem Angebot profitieren und das Anliegen durch

eine Mitgliedschaft oder Spenden unterstützen. Bislang fehlte Betroffenen eine objektive und valide Informationsplattform. Diese Lücke

schließt nun die neue Stiftung.

„Mit der Deutschen Hirnstiftung wird ein ,Fenster zur Öffentlichkeit‘

aufgestoßen, das der DGN als wissenschaftlicher Fachgesellschaft bis dato

fehlte“, sagte Prof. Dr. Frank Erbguth, Präsident der neuen Stiftung, die auf

Initiative der DGN als Verein gegründet wurde. „Wir möchten so wie die Deutsche

Herzstiftung für die Kardiologie oder die Deutsche Krebshilfe in der Onkologie

medizinische Inhalte auf dem neuesten Stand der Forschung der gesamten

Bevölkerung in übersichtlicher und verständlicher Form zur Verfügung stellen

und Hilfe bei allen Fragen zu neurologischen Krankheiten wie Schlaganfall,

Kopfschmerzen, Parkinson, Epilepsie oder Multipler Sklerose anbieten.“

Der Bedarf ist groß. Denn mehr als jeder Zweite in Europa – und auch in

Deutschland – leidet unter einer neurologischen Erkrankung, wie eine aktuelle

Studie in „Lancet Public Health“ [1] zeigt. Damit ist oft ein massiver Verlust

an Selbstständigkeit und Lebensqualität verbunden, manchmal auch eine

verminderte Lebenserwartung. Dagegen tritt die neurologische Forschung an und

hat in den letzten Jahrzehnten für viele Erkrankungen neue therapeutische

Optionen entwickelt, durch die sich die Prognose und Lebensqualität der

Betroffenen deutlich verbessert haben.

„Die Neurologie hat sich so zu einer Schlüsselmedizin des 21. Jahrhunderts

entwickelt und ist auch aufgrund der vielen verschiedenen Krankheitsbilder ein

Fach, das breites Interesse und einen hohen Informationsbedarf generiert,

insbesondere auch aufgrund vieler neuer Therapieoptionen. Diesen Bedarf wollen

wir decken, indem wir transparent, offen und unabhängig über neurologische

Erkrankungen sowie über Präventions- und Therapiemöglichkeiten informieren“,

betonte Prof. Dr. Kathrin Reetz, Vizepräsidentin der Deutschen Hirnstiftung.

Dazu hat die Stiftung vor allem Patienteninformationen zu häufigen

neurologischen Krankheiten entwickelt und stellt diese den Betroffenen über

neurologische Praxen, Kliniken und auch direkt zur Verfügung. Die Faltblätter

erläutern Hauptsymptome, Ursachen und Prävention genauso wie Verlauf, Therapie,

Behandlung und Diagnostik. Sie sind leicht verständlich formuliert und werden

auf dem neuesten Stand wissenschaftlicher Evidenz erstellt. Noch umfangreichere

Informationen finden Betroffene, Angehörige und Interessierte auf der

Stiftungswebseite www.hirnstiftung.org. Über Internet und Telefon können sie

als Mitglieder auch vertiefende Fragen direkt mit Expertinnen und Experten der

Deutschen Hirnstiftung klären. Das Angebot wird zukünftig bundesweit durch

Informationsveranstaltungen ergänzt.

Die Stiftung möchte so aktuelles Wissen vermitteln, seriös aufklären und dabei

auch Tabus und Ängste abbauen, die bis heute noch im Zusammenhang mit

Erkrankungen des Nervensystems bestehen. So sollen neurologische Erkrankungen

verstärkt in der öffentlichen Wahrnehmung verankert werden, wie dies bei

anderen wichtigen Krankheitsbildern wie etwa Herzerkrankungen oder Krebs schon

selbstverständlich ist. Den Betroffenen soll damit eine gleichberechtigte

gesellschaftliche Teilhabe ermöglicht werden. Mit ihrer Informations- und

Beratungsausrichtung tritt die Deutsche Hirnstiftung gemeinsam mit

verschiedenen Kooperationspartnern letztlich auch an, um neurologischen

Erkrankungen eine stärkere Lobby zu geben und sich für eine verbesserte

Versorgung der Betroffenen einzusetzen. Eine bedeutende Aufgabe ist es darüber

hinaus, wichtige Forschungen anzustoßen, ausgewählte wissenschaftliche Projekte

mit einem Zuschuss zu fördern, herausragende Studien durch einen Preis zu

würdigen und Nachwuchsforscher mit Stipendien zu unterstützen.

Für diese Ziele engagieren sich bei der Deutschen Hirnstiftung ein

siebenköpfiges Präsidium, ein neurologischer Fachbeirat, dem 15 renommierte

Expertinnen und Experten angehören, sowie ein beratendes Kuratorium mit

Vertreterinnen und Vertretern aus Wissenschaft, Wirtschaft, Politik,

Gesellschaft und Medien. Prominente Persönlichkeiten werden als

Botschafterinnen und Botschafter die Anliegen des Projekts unterstützen. „Wir

würden uns sehr freuen, wenn viele Menschen – Patientinnen und Patienten,

Angehörige sowie Ärztinnen und Ärzte – unsere Arbeit durch eine Mitgliedschaft

oder Spenden unterstützen und somit zum Erfolg der Deutschen Hirnstiftung

beitragen“, erklärte die Stiftungsspitze Prof. Erbguth und Prof. Reetz

abschließend.

Neurologische Praxen, Kliniken und alle anderen Interessierten können die

Faltblätter der Deutschen Hirnstiftung jetzt gratis als Starterpaket über

info@hirnstiftung.org bestellen. Mitglieder der Deutschen Hirnstiftung erhalten

jederzeit kostenfrei weitere Exemplare.

Mehr Informationen: www.hirnstiftung.org

[1] Deuschl G, Beghi E, Fazekas F et al. The burden of neurological diseases in

Europe: an analysis for the Global Burden of Disease Study 2017. Lancet Public

Health 2020; 5: e551–67.

https://www.thelancet.com/journals/lanpub/article/PIIS2468-2667(20)30190-0/fulltext

Quelle: Pressemitteilung, 04.11.2020