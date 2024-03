Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie fürchtet Zertifizierungsstau bei Implantaten

EU-Medizinprodukte-Verordnung (MDR): Drohende Engpässe bei orthopädischen und unfallchirurgischen Implantaten (DGOU).

Nach Lieferengpässen für Medizinprodukte durch die Corona-Pandemie droht nun der Ausfall wichtiger Implantate für orthopädische und unfallchirurgische Operationen. Ursache dafür ist die seit einem Jahr geltende neue Medizinprodukteverordnung (MDR). Sie sieht eine erneute Zertifizierung auch für

Implantate vor, die seit langem genutzt werden. „Für Implantate, die sich seit

vielen Jahren bewährt haben und für selten verwendete spezielle Implantate muss

in Brüssel oder in Berlin eine Lösung gefunden werden, damit sie weiterhin für

unsere Patienten zur Verfügung stehen“, sagt Prof. Dr. Andreas Halder,

stellvertretender Präsident der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und

Unfallchirurgie (DGOU) und Präsident der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie

und Orthopädische Chirurgie (DGOOC). „Es ist zu befürchten, dass wir einigen

Patientinnen und Patienten bald sagen müssen: Es tut uns leid, wir müssen Ihren

Operationstermin absagen, wir bekommen keine passende Prothese für Sie.“

Die Medizinprodukteverordnung (MDR) wurde im April 2017 vom europäischen

Parlament erlassen, die erste Übergangsfrist endete am 27. Mai 2022. In der

Folge sind die ersten Produkte aktuell schon nicht mehr verfügbar, die letzten

Genehmigungen laufen 2024 aus. Orthopäden und Unfallchirurgen wollen ihre

Patienten jedoch auch in Zukunft auf bewährt hohem Qualitätsniveau versorgen.

Sie befürchten, dass bald dringend benötigtes Material fehlen wird und

notwendige Operationen verschoben werden müssen. So bedeutet der Einsatz eines

künstlichen Gelenks bei vielen Patientinnen und Patienten mehr Mobilität und

Unabhängigkeit sowie Schmerzfreiheit. Auch nach schweren Unfällen erwarten die

Menschen eine exzellente medizinische Versorgung von Knochendefekten, um

Folgeschäden zu minimieren. Die Ärzte und Ärztinnen befürchten, dass das

Verschwinden von bisher verwendeten Endoprothesen, Nägeln und Platten auf dem

Markt deutliche Auswirkungen auf die unfallchirurgische Versorgung sowie auf

die Versorgung von Patienten mit Gelenkersatz haben wird. „Dies kann zur Folge

haben, dass Operateure andere Implantate als bisher verwenden müssen, mit denen

sie weniger Erfahrung haben und für die keine Langzeitergebnisse vorliegen.

Zudem besteht die Gefahr, dass für ältere Implantate keine Ersatzteile mehr

verfügbar sind“, sagt Halder. Dringend erforderlich sei daher eine

Nachbesserung der MDR.

Die Medizinprodukteverordnung (MDR) der EU regelt die Zulassung und den

Vertrieb von Medizinprodukten, von denen es in Europa mehr als 450.000 gibt.

Diese werden je nach möglichem Risiko für den Patienten in drei Klassen

eingeteilt. So zählen beispielsweise zur Klasse 1 Gehhilfen und Heftpflaster,

zur Klasse 2a Hörgeräte und Einmalspritzen, zur Klasse 2b Defibrillatoren und

Kondome und zur Klasse 3 Endoprothesen sowie Nägel und Platten zur Versorgung

von Knochenbrüchen. Ziel der MDR war es, diese Produkte sicherer zu machen,

indem sich alle erneut der Zertifizierung unterziehen müssen, und zwar nicht

nur wie bislang durch eine akkreditierte Zulassungsstelle, sondern auch durch

verschiedene Expertengremien. Für die Zertifizierung muss die Herstellung

dokumentiert werden, es müssen umfangreiche klinische Studien vor

Markteinführung nachgewiesen werden und das Produkt muss während seiner

Anwendung kontrolliert werden. „Wir begrüßen ausdrücklich diese Initiative für

mehr Sicherheit aller Medizinprodukte. Der Skandal um defekte Brustimplantate

hat gezeigt, dass die Prüfung in diesem Bereich unzureichend war“, sagt Prof.

Dr. Bernd Kladny, Generalsekretär der DGOU und der DGOOC.

Allerdings gilt diese Regelung nicht nur für neu entwickelte Medizinprodukte,

deren Wirkung noch nicht bekannt ist, sondern auch für Bestandsprodukte, die

seit Jahren, zum Teil Jahrzehnten erfolgreich und ohne Auffälligkeiten im

Einsatz sind. Nach Ansicht der DGOU sind Anwenderstudien für neu am Markt

eingeführte Produkte unabdingbar, für langjährig bewährte aber ethisch nicht

vertretbar und wissenschaftlich nicht sinnvoll. Es wird befürchtet, dass viele

Hersteller auch klinisch wichtige Bestandsprodukte vom Markt nehmen, da der

hohe Aufwand der Re-Zertifizierung oft in keinem Verhältnis zum Verkaufserlös

älterer Produkte stehe. Dies alles gilt umso mehr für sogenannte

Spezialprodukte, die nur in sehr kleiner Stückzahl angefertigt werden, um in

ausgewählten Fällen zum Einsatz zu kommen – in denen sie aber unverzichtbar

sind. „Dies gilt insbesondere in der Kinder- und Tumororthopädie, hier drohen

gravierende Nachteile für die Patienten“, sagt Prof. Dr. Dietmar Pennig,

stellvertretender DGOU-Generalsekretär und Generalsekretär der Deutschen

Gesellschaft für Unfallchirurgie (DGU). Damit muss der Operateur in Zukunft

gegebenenfalls auf ein weniger geeignetes Implantat zurückgreifen, mit

eindeutigen Nachteilen für die Betroffenen.

Abgesehen vom hohen Aufwand der aus klinischer Sicht nicht erforderlichen

Re-Zertifizierung fehlt es an Zulassungsstellen, die ebenfalls alle erneut

akkreditiert werden müssen. Das führt zu einem Zertifizierungsstau und viele

Produkte werden schon deshalb nicht mehr verfügbar sein. Auch werden

Innovationen gebremst. Der hohe Aufwand der erneuten Zertifizierung und die

zeitliche Verzögerung treffen vor allem kleine und mittlere Unternehmen, die

hochinnovative Produkte entwickeln. Es ist zu befürchten, dass viele von ihnen

vom Markt gehen werden und die Abhängigkeit von wenigen großen Konzernen

zunehmen wird.

Quelle: DGOU, 30.05.2022