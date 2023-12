DSGVO behindert medizinische Notfallversorgung und gefährdet Menschenleben (DGOU).

Professor Dr. Dietmar Pennig, Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie (DGOU) und Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie (DGU) mahnt auf der Pressekonferenz des Deutschen Kongresses für Orthopädie und Unfallchirurgie (DKOU) in Berlin an,

dass die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) Menschenleben in der

Notfallmedizin gefährdet und sagt: „Die Auslegung der DSGVO gefährdet

Menschenleben. Das ist unverantwortlich!“ Der Experte fordert zur besseren

Notfallversorgung der Patienten und Patientinnen eine Anpassung der

Datenschutzregeln.

Ein Expertenkreis entwickelte 2008 das Traumanetzwerk, welches Professor Pennig

seit Jahren vertritt. Das flächendeckende Traumanetzwerk besteht aus 53

einzelnen Netzwerken. Jedes Netzwerk besteht wiederum aus einem

Maximalversorger, also einem hochspezialisierten Krankenhaus für die

Notfallversorgung; zu jedem Netzwerk gehören regionale und lokale Zentren. Ziel

ist es, die Notfallpatienten zum Beispiel bei einem Autounfall oder einem

Massenanfall von Verletzten in das nächstmögliche Krankenhaus zu transportiert,

aber unter zwei Berücksichtigungen: A) die notwendige Spezialisierung ist dort

ausreichend für die Verletzungen der Patienten sowie B) die dortige Kapazität

ermöglicht dies ad hoc. Im Idealfall übermittelt der Krankentransport noch vor

Ankunft am Krankenhaus wichtige Patientendaten wie Blutwerte, damit die

Vorbereitungen in der Klinik bereits starten. Diese Datenübermittlung

unterliegt den DSGVO-Bestimmungen, also der ausdrücklichen Zustimmung des

Patienten, der als Notfallpatient oft nicht ansprechbar ist, mit der Folge,

dass wertvolle Zeit vergeht.

Zum Traumanetzwerk gehört das Traumaregister. In diesem Register geben die

teilnehmenden Krankenhäuser Daten zu jedem Notfall ein. So werten die Experten

im Rhythmus von drei Jahren aus, welche Behandlungen bei welchen Verletzungen

und welchen Patienten die besten Resultate erzielen. Auf Basis dieser

Auswertungen passen die Experten die bisherigen Behandlungen an, um zukünftig

höhere Behandlungserfolge und Überlebenschancen zu erreichen. Die DSGVO

erschwert den Kliniken die Einpflege dieser Daten aufgrund rechtlicher

Vorgaben, was zu einem Rückgang der Nutzung des Registers führt.

Jeder Tag unter diesen Datenschutzbestimmungen gefährdet Leben

Pennig: „Das Traumanetzwerk bringt einen Zeitgewinn, der Leben rettet.“ Für

Pennig wäre es selbstverständlich, dass der Krankentransport die Patientendaten

wie Blut- oder EKG-Werte (Elektrokardiogramm) an das Krankenhaus zur

Vorbereitung der optimalen Patientenübernahme sendet. Dies setzt laut DSGVO

aber die aktive Zustimmung des Patienten oder der Patientin voraus und diese

Zustimmung können Schwerverletzte oft nicht geben – mit Folgen. So empört

Pennig, dass bewusstlose Patienten und Patientinnen keine aktive Zustimmung

geben können, und dadurch eine Übermittlung der Daten verboten ist, wodurch die

Überlebenschancen sinken. Er stellt klar: „Die DSGVO behindert die

Lebensrettung. Technisch können wir die Daten problemlos übertragen, aber wir

dürfen es nicht, wenn der Patient nicht mehr ansprechbar ist zur Einwilligung.“

Der Experte fordert sofort eine angepasste Datensicherheitslösung für das

Traumanetzwerk: „Jeder Tag unter diesen Datenschutzbedingungen gefährdet

Leben“, und verweist darauf, dass andere Länder hier weiter sind. Und Pennig

gibt noch einen Denkanstoß: „Ich kenne keinen Schwerstverletzten, der

ansprechbar war, und die Datenweitergabe zu seiner Lebensrettung abgelehnt

hat.“

Andere Länder lösen das Kostenproblem besser als Deutschland

Das Traumanetzwerk finanziert sich aus Beiträgen der teilnehmenden

Krankenhäuser. Darin sieht Professor Pennig einen großen Vorteil für die

Patientinnen und Patienten: „Das Traumanetzwerk erhöht die Überlebenschancen

der Patienten, ohne dass ihnen Kosten entstehen.“ Genau darin sieht der

Generalsekretär der DGU Pennig nun Handlungsbedarf und fordert: „Die

teilnehmenden Kliniken verbessern seit Jahren die Notfallversorgung und bleiben

auf den Zusatzkosten sitzen. Das ist unerträglich!“ Die Kosten für das

Traumanetzwerk tragen seither die Kliniken selbst. Nach Jahren der Entwicklung

und Einführung müsse sich, nach Pennig, die öffentliche Hand an den Kosten

beteiligen und sagt: „Andere Länder fördern solches Engagement mit finanzieller

Beteiligung“ und ergänzt: „...sie gehen mit dem Datenschutz klüger um als

wir.“

Eine Datenbank, die Leben rettet – doch die DSGVO erschwert die Nutzung

Zum Traumanetzwerk gehört das Traumaregister, das 1993 an den Start ging und

seitdem etwa 400.000 Behandlungsverläufe dokumentiert. Etwa 800 teilnehmende

Krankenhäuser tragen die Datensätze ein, die der nationalen Qualitätssicherung

dienen und am Ende nur ein Ziel verfolgen. Pennig erläuert: „Wir sammeln Daten

in der Schwerverletztenversorgung, um unsere Behandlungen zu verbessern. Wir

wollen die Überlebenschancen bei schweren Unfällen weiter erhöhen.“ Genau diese

dazu notwendige Dateneingabe stellt Krankenhäuser seit Einführung der DSGVO

2018 vor Probleme. Auch hier behindern die administrativen und rechtlichen

Hürden die Einpflege, mit Folgen für schwerverletzte Patientinnen und Patienten

führt Pennig fort: „Die Zahl der eingegebenen Patientenfälle sinkt durch die

DSGVO dramatisch. Allein 2019 sank die Aufnahmequote um 17 Prozent.“ Pennig

befürchtet mit seinen Kollegen und Kolleginnen, dass die Zahlen nicht mehr

valide, also nicht mehr belastbar für Verbesserungen, sind.

Schuld daran ist nach Ansicht des DGU-Generalsekretärs die übertriebene

Interpretation der Datenschützer zum rechtssicheren Umgang mit dem Datenschutz,

welcher gleichzeitig praxisfern sei, was ihn ärgert: „Wir wollen

pseudonymisierte Daten rechtssicher verwenden, auch ohne

Einwilligungserklärung“ und ergänzt: „Schwerstverletzte und Verstorbene können

keine Einwilligung geben. Die gesetzliche Datensicherung ist in diesem Fall

absurd.“

Seine Forderung lautet: „Ein Registergesetz senkt die DSGVO-Hürden und

unterstützt die Lebensrettung. Mit einem Registergesetz können Datenschützer

und Unfallchirurgen gut leben, und viele Schwerstverletzte im wahrsten Sinne

auch.“

Prof. Dr. Dietmar Pennig ist Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für

Orthopädie und Unfallchirurgie (DGOU) sowie Generalsekretär der Deutschen

Gesellschaft für Unfallchirurgie (DGU). Er ist Ärztlicher Direktor und Chefarzt

der Klinik für Unfall- und Wiederherstellungschirurgie, Handchirurgie und

Orthopädie des St. Vinzenz-Hospitals in Köln.

Quelle: DGOU, 26.10.2021