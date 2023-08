Empfehlung zur Implementierung und Durchführung von Fallanalysen

Handlungsempfehlung zur Implementierung und Durchführung von Fallanalysen (Aktionsbündnis Patientensicherheit, PDF, 644 kB).

Um die Sicherheit von Patientinnen und Patienten verbessern zu können, bedarf es – neben anderen Maßnahmen – der Analyse unerwünschter Ereignisse, durch die Patientinnen und Patienten im Rahmen ihrer Versorgung geschädigt wurden. Welche Ursachen führten zu dem Ereignis, welche Faktoren trugen zu seinem Auftreten

bei? Die Analyse muss systematisch, d. h. nach einer zugrunde liegenden

Analysemethode, und systemisch, d. h. mit dem Blick auf die versorgende

Einrichtung (das „System“) erfolgen. Auf Basis der Analyseergebnisse werden

Maßnahmen abgeleitet, die das Risiko der Wiederholung des Ereignisses

reduzieren, um mit ihnen weitere Patientenschädigungen vermeiden zu können.

Diese Handlungsempfehlung soll die Häufigkeit erhöhen, mit der Fallanalysen

durchgeführt werden und die Ergebnisse von Fallanalysen verbessern. Sie richtet

sich an Führungspersonen in Einrichtungen der Patientenversorgung sowie

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die die Fallanalysen in der Einrichtung

implementieren und durchführen.

Quelle: Aktionsbündnis Patientensicherheit, 31.03.2020