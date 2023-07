Endoprothesenregister Deutschland veröffenticht Jahresbericht 2021 (Download, PDF, 9 MB).

Endoprothesenregister Deutschland veröffentlicht Jahresbericht 2021. Pandemiebedingter Rückgang der Operationszahlen hat keine Auswirkungen auf Aussagekraft der erhobenen Daten. Hohes Übergewicht ist ein

Risikofaktor für Infektionen nach Hüfterstimplantation. Patienten über 75 Jahre profitieren bei

Hüftendoprothesen von Schaftzementierung.

Berlin, den 11.11.2021 – Das Endoprothesenregister Deutschland (EPRD) hat seinen

Jahresbericht 2021 veröffentlicht. 2020 erfasste das EPRD mehr als 290.000

endoprothetische Eingriffe an Hüften und Knien – 2019 waren es noch über 318.000. Dies

entspricht einem Rückgang von ca. neun Prozent. Dr. Andreas Hey, EPRD-Geschäftsführer:

„Der erwartete Rückgang an elektiven endoprothetischen Eingriffen an Hüfte und Knie

beeinflusst nicht die Auswertungen des Endoprothesenregisters für den Berichtszeitraum

2020. Das EPRD hat sich im vorliegenden Jahresbericht erstmals mit den Auffälligkeiten bei

periprothetischen Infektionen beschäftigt und konnte dabei versorgungspolitisch relevante

Erkenntnisse gewinnen.“

Übergewicht ist ein entscheidender Risikofaktor für Infektionen nach elektiver Hüfterstimplantation

Infektionen zählen mit rund 15 Prozent zu den am häufigsten genannten Wechselgründen an

Hüften und Knien. Insbesondere im Zeitraum bis zu zwei Jahre nach der Erstimplantation ist

die periprothetische Infektion Grund – je nach Versorgungsform – für bis zu 50 Prozent der

Wechseleingriffe.

Als eine wesentliche Einflussgröße für das Infektionsrisiko erweist sich dabei hohes

Übergewicht der Patienten. Dieser Zusammenhang ist deutlich bei Patienten zu erkennen,

die eine elektive Hüfttotalendoprothese mit zementfreiem Schaft erhalten haben: Patienten

mit einem BMI unter 30, haben ein Risiko von unter einem Prozent, eine Infektion zu

erleiden. Bei Patienten mit einem BMI zwischen 35 und 40 ist dieses Risiko mehr als doppelt

so hoch.

Ratsam: Zementierung der Hüftschäfte bei Patienten ab 75 Jahren

Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 147.739 Hüfterstimplantationen an das EPRD

gemeldet. Bei den Hüftersteingriffen werden in mehr als 88 Prozent der Fälle

Hüfttotalendoprothesen implantiert, Hüftteilendoprothesen nur in rund 11 Prozent der Fälle.

Bei den Hüfttotalendoprothesen werden knapp 78 Prozent unzementiert in den Körper der

Patienten eingesetzt. Der Anteil der Versorgungen, bei denen sowohl Hüftschaft als auch -

pfanne zementiert implantiert wurden, lag 2014 noch bei rund acht Prozent, 2020 waren es

nur noch gut vier Prozent.

Die Verankerung der Hüfttotalendoprothese ohne Zement stellt inzwischen also eine

Standardbehandlung für das Gros der Patienten dar. Allerdings, Auswertungen des EPRD

wie auch internationale Studien zeigen: Bei älteren Menschen muss offenbar umgedacht

werden. Die Wahrscheinlichkeit eines Implantatausfalls ist bei Menschen über 75 Jahren

deutlich erhöht, wenn der Schaft nicht zementiert wird.

Risikomanagement: Mismatch-Identifikation durch das EPRD

Von einem sogenannten Mismatch ist die Rede, wenn Prothesenteile eines Implantats in der

Kombination nicht zusammenpassen. Diese Fälle sind selten. Während solche

Kombinationen in einzelnen Revisionsfällen vom Operateur bewusst aus medizinischen

Gründen gewählt werden, sind sie bei Erstimplantationen nicht notwendig und können für

den Patienten gravierende Folgen nach sich ziehen.

Um sie künftig weitmöglichst auszuschließen, hat das Endoprothesenregister Deutschland

ein System etabliert, um Kliniken so zeitnah wie möglich über Probleme bei der

Komponentenwahl zu informieren. Dies erfolgt zum einen durch einen Warnhinweis in der

Erfassungssoftware; zum anderen erhalten die Kliniken monatlich einen Bericht über etwaige

Probleme aus den Dokumentationen des Vormonats. Ermöglicht wird dieses

Risikomanagement-Instrument durch die Produktdatenbank des EPRD. Seit der

Inbetriebnahme des EPRD 2012 speisen die Implantathersteller die Datenbank mit

detaillierten Informationen zu Produkteigenschaften und Funktionalitäten ihrer Artikel. Die

Datenbank umfasst derzeit etwa 67.000 Einzelartikel und ist in ihrer Granularität und ihren

Klassifikationsmerkmalen weltweit einzigartig.

Weitere Informationen: EPRD-Jahresbericht 2021

Über das Endoprothesenregister Deutschland

Das Endoprothesenregister Deutschland (EPRD) ist ein freiwilliges Register. Ziel ist die

Qualitätsmessung und -darstellung der endoprothetischen Versorgung in Deutschland. Das

EPRD wurde 2010 auf Initiative der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und

Orthopädische Chirurgie e.V. (DGOOC) gemeinsam mit dem AOK-Bundesverband GbR,

dem Verband der Ersatzkassen e.V. (vdek) sowie dem Bundesverband Medizintechnologie

e.V. (BVMed) aufgebaut. Betreiber des EPRD ist die gemeinnützige EPRD Deutsche

Endoprothesenregister gGmbH, eine hundertprozentige Tochter der DGOOC. Mit mehr als

1,9 Millionen erfassten Dokumentationen ist das EPRD das zweitgrößte endoprothetische

Register Europas

Quelle: Pressemitteilung, 12.11.2021