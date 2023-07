EPRD Endoprothesenregister Deutschland Jahresbericht 2020

Jahresbericht 2020 des EPRD Endoprothesenregisters Deutschland (Download, PDF, 4,9 MB).

Der EPRD-Jahresbericht 2020 ist erschienen und wird in diesem Jahr auf der Digitalen Woche O&U (digitalOU) am 22.10.2020 um 19:30 Uhr in einer Videosession präsentiert und diskutiert. Als rein freiwilliges Register konnte das EPRD bis Ende 2019 bereits Dokumentationen zu über 1,3 Millionen endoprothetischen Versorgungen an

Hüfte und Knie erfassen. Neben der Beschreibung der für das Kalenderjahr 2019

übermittelten Dokumentationen, der gegenwärtigen Versorgungssituation und der

sich abzeichnenden Entwicklungen werden im Herzstück des Berichts die

Standzeitergebnisse im Zeitverlauf erläutert. Dabei wird auch dargestellt, wie

hoch nach einer Erstimplantation oder einem Wechseleingriff das Risiko eines

(weiteren) Wechsels oder – erstmalig in diesem Bericht – einer anderen

Reoperation ist.

Quelle: Pressemitteilung, 09.11.2020