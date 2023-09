Ergebnisse bei planungsrelevanten Qualitaetsindikatoren

Wichtiger Schritt zu einer differenzierteren Betrachtung der Ergebnisse bei planungsrelevanten Qualitätsindikatoren (Deutsche Krankenhausgesellschaft).

Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) hat auf Antrag der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) eine Überprüfung und Überarbeitung des Verfahrens für planungsrelevante Qualitätsindikatoren einschließlich der Darstellung der Ergebnisse beschlossen. Denn die am

31.10.2018 erfolgte erste Veröffentlichung hat zu erheblichen Fehlinterpretationen der Ergebnisse und in der Folge zu Fehlinformationen und Verunsicherung der Öffentlichkeit geführt. "Insbesondere die Reaktionen der Presse auf die Veröffentlichung des Berichts

zeigen, dass dringender Handlungsbedarf zur Überarbeitung des Verfahrens besteht. Dementsprechend sind im Verfahren der Datenvalidierung und der Datenbewertung sowie bei der Ergebnisdarstellung des Verfahrens der planungsrelevanten

Qualitätsindikatoren Änderungen notwendig. Wir wollen Transparenz, aber wir

müssen die einzelnen Indikatoren und die Ergebnisse auch erklären, damit ihre

wirkliche Aussagekraft deutlich wird. Mit einem einzelnen Indikator wird ja nur

ein Detailaspekt mit zudem hohen Zufälligkeitseffekten betrachtet. Über die

tatsächlichen Behandlungsergebnisse sagen diese Werte häufig nichts aus",

erklärte Dr. Gerald Gaß, Präsident der DKG.

Dies wird an Einzelfällen sehr deutlich. Beispielhaft wurde eine Klinik mit dem

Begriff der unzureichenden Qualität belegt, weil sie die Zeitvorgabe von der

Entscheidung bis zur Durchführung eines Notkaiserschnitts in einem einzigen

Fall nicht eingehalten hatte. Dies war aber nur deswegen passiert, weil die

Patientin dem Eingriff zunächst widersprochen hat. Ebenso wurden Krankenhäuser

bei der pathologischen Abklärung eines Mammakarzinoms während der Operation

auffällig. Diese Krankenhäuser führten intraoperative

Schnellschnittuntersuchungen des entnommenen Gewebes durch, weil sie diese

Untersuchung als höherwertig angesehen haben, als die mit dem Indikator

geforderte Untersuchung. Nach entsprechenden Fachgesprächen führen diese

Kliniken nun die geforderte Untersuchung lückenlos durch. Auch hier ist es

zweifelhaft von „unzureichender Qualität“ zu sprechen. Zudem kann aus dieser

angeblichen „unzureichenden Qualität“ in einem einzigen Indikator nur sehr

selten auf die Qualität der betroffenen Leistung, aber niemals auf die Qualität

der ganzen Fachabteilung oder sogar des ganzen Krankenhauses geschlossen

werden.

Diese Beispiele machen deutlich, dass eine verantwortungsbewusste

Veröffentlichung nur mit Kommentierung und weiteren Erläuterungen erfolgen

kann. „Wir müssen zudem sehen, dass bei den planungsrelevanten Indikatoren

einzelne Indikatoren schon auf Rot schalten, wenn es einen einzigen Fall gibt.

Bei knapp der Hälfte der 71 Krankenhäuser beruht die Aussage der

„unzureichenden Qualität“ auf einem einzigen Behandlungsfall. Einzelereignisse

sind dem Grunde nach nur in seltenen Fällen hinreichend zur Feststellung

unzureichender Versorgungsqualität. Auch hier bedarf es der Nachbesserung.

Genauso darf ein Dokumentationsfehler nicht automatisch dazu führen, dass gute

Leistung mit einem schlechten Label gebrandmarkt wird. Wir müssen die

planungsrelevanten Indikatoren für die gesetzlich vorgesehene Aufgabe

verwenden. Sensationsgesteuerte Presseveröffentlichungen mit hohem

Fehleinschätzungspotential gehören nicht dazu. Für die Information der

Patienten gibt es andere Mittel. Qualitätsberichte und Krankenhausportale sind

geeigneter, um eine informierte Patientenentscheidung zu erreichen“, so Gaß.

Quelle: Deutsche Krankenhausgesellschaft,

20.12.2018