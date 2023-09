Ernährungssituation in Krankenhäusern und Pflegeheimen - Auswertung der nutritionDay-Daten für Deutschland (Deutsche Gesellschaft für Ernährung, PDF, 489 kB).

Wenn es um den Ernährungszustand der Deutschen geht, denken die meisten Menschen an Übergewicht. Doch auch Mangelernährung ist bundesweit ein großes Problem. Vor allem ältere und kranke, pflegebedürftige Menschen sind betroffen. Das bestätigt auch eine Vorabveröffentlichung des 14. DGE-Ernährungsberichts der Deutschen Gesellschaft für Ernährung e.V. (DGE) mit aktuellen Zahlen zur

Ernährungssituation in deutschen Krankenhäusern und Pflegeheimen, die im Rahmen

des nutritionDays erhoben wurden. Fast ein Drittel der Patienten und ein

Viertel der Bewohner zeigen Zeichen einer Mangelernährung. Die Deutsche

Gesellschaft für Ernährungsmedizin e.V. (DGEM), die an der gemeinsamen

nationalen Aktion „nutritionDay für den DGE-Ernährungsbericht“ beteiligt war,

nimmt die Veröffentlichung der Ergebnisse zum Anlass, auf die dringend

erforderlichen Maßnahmen zur Verbesserung der Ernährungsversorgung in

Krankenhäusern und Pflegeheimen aufmerksam zu machen.

Beim jährlich stattfindenden nutritionDay werden weltweit Daten zur

Ernährungssituation von Patienten in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen

erhoben. Die seit 2006 erhobenen Daten zur Prävalenz von Mangelernährung sowie

zu bestehenden Versorgungsstrukturen in Kliniken und Pflegeheimen in

Deutschland wurden nun erstmalig systematisch ausgewertet. „Die Daten belegen,

dass in deutschen Einrichtungen weiterhin ein großer Anteil der Patienten und

Bewohner ein hohes Risiko für Mangelernährung aufweisen beziehungsweise

mangelernährt sind“, sagt Professor Dr. med. Johann Ockenga, Vizepräsident der

DGEM. „Fast jeder dritte Patient, der stationär in eine Klinik aufgenommen

wird, zeigt entsprechende Anzeichen; in Pflegeheimen ist es jeder vierte

Bewohner.“ Dieser Mangel wirkt sich schlecht auf das Wohlbefinden und den

Krankheitsverlauf der Betroffenen aus.

„Besonders besorgniserregend ist zudem, dass sich die ernährungsmedizinischen

Strukturen über den Untersuchungszeitraum tendenziell verschlechtert haben“, so

Ockenga. So wurde ein deutliches Defizit an ernährungsmedizinischer

Fachkompetenz aufgedeckt: Lediglich zehn Prozent der 2018 teilnehmenden

Klinikstationen und 30 Prozent der Pflegewohnheimbereiche verfügten über eine

Diätassistenz, die speziell für die ernährungstherapeutische Betreuung

ausgebildet ist. Ein Viertel der teilnehmenden Stationen führt klinische

Ernährung ohne Richtlinien oder Standards durch. „Da vermutlich vor allem

ernährungsmedizinisch interessierte und engagierte Einrichtungen am

nutritionDay teilgenommen haben, ist davon auszugehen, dass sich die Situation

in deutschen Kliniken und Pflegeheimen insgesamt noch schlechter darstellt als

die Daten zeigen“, ergänzt Ockenga, Klinikdirektor der Medizinischen Klinik II

am Klinikum Bremen Mitte.

Um der Entwicklung von Mangelernährung präventiv entgegenzuwirken und

bestehende Ernährungsprobleme adäquat zu behandeln, sind Maßnahmen zur

Verbesserung der Ernährungsversorgung in Krankenhäusern und Pflegeheimen

dringend erforderlich“, betont PD Dr. med. Frank Jochum, Präsident der DGEM.

Von einem Ernährungsscreening – einer Untersuchung, mit der bestehende

Mangelernährungszustände erkannt werden – und einer entsprechenden

ernährungsmedizinischen Betreuung würden die Betroffenen enorm profitieren.

Eine Studie hat kürzlich gezeigt, dass eine Ernährungsintervention bei

Risikopatienten die Sterblichkeit signifikant reduzieren kann und zu einer

deutlichen Besserung der Lebensqualität führt (1). „Es ist daher unerlässlich,

Patienten und Pflegeheimbewohner bei einem Risiko oder einer bereits

vorliegenden Mangelernährung in einem frühen Stadium zu identifizieren und zu

therapieren“, so Jochum, der Chefarzt der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin

am Evangelischen Waldkrankenhaus Spandau ist.

Eine ausführliche Auswertung der nutritionDay-Daten ist im Kapitel

„Ernährungssituation in Krankenhäusern und Pflegeheimen – Auswertung der

nutritionDay-Daten für Deutschland“ im Ernährungsbericht der Deutschen

Gesellschaft für Ernährung e.V. (DGE) abgebildet. Der Bericht ist das Ergebnis

eines von der Deutschen Gesellschaft für Ernährungsmedizin e.V. (DGEM) und der

Deutschen Gesellschaft für Ernährung e.V. (DGE) gemeinsam initiierten und vom

Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) geförderten

Vorhabens, das vom Institut für Biomedizin des Alterns der

Friedrich-Alexander-Universität gemeinsam mit nutritionDay Wien durchgeführt

wurde.

Der Bericht kann auf der Website der DGE abgerufen werden. Der nächste

nutritionDay findet am 7. November 2019 statt. Alle Details finden

Interessierte auf der Website www.nutritionday.org.

Deutsche Gesellschaft für Ernährungsmedizin e.V.

Die Deutsche Gesellschaft für Ernährungsmedizin e.V. (DGEM) ist die

medizinisch-wissenschaftliche Fachgesellschaft für Ernährungsmedizin in

Deutschland. Sie ist eine multidisziplinäre Vereinigung aller Berufsgruppen,

die sich mit Ernährungsmedizin befassen - überwiegend Ärzte sowie Ernährungs-

und Pflegefachkräfte und Apotheker. Die Gesellschaft vereint mehr als 3 000

Ärzte, Experten und Wissenschaftler, die ernährungsmedizinisch forschen,

lehren, behandeln und beraten. Die DGEM fördert Wissenschaft, Praxis und Aus-

und Weiterbildung auf dem Gebiet der Ernährungsmedizin und

Stoffwechselforschung. Regelmäßig veranstaltet sie Fortbildungskurse, Symposien

und Kongresse, um Kenntnisse und Erfahrungen nutzbar zu machen und den

interdisziplinären Austausch zu anderen in- und ausländischen Institutionen,

die auf diesem Gebiet arbeiten, aufzunehmen und zu vertiefen. Gemeinsam mit

anderen Fachgesellschaften schreibt die DGEM Stipendien und andere

Forschungsgelder für die Grundlagenforschung und die klinisch angewandte

Forschung aus.

Quelle: Deutsche Gesellschaft für Ernährungsmedizin, 10.10.2019