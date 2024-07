Exodus in der Pflege könnte Menschenleben kosten (DGAI).

Die deutschen Narkoseärzte warnen vor einer Überlastung der Krankenhäuser durch die Pandemie und die Folgen verschobener Operationen: Vor allem durch verstärktes Impfen müssen wir unbedingt verhindern, dass die Intensivstationen noch mehr Covid-19-Patienten aufnehmen müssen und deshalb andere

Krankenhaus-Abteilungen in ihrem Betrieb eingeschränkt werden“, sagt

Professor Dr. Götz Geldner, Präsident des „Berufsverbandes Deutscher

Anästhesisten“ (BDA) mit mehr als 20.000 Anästhesistinnen und Anästhesisten in

der Mitgliederschaft.

Um die Intensivpatienten versorgen zu können, mussten in den ersten Wellen

Operationssäle zeitweise geschlossen und Schwestern und Pfleger aus der

Anästhesie in die Intensivmedizin geschickt werden. Besonders nach der zweiten

Corona-Welle habe man gesehen, so Geldner, welche Auswirkungen das für andere

Kranke gehabt habe: So habe sich der Zustand von Patienten, die sich dringend

einer Operation zum Beispiel am Herzen oder am Rücken unterziehen mussten, in

den folgenden Wochen und Monaten gefährlich verschlechtert: „Das gilt es in der

laufenden vierten Welle und im kommenden Winter zu vermeiden.“

Koalitionsparteien sollen sich des Pflegenotstands und der Folgen annehmen

Professor Geldner appelliert gleichzeitig eindringlich an die möglichen

Koalitionsparteien in Berlin, sich des Pflegenotstands und deshalb nicht

belegbarer Betten auf den Intensivstationen anzunehmen: „In immer mehr

Krankenhäusern kann ein großer Teil der offenen Stellen für Intensivschwestern

und -pfleger über Monate nicht besetzt werden." Die Folge: Nicht alle

verfügbaren Betten können betrieben werden. Das verbliebene Personal ist

überlastet. Schwerkranke müssen unter Umständen in weiter entfernte Kliniken

transportiert oder verlegt werden. Größere Operationen, die eine Überwachung

der Patienten auf der Intensivstation erfordern, müssen - entgegen jeder

Empfehlung und Verantwortung - verschoben werden.

„Die Politik muss den noch vorhandenen Schwestern und Pflegern in der

Intensivmedizin und in der Anästhesie eine glaubhafte und gute Perspektive

geben“, fordert BDA-Präsident Geldner. Er schlägt vor, Pflegekräfte mit höheren

Belastung durch schwerere Fälle und mehr Schichtdienst besser zu bezahlen. Es

gehe aber nicht nur um eine gerechte Bezahlung, sondern auch um eine stärkere

Berücksichtigung der „Work-Lifetime-Balance“, die Anpassung der Beanspruchung

an Leistungsmöglichkeiten der einzelnen Kollegin oder des Kollegen: „Wir haben

den Exodus kommen sehen. Jetzt ist er da. Und jetzt muss sofort etwas dagegen

getan werden! Es bleibt keine Zeit mehr für Bekundungen und Diskussionen. Sonst

wird das irgendwann Menschenleben kosten - das ist absehbar!“

Ein Anästhesist pro Patient im OP und mehr Personal zur Ausbildung

Während die Personalnot im Pflegebereich akut ist, droht sie nach Geldners

Einschätzung auch bei Anästhesistinnen und Anästhesisten: Auch hier fordert der

BDA-Präsident von der Politik und den möglichen Koalitionären schnell

Verbesserungen: „Wir brauchen pro Patient im Operationssaal eine Anästhesistin

oder einen Anästhesisten. Alles andere ist lebensgefährlich!“

Jeden Tag zu jeder Zeit müsse in ganz Deutschland eine qualifizierte

Anästhesistin oder ein qualifizierter Anästhesist verfügbar sein, um eine hoch

qualitative Behandlung jedes Patienten in den Bereichen Anästhesie,

Intensivmedizin, Notfallmedizin und Schmerztherapie zu gewährleisten, macht der

BDA deutlich. Dies sei vor allem zu erreichen durch die Sicherung der

ärztlichen Ausbildung: „Wir benötigen mehr Medizin-Studienplätze und für junge

Anästhesistinnen und Anästhesisten im ersten halben Berufsjahr eine doppelte

Besetzung, einen erfahre Kollegin oder einen erfahrenen Kollegen in direkter

Nähe“, sagt Professor Geldner. „Anders als Stationsärzte können sie

Anästhesisten im OP in den ersten Monaten nicht ohne Gefahr allein arbeiten

lassen!“

Geldner bietet Politikerinnen und Politikern an, vor allem jenen in den

Koalitionsverhandlungen in Berlin, mit den Anästhesisten ins Gespräch zu kommen

und sich in Operationssälen und auf Intensivstationen selbst ein Bild von der

zum Teil bedrohlichen Lage zu machen.

Quelle: DGAI, 29.10.2021