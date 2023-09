Expertenstandard Entlassmangement in der Pflege Konsultationsfassung Stellungnahme

Stellungnahme zur Konsultationsfassung des Expertenstandards Entlassmangement in der Pflege (Deutsche Vereinigung für Soziale Arbeit im Gesundheitswesen e.V. (DVSG)).

Derzeit wird der Expertenstandard Entlassmanagement in der Pflege überarbeitet. Die DVSG hat zu einer vom Deutschen Netzwerk für Qualitätsentwicklung in der Pflege (DNQP) vorgelegten Konsultationsfassung Stellung genommen. Die DVSG sieht in der überarbeiteten

Version des Expertenstandards insbesondere das Risiko einer stärkeren Polarisierung der Berufsgruppen, die in der praktischen Umsetzung des Entlassmanagements vielfach bereits durch erfolgreiches, multiprofessionelles abgestimmtes und verzahntes Handeln

überwunden waren. Entgegen der Forderung der Verhandlungspartner des Rahmenvertrags Entlassmanagement in Akutkrankenhäusern wird die Möglichkeiten zur Erstellung eines interdisziplinären Expertenstandards Entlassmanagement nicht genutzt wurde.

Entlassungsmanagement des Krankenhauses und der Rehabilitationsklinik ist nach

Auffassung der DVSG in ein größeres Konzept des Versorgungsmanagements

einzuordnen. Die Herausforderungen einer effizienten, qualitätsgesicherten und

patient*innenorientierten Behandlung und Versorgung lassen sich nur meistern,

wenn die beteiligten Berufsgruppen jeweils auf der Grundlage ihrer Profession

handeln, Grenzen des eigenen professionellen Handelns erkennen, akzeptieren und

die jeweils qualifizierte „andere“ Berufsgruppe und die Patient*innen auf

Augenhöhe einbeziehen. Schnittmengen und Schnittstellen des gemeinsamen

Handelns müssen definiert und das konkrete Handeln und Zuständigkeiten

abgestimmt und vereinbart werden. Soziale Arbeit, Pflege, Therapeut*innen und

immer mehr Ärzte bzw. Ärztinnen haben in der Regel ein breites gemeinsames

Grundverständnis in der Bewertung der Probleme, der Prozessbrüche und Bedarfe.

Daher schlägt die DVSG vor, die Gemeinsamkeiten aufzugreifen und diese für die

Entwicklung eines multiprofessionellen Expertenstandards Entlassmanagement zu

nutzen. Und insofern mit einem ganzheitlichen Behandlungs- und

Versorgungsverständnis gemeinsam die komplexen Schnittstellen mit hoher

Qualität zu überwinden.

Quelle: Deutsche Vereinigung für Soziale Arbeit im Gesundheitswesen e.V. (DVSG), 20.12.2018