Forschung f. bessere Qualitaetssicherung und Patientenversorgung bei Hueft TEP

Forschung für bessere Qualitätssicherung und Patientenversorgung bei Hüft-TEP (Hochschule Hannover).

Verbund-Forschungsprojekt der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, der AOK Niedersachsen, der Medizinischen Hochschule Hannover sowie der Hochschule Hannover: „QualiPRO“ – Qualitätstransparenz in der Hüftendoprothetik durch Patient Reported Outcomes

Mehr als 200.000 Menschen haben in Deutschland im Jahr 2016 ein künstliches

Hüftgelenk erhalten. Derzeit sind mehrere Initiativen in der Qualitätssicherung

der Hüftendoprothetik im Einsatz, um den Erfolg einer Behandlung und die

Qualität der ausführenden Klinik zu evaluieren. Das Projekt QualiPRO

berücksichtig dabei erstmals die Perspektive der Patientinnen und Patienten.

Die Forschenden überprüfen, ob sich sie Qualität einer Klinik besser beurteilen

lässt, wenn dabei auch die Bewertung der Behandlungsergebnisse durch die

Patientinnen und Patienten berücksichtigt werden. Im Fachjargon nennt man diese

Rückmeldung „Patient Reported Outcomes“ oder PROs. Das Projekt QualiPRO will

auch untersuchen, ob Patientinnen und Patienten sowie einweisende Ärztinnen und

Ärzte diese PROs als Kriterium akzeptieren. Zudem soll hinterfragt werden, ob

sie diese nutzen würden, um für eine Hüftoperation eine bestimmte Klinik

auszuwählen. Weiterhin prüfen die Forschenden, ob die PROs ein geeignetes

Kriterium für das interne Qualitätsmanagement einer Klinik sind, um

Optimierungspotenziale für die Patientenversorgung zu erhalten.

Dazu werden PROs von AOK-versicherten Patientinnen und Patienten in

Niedersachsen zu vier unterschiedlichen Zeitpunkten erhoben: vor dem Einsatz

des künstlichen Hüftgelenks, vor der Rehabilitation sowie drei und sechs Monate

nach der Operation. Dann wird geprüft, ob ein Zusammenhang zwischen den

erhobenen subjektiven PROs und den objektiven klinischen Versorgungsdaten

besteht. So kann das Forschungsteam beurteilen, ob die PROs einen Rückschluss

auf die Qualität der Kliniken zulassen.

Die Ergebnisse des Projekts können die Qualitätssicherung beim Einsatz

künstlicher Hüftgelenke verbessern und so die Versorgung der Patientinnen und

Patienten optimieren. Die Nutzung von PROs kann im Erfolgsfall auch auf die

Qualitätssicherung bei vergleichbaren Operationen übertragen werden – etwa auf

den Einsatz künstlicher Kniegelenke.

Projektziele

Kurzfristig soll die integrierte Machbarkeitsstudie die Erweiterbarkeit der

derzeitigen endoprothetischen Qualitätssicherung durch patientenorientierte

Qualitätsaspekte (PROs) demonstrieren. Das entwickelte Erhebungsverfahren soll

effizient sein und akzeptiert werden.

Auf lange Sicht soll das erweiterte Qualitätsmodell in deutschen

Qualitätssicherungsverfahren zur Anwendung kommen. Vier Verfahren können durch

die Ergänzung um PROs modifiziert werden:

1. Externe stationäre Qualitätssicherung

2. Qualitätsverträge

3. Qualitätszu- und -abschläge

4. QSR-Verfahren der AOK

QualiPRO wird federführend von der Friedrich-Alexander-Universität

Erlangen-Nürnberg durchgeführt, unterstützt von der AOK Niedersachsen, dem

Annastift (Orthopädische Klinik der Medizinischen Hochschule Hannover) sowie

der Hochschule Hannover.

Wissenschaftlicher Ansprechpartner an der HsH

Prof. Dr. Uwe Sander

Hochschule Hannover

Expo Plaza 12

30539 Hannover



Kontaktadresse Öffentlichkeitsarbeit und Marketing

Hochschule Hannover

Öffentlichkeitsarbeit und Marketing (OeM)

E-Mail: presseat-zeichenhs-hannover.de

Internet: http://www.hs-hannover.de/oem