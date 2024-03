G-BA aktuell Nr. 1/2021 (Pressemitteilung).

Pressemitteilungen. G-BA verlängert Corona-Sonderregeln für verordnete Leistungen bis 31. März 2021 (21. Januar 2021 mit Link zum Beschluss)

Arzneimittel

Kein Off-Label-Use für Amitriptylin und Topiramat zur Migräneprophylaxe bei

Kindern und Jugendlichen

Amitriptylin und Topiramat sollen nicht zur Migräneprophylaxe bei Kindern und

Jugendlichen eingesetzt werden. Mit diesem Beschluss vom 21. Januar 2021 folgte

der G-BA der Empfehlung der Expertengruppe Off-Label und lehnte einen

zulassungsüberschreitenden Einsatz beider Wirkstoffe ab. Vorliegende Studien

belegen zu beiden Substanzen bei dieser Patientengruppe ein negatives

Nutzen-Risiko-Verhältnis. Im Vergleich zu Placebo gab es bei der Wirksamkeit

keine signifikanten Unterschiede. Dagegen wurden unter der Behandlung mit

Amitriptylin bzw. Topiramat mehr unerwünschte Wirkungen festgestellt, darunter

Übelkeit, Mundtrockenheit, Veränderungen der Stimmungslage, Missempfindungen

(Parästhesien) und Gewichtsabnahme. Zudem fand die Expertengruppe Hinweise

dafür, dass nicht-medikamentöse Behandlungsansätze wie z. B. die kognitive

Verhaltenstherapie (Schmerzverarbeitungsstrategien) besser wirksam sind als die

genannten Wirkstoffe. Mit Propranolol gebe es darüber hinaus eine zugelassene

Substanz mit einer positiven Nutzen-Risiko-Bewertung. Der Beschluss liegt dem

Bundesministerium für Gesundheit zur Prüfung vor und tritt nach

Veröffentlichung im Bundesanzeiger in Kraft.

Beschluss vom 21. Januar 2021

Pressemitteilungen

Grippesaison 2021/22: Ältere werden Hochdosis-Impfstoff erhalten (21. Januar

2021 mit Link zum Beschluss)

nach oben

ASV

Pressemitteilungen

G-BA öffnet ASV für Patientinnen und Patienten mit Kopf- oder Halstumoren und

neuromuskulären Erkrankungen (17. Dezember 2020 mit Link zu den Beschlüssen)

nach oben

Methodenbewertung

Kryokonservierung: Regeln zu Kooperationen und Qualifikationen ergänzt

Der G-BA hat seinen Beschluss zur Kryokonservierung als GKV-Leistung aus dem

Juli 2020 noch einmal ergänzt. Auslöser waren Hinweise aus der Praxis.

Eingefügt hat er weitere Details zu den Qualifikationen der Leistungserbringer

und zur Zusammenarbeit mit externen Kooperationspartnern. Für den so

komplettierten Gesamtbeschluss liegt inzwischen eine Nichtbeanstandung durch

das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) vor; er wird voraussichtlich Ende

Februar im Bundesanzeiger veröffentlicht und danach in Kraft treten. Hierzu

wird der G-BA gesondert informieren. Die Leistungen können aber erst in

Anspruch genommen werden, wenn eine entsprechende Abrechnungsziffer zwischen

dem GKV-Spitzenverband und der Kassenärztlichen Bundesvereinigung bis

spätestens 6 Monate nach Inkrafttreten (voraussichtlich Ende August) vereinbart

ist.

Gesetzlich versicherte Frauen und Männer können künftig bei einer Erkrankung,

die eine keimzellschädigende Therapie erforderlich macht, vorher ihre Ei- oder

Samenzellen entnehmen und die Zellen in flüssigem Stickstoff einlagern lassen.

Damit bleibt ihnen die Möglichkeit erhalten, sich trotz solcher Therapie später

- ggf. mit Hilfe einer künstlichen Befruchtung - ihren Kinderwunsch zu

erfüllen.

Beschluss vom 16. Juli 2020 geändert am 17. Dezember 2020

Beschluss zu weiteren Biomarkertests bei frühem Brustkrebs in Kraft

Zur Entscheidung für oder gegen eine Chemotherapie bei gesetzlich versicherten

Patientinnen mit Brustkrebs im frühen Stadium stehen niedergelassenen Ärztinnen

und Ärzten jetzt vier Biomarker-Tests zur Verfügung. Den ersten von ihnen hatte

der G-BA bereits 2019 aufgenommen. Der entsprechende Beschluss des G-BA trat am

20. Januar 2021 in Kraft. Sobald der Bewertungsausschuss bis spätestens Ende

Juli 2021 zur ärztlichen Vergütung entschieden hat, können die zusätzlichen

Tests als vertragsärztliche Leistung erbracht werden. Die

Patientinneninformation(PDF 91.86 kB), die der G-BA für die ärztliche

Aufklärung zum Download auf seiner Website bereithält, wurde bereits

angepasst.

Pressemitteilungen

G-BA erweitert Früherkennungsuntersuchung bei Neugeborenen auf spinale

Muskelatrophie (17. Dezember 2020 mit Link zum Beschluss)

Prostatakrebs: G-BA hält an PSA-Wert-Bestimmung bei der Behandlung fest – kein

Einsatz in der Früherkennung (17. Dezember 2020 mit Link zum Beschluss)

G-BA führt neues datengestütztes Management für Patientinnen und Patienten mit

Herzschwäche in die Versorgung ein (17. Dezember 2020 mit Link zum Beschluss)

nach oben

Qualitätssicherung

Strukturvorgaben zur Versorgung der hüftgelenknahen Femurfraktur in Kraft

Am 1. Januar 2021 trat die neue Richtlinie zur Versorgung der hüftgelenknahen

Femurfraktur (Oberschenkelhalsbruch) in Kraft. Für Kliniken, die diese Brüche

behandeln, gelten damit erstmals Strukturvorgaben. Zentrales Ziel ist es, die

betroffenen Patientinnen und Patienten innerhalb von 24 Stunden nach Aufnahme

(oder nach Auftreten eines Inhouse-Sturzes) zu operieren, sofern es ihr

Allgemeinzustand zulässt. Die schnelle Versorgung ist ein wichtiges Kriterium

für die Heilung. Um die Leistung weiterhin abrechnen zu können, müssen Kliniken

die Vorgaben einhalten und dies ab 2022 jährlich über eine Strukturabfrage

nachweisen.

Ein wesentliches Element der neuen Richtlinie sind standardisierte

Handlungsanleitungen (sogenannte Standard Operation Procedures, SOP), die die

Kliniken selbst erstellen. Sie sind darauf ausgerichtet, Hemmnisse abzubauen,

die einer zügigen Operation entgegenstehen. Die SOP müssen dem aktuellen Stand

des medizinischen Wissens entsprechen, das heißt sie müssen z. B. aktuelle

Leitlinien der Fachgesellschaften berücksichtigen. Am 17. Dezember 2020

präzisierte der G-BA die SOP zum Umgang mit gerinnungshemmender Medikation.

Liegt bei Patientinnen und Patienten, die einen Gerinnungshemmer einnehmen,

keine verlässliche Angabe zum letzten Einnahmezeitpunkt vor, können Kliniken

eine zusätzliche Einschätzung des Gerinnungsstatus mit geeigneten Testverfahren

durchführen. Welche Produkte und Verfahren sie dabei verwenden, können sie

selbst entscheiden. Zu den Testverfahren und Wirkstoffen muss die SOP

regelmäßig aktualisiert werden.

Beschluss vom 17. Dezember 2020

Anpassung der Pflegepersonalanforderungen in Strukturqualitäts-Richtlinien

In fünf seiner Richtlinien hat der G-BA die Anforderungen an die Qualifikation

von Pflegekräften neu festgelegt. Damit passte er sie an das Pflegeberufegesetz

an, das zum 1. Januar 2020 in Kraft trat. Es führte die bisherigen

Ausbildungsgänge in der Kranken-, Kinderkranken- und Altenpflege zu einer neuen

generalistischen Pflegeausbildung zusammen. Der neue Abschluss

Pflegefachfrau/Pflegefachmann berechtigt ohne Einschränkungen zur

Berufsausübung in allen Bereichen.

Mit den neuen Vorgaben will der G-BA sicherstellen, dass wichtige

Spezialkenntnisse auch künftig zuverlässig vorliegen. Um beispielsweise auf

einer Neugeborenen-Intensivstationen arbeiten zu können, müssen Pflegekräfte

mit der neuen Berufsbezeichnung neben dem Vertiefungseinsatz „Pädiatrische

Versorgung“ noch 1.260 Stunden Praxis in der neonatologischen bzw.

pädiatrischen Akutversorgung nachweisen oder eine spezielle Weiterbildung

abgeschlossen haben. Zudem müssen Gesundheits- und Krankenpflegerinnen für die

Arbeit auf einer Neugeborenen-Intensivstation eine spezielle Weiterbildung

abgeschlossen haben und zusätzlich zwischen dem 1. Januar 2012 und dem 19.

September 2019 mindestens fünf Jahre auf einer Neugeborenen-Intensivstation in

der direkten Patientenversorgung gearbeitet haben (Teilzeit anteilig,

Ausbildung ausgenommen).

In ähnlicher Weise passte der G-BA auch vier weitere Richtlinien mit

Strukturqualitätsvorgaben an. Ein Muster-Nachweisbogen und eine

Dokumentationshilfe hängen den Richtlinien künftig als neue Anlagen an. Die

Beschlüsse werden derzeit im BMG geprüft und treten nach Veröffentlichung im

Bundesanzeiger rückwirkend zum 1. Januar 2021 in Kraft.

Beschluss vom 17. Dezember 2020 (Früh- und Reifgeborene)

Beschluss vom 17. Dezember 2020 (Kinderherzchirurgie)

Beschluss vom 17. Dezember 2020 (Kinderonkologie)

Beschluss vom 17. Dezember 2020 (Bauchaortenaneurysma)

Beschluss vom 17. Dezember 2020 (minimalinvasive Herzklappeninterventionen,

TAVI)

Zweitmeinungverfahren Implantation einer Knieendoprothese in Kraft

Gesetzlich krankenversicherte Patientinnen und Patienten haben vor Implantation

einer Knieendoprothese nun Anspruch auf eine qualifizierte ärztliche

Zweitmeinung. Ein entsprechender Beschluss des G-BA trat am 12. Januar 2021 in

Kraft. Fachärztinnen und -ärzte, die aufgrund ihrer Qualifikation und

Unabhängigkeit eine Genehmigung als Zweitmeinungsgeber erhalten, werden auf der

Website des ärztlichen Bereitschaftsdienstes unter www.116117.de/zweitmeinung

zu finden sein. Bis die Liste dort zu sehen ist, wird es allerdings noch ein

bisschen dauern. Interessierte Ärztinnen und Ärzte der Fachrichtungen

Orthopädie und Unfallchirurgie, Orthopädie, Chirurgie mit Schwerpunkt

Unfallchirurgie sowie Physikalische und Rehabilitative Medizin müssen zunächst

einen Antrag auf Genehmigung bei ihrer Kassenärztlichen Vereinigung stellen.

Qualitätsmanagement Zahnärzte – Jahresbericht veröffentlicht

Der G-BA hat den Jahresbericht 2019 der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung

(KZBV) zum Umsetzungsstand des einrichtungsinternen Qualitätsmanagements auf

seiner Website veröffentlicht. Von den 852 an der Auswertung beteiligten

Zahnarztpraxen haben 98 % der länger als drei Jahre bestehenden und 99 % der

Neugründungen der letzten drei Jahre ein praxiseigenes Qualitätsmanagement

etabliert. Besonders viele Zahnarztpraxen haben ein Hygienemanagement und

schreiben ein Qualitätsmanagement-Handbuch oder Checklisten regelmäßig fort.

Erst in der Planungsphase befinden sich Patientenbefragungen (bei 36 % der

länger bestehenden und 61 % der neueren Praxen) sowie Mitarbeiterbefragungen

und ein Beschwerdemanagement (jeweils bei 16 % der länger als drei Jahre

bestehenden Praxen). Die Befragung wird alle zwei Jahre schriftlich bei einer

Stichprobe von mindestens 2 % aller Vertragszahnarztpraxen durchgeführt.

Beschluss vom 17. Dezember 2020

Vermeidung postoperativer Wundinfektionen: Qualitätssicherungsverfahren für ein

Jahr ausgesetzt

Der G-BA hat im Qualitätssicherungsverfahren Vermeidung nosokomialer

Infektionen - postoperative Wundinfektionen (QS WI) Verbesserungsbedarf

festgestellt und am 17. Dezember 2020 eine einjährige Aussetzung beschlossen.

Das Verfahren läuft seit 2017 in einem fünfjährigen Probebetrieb. Es erfasst

alle postoperativen Wundinfektionen, die innerhalb von 30 bis 90 Tagen nach

ausgewählten Operationen auftreten, und darüber hinaus Indikatoren zum Hygiene-

und Infektionsmanagement. Dabei werden sowohl Eingriffe in Kliniken als auch in

Praxen berücksichtigt. Erste Zwischenergebnisse des IQTIG bei der

wissenschaftlichen Begleitung zeigten noch Nachbesserungsbedarf. Im

Bundesqualitätsbericht 2020 des IQTIG ist er genauer beschrieben.

Ausgesetzt wurden die einrichtungsbezogene QS-Dokumentation für das

Erfassungsjahr 2020, die fallbezogene QS-Dokumentation für die Krankenhäuser im

Erfassungsjahr 2021 und die Sozialdatenlieferungen für das Jahr 2021. In der

Folge wurde der Zeitraum für die Erprobung des Verfahrens um ein Jahr bis zum

31. Dezember 2022 verlängert.

Beschluss vom 17. Dezember 2020 (Aussetzung)

Beschluss vom 17. Dezember 2020 (Änderung Spezifikation)

Beschluss vom 21. Januar 2021 (Teilaufhebung der Beschlüsse vom 20. Juni 2019

und vom 16. Juli 2020 zur Spezifikation)

Beschluss vom 21. Januar 2021 (Freigabe BQB 2020)

Aufhebung der QSKH-Richtlinie

Seit dem 1. Januar 2021 sind alle Verfahren, in denen bundesweit einheitlich

Qualitätsdaten gesammelt, verglichen und von Expertengremien beurteilt werden,

in der Richtlinie zur datengestützten einrichtungsübergreifenden

Qualitätssicherung (DeQS-Richtlinie) zusammengeführt. Die früher für

Krankenhäuser zentrale QSKH-Richtlinie wurde zum 1. Januar 2021 aufgehoben und

die letzten Verfahren daraus in die DeQS-Richtlinie überführt.

Übergangsregelungen stellen aber sicher, dass alle vor 2021 auf Grundlage der

QSKH-Richtlinie begonnenen Verfahren abgeschlossen werden können. Die

zuständigen Stellen auf Landesebene können somit weiterarbeiten und den

Strukturierten Dialog gemäß QSKH-Richtlinie bis einschließlich zum

Erfassungsjahr 2020 abschließen. Die Institutionen sind entsprechend noch

weiter zu finanzieren, sofern auf Landesebene nicht bereits etwas anderes

beschlossen wurde.

In der DeQS-Richtlinie ist zudem festgelegt, dass Fachgruppen, die vor dem 1.

Januar 2021 eingerichtet waren, ihre Tätigkeit auf Grundlage der geltenden

Bestimmungen in der QSKH-Richtlinie bis zum 31. Dezember 2021 fortsetzen. Im

neuen § 8a der DeQS-Richtlinie sind die Grundsätze zur Einrichtung von

Fachkommissionen zusammengefasst.

Beschluss vom 15. Oktober 2020 (Aufhebung der QSKH-Richtlinie)

Beschluss vom 16. Juli 2020 (Überführung der letzten Verfahren 7–15)

Qualitätsbericht der Krankenhäuser: Neustrukturierung und Änderungen für das

Berichtsjahr 2020

Der G-BA hat die Regelungen zu den Qualitätsberichten der Krankenhäuser

adressatengerecht umstrukturiert und verändert. Mit den Anpassungen wird sich

die Berichtspflicht ab dem Berichtsjahr 2020 nach dem Standortverzeichnis gemäß

§ 293 Absatz 6 SGB V richten und daher keine Positivliste mehr geführt. Neu

sind ab dem Berichtsjahr 2020 auch die automatische Erstellung der

Gesamtberichte aus den übermittelten Standortberichtsdaten durch die

Annahmestelle für den Qualitätsbericht sowie das Verfahren zur Berichtigung von

Qualitätsberichten im Veröffentlichungsjahr. Die Berichtsjahre vor 2020 werden

unter den Regelungsvoraussetzungen, unter denen sie begonnen wurden,

abgeschlossen. Der Beschluss tritt nach Veröffentlichung im Bundesanzeiger in

Kraft.

Beschluss vom 17. Dezember 2020

Pressemitteilungen und Meldungen

G-BA berät Zweitmeinungsverfahren zu Amputationen beim diabetischen Fuß weiter

(25. Januar 2021)

Neue Mindestmengen gelten bei Eingriffen an der Speiseröhre und bei der

Versorgung von untergewichtigen Frühgeborenen – Vorgabe bei

Nierentransplantation bestätigt (17. Dezember 2021 mit Link zu den

Beschlüssen)

nach oben

Veranlasste Leistungen

Pressemitteilungen aus dem Plenum

G-BA verlängert Corona-Sonderregeln für verordnete Leistungen bis 31. März 2021

(Pressemitteilung vom 21. Januar 2021 mit Link zum Beschluss)

Außerklinische Intensivpflege: G-BA ermittelt Kreis der

Stellungnahmeberechtigten (Pressemitteilung vom 26. Januar 2021 mit Link zur

Bekanntmachung)

nach oben

Zahnärztliche Behandlung

G-BA regelt systematische Behandlung von Parodontitis mit neuer Richtlinie

(Pressemitteilung vom 17. Dezember 2020 mit Link zum Beschluss)

nach oben

Innovationsausschuss

Pressemitteilungen

Neue Versorgungsformen: Übersicht der neu geförderten Projekte geht online (28.

Januar 2021)

Neue Versorgungsformen: Innovationsausschuss empfiehlt erstmals Transfer in die

Regelversorgung (18. Dezember 2020)

nach oben

In eigener Sache

Künftig neben Pressemitteilungen auch Meldungen

Der G-BA wird in seinem E-Mail-Infodienst die Kategorie Pressemitteilungen um

kleinere Meldungen anreichern, um z. B. auf das Inkrafttreten von ausgewählten

Beschlüssen hinzuweisen. Abonnenten der Pressemitteilungen erhalten sie

automatisch mit. Auch im Newsletter werden diese Meldungen künftig genauso wie

die Pressemitteilungen angezeigt und verlinkt.

Stellungnahmen

Stellungnahme der unparteiischen Mitglieder des G-BA zum Referentenentwurf des

Gesetzes zur Zusammenführung von Krebsregistern (8. Januar 2021)(PDF 135.72

kB)

Termine

10 Jahre AMNOG – Zehn Jahre Lernen und Weiterdenken in der frühen

Nutzenbewertung (Online-Jubiläumsveranstaltung)

Die frühe Nutzenbewertung nach dem Arzneimittelmarktneuordnungsgesetz (AMNOG)

wurde schnell zum Standard der Gesundheitsversorgung in Deutschland. Die

wenigsten ahnten bei der Einführung des als Preisfindungsinstrument

konzipierten Verfahrens, wie viele Detailänderungen es geben sollte und welches

Potenzial es auch inhaltlich entfaltet. Passend dazu etablierte sich der

Begriff eines „lernenden Systems“. Er zeigt eindrücklich, dass Überprüfen und

Weiterentwickeln zur DNA des Verfahrens geworden sind. In einer

Onlineveranstaltung diskutiert der G-BA über Erfahrungen und künftige

Herausforderungen:

Freitag, 19. März 2021, 9 bis 15 Uhr

Programm und Anmeldung (Die Teilnahme ist kostenfrei.)

Quelle: Pressemitteilung, 01.02.2021