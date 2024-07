G-BA aktuell Nr. 1/2022 (Gemeinsamer Bundesausschuss).

Arzneimittel: Vitamin E im Ausnahmefall verordnungsfähig. Für Patientinnen und Patienten mit der genetisch bedingten Erkrankung AVED (engl: ataxia with vitamin E deficiency) ist künftig Vitamin E als Monopräparat eine verordnungsfähige GKV-Leistung. Bei dieser Krankheit wird das Protein

alpha-Tocopherol-Transferprotein (TTPA) nicht richtig gebildet, das der Körper aber benötigt, um das mit der Nahrung aufgenommene Vitamin E zu verteilen. Die

Störung ist sehr selten; nach Expertenschätzungen ist durchschnittlich einer

von 300.000 Menschen betroffen. AVED-Erkrankte haben häufig schon als Kinder

oder Jugendliche schwere Bewegungs- und Sprachstörungen, die sich im Laufe des

Lebens verschlimmern. Hohe Vitamin E-Gaben sind nach derzeitigem medizinischen

Forschungsstand bislang die einzige Therapiemöglichkeit, die das Fortschreiten

der Krankheit bremst. Mit seinem Beschluss vom 20. Januar 2022 nahm der G-BA

Vitamin E als Monopräparat für die Therapie von AVED-Patienten in die

OTC-Übersicht auf. Darin sind alle Medikamente verzeichnet, die nicht

verschreibungspflichtig, aber bei bestimmten schwerwiegenden Krankheiten

ausnahmsweise als Kassenleistung verordungsfähig sind. Der Beschluss wird

derzeit vom Bundesministerium für Gesundheit (BMG) geprüft und tritt nach

Veröffentlichung im Bundesanzeiger in Kraft.

Beschluss vom 20. Januar 2022

Cemiplimab: Nutzenbewertung für neue Therapie des Basalzellkarzinoms

Einen Anhaltspunkt für einen geringen Zusatznutzen bescheinigte der G-BA dem

Wirkstoff Cemiplimab. Das Bewertungsergebnis gilt für ein neues

Anwendungsgebiet: das fortgeschrittene Basalzellkarzinom nach vorausgegangenen

Therapien. Basalkarzinome sind Varianten des weißen Hautkrebs und treten oft im

Gesichts- und Halsbereich auf. Im beschriebenen Krankheitsstadium sind sie

bereits weit in tiefer liegendes Gewebe eingedrungen. Die Zulassungsstudie des

Herstellers hat gezeigt, dass sich bei knapp 30 % der Patientinnen und

Patienten äußerlich sichtbare Gewebeschäden unter Cemiplimab deutlich

reduzierten. Dies gilt allerdings nur für lokale Tumoren. Für Patientinnen und

Patienten mit Metastasen ließen die Daten keine Schlussfolgferungen zum

Zusatznutzen zu.

Cemiplimab kann eingesetzt werden, wenn Operationen, Strahlentherapien und

sogenannte Hedgehog-Inhibitoren nicht mehr infrage kommen. Hedgehog-Inhibitoren

unterbinden eine gestörte Signalübertragung bei der Zellteilung, die zur

vermehrten Produktion von Krebszellen beiträgt. Aufgrund von Nebenwirkungen

(z.B. Haarausfall, Verlust des Geschmackssinns) sind sie für viele Patientinnen

und Patienten keine dauerhafte Option. In solchen Fällen blieb bislang nur noch

eine bestmögliche unterstützende Behandlung (z.B. Schmerz- und

Symptomlinderung), aber keine spezifische Krebstherapie. Der neue Wirkstoff

eröffnet hier eine zusätzliche Therapiemöglichkeit.

Beschluss vom 20. Januar 2022

Daratumumab-Kombinationstherapie: Geringer Zusatznutzen bei Eiweißfehlbildungen

Auch der monoklonale Antikörper Daratumumab in Kombination mit Chemotherapie

zeigte in der G-BA-Bewertung einen geringen Zusatznutzen. Bewertet wurde er für

ein neues Anwendungsgebiet: die Behandlung der fortschreitenden Ablagerung von

Eiweißfehlbildungen (systemische Leichtketten-Amyloidose). Bei dieser seltenen

Erkrankung bildet das Immunsystem fehlgebildete Eiweiße (Amyloide) aus, die

sich in Geweben und Organen ablagern. Die fortschreitende Krankheit kann nicht

geheilt, sondern nur in ihrer Entwicklung gebremst werden. Zur Behandlung stand

bislang nur eine individualisierte Chemotherapie zur Verfügung. Mit dieser

verglich der G-BA nun die Kombinationstherapie von Daratumumab und einer

Chemotherapie aus Cyclophosphamid, Bortezomib und Dexamethason. Nach Auswertung

der vom Hersteller eingereichten Zulassungsstudie zeigte sich, dass die

Kombination wichtige Symptome lindern kann; zum Beispiel Organschäden und

Atemnot. Der G-BA befristete seine Bewertung bis März 2025 und wird dann

weitere Daten mit einbeziehen.

Zum Hintergrund: Monoklonale Antikörper sind künstlich hergestellte, von einer

Mutterzelle kopierte Proteine. Sie erkennen bestimmte Eiweißstrukturen auf der

Oberfläche von Krebszellen, heften sich an sie und machen sie für das

Immunsystem des Körpers erkennbar.

Beschluss vom 20. Januar 2022

Kürzere Wartezeiten auf Beratungen zur frühen Nutzenbewertung

Die Zahl der frühen Nutzenbewertungen neu zugelassener Arzneimittelwirkstoffe

ist im G-BA im vergangenen Jahr auf ein neues Rekordhoch geklettert. Auch die

Zahl der Beratungsgespräche mit pharmazeutischen Herstellern im Vorfeld dieser

Bewertungen hat sich dadurch erhöht. 292-mal nutzten Pharmafirmen im Jahr 2021

die Möglichkeit der Beratung, das waren 33 Gespräche mehr als im Jahr zuvor.

Der G-BA unternahm im vergangenen Jahr große Anstrengungen, der Nachfrage

nachzukommen und das mit Erfolg: Von zuvor acht auf inzwischen ein bis drei

Monate hat sich der Terminvorlauf bis Ende 2021 reduziert. Zum jetzigen

Zeitpunkt ist die Anmeldung zur Beratung ohne Vorlauf möglich. Und bei

dringendem Bedarf - zum Beispiel bei Beratungen zu COVID-Arzneimitteln in der

jetzigen Pandemiesituation – werden in der Regel sehr kurzfristige Termine

angeboten. Auf der G-BA Website können sich Hersteller über freie Zeitfenster

informieren und sich dafür vormerken lassen.

Methodenbewertung

Künstliche Befruchtung nach Kryokonservierung wird Kassenleistung

Nehmen GKV-Versicherte vor einer potentiell keimzellschädigenden Therapie (z.B.

vor einer Chemo- oder Strahlentherapie) eine Kryokonservierung von Keimzellen

oder Keimzellgewebe in Anspruch, ist auch eine später gegebenenfalls notwendige

künstliche Befruchtung eine GKV-Leistung. Der G-BA hat die Richtlinie über

künstliche Befruchtung entsprechend angepasst. Auch Jahre nach der Entnahme

können die eingefrorenen Ei- oder Samenzellen damit für eine künstliche

Befruchtung genutzt werden. Die Anpassung der Richtlinie war erforderlich, da

die künstliche Befruchtung ohne vorherige Kryokonservierung von Eizellen von

der hormonellen Stimulation bis zum Embryotransfer innerhalb eines Zyklusfalls

abgeschlossen werden muss.

Ansonsten gelten auch für die neu anspruchsberechtigten Versicherten die

gesetzlichen Voraussetzungen für eine künstliche Befruchtung: Es muss dafür

eine hinreichende Erfolgsaussicht bestehen. Es gelten die gesetzlichen

Altersgrenzen von mindestens 25 bis maximal 40 (Frauen) beziehungsweise 50

Jahren (Männer). Das beteiligte Paar muss verheiratet sein und es dürfen

ausschließlich Ei- und Samenzellen dieses Paares verwendet werden.

Für betroffene Frauen kommt als Methode der künstlichen Befruchtung der zuvor

kryokonservierten Eizellen ausschließlich die Spermieninjektion direkt in die

Eizelle infrage (Intracytoplasmatischen Spermieninjektion). Eine Befruchtung im

Reagenzglas (In-Vitro-Fertilisation) ist durch die Vorbehandlung der Eizellen

vor dem Einfrieren nicht mehr möglich. Der Beschluss des G-BA tritt nach

Prüfung durch das BMG und Veröffentlichung im Bundesanzeiger in Kraft. Nutzbar

ist die neue Leistung aber erst, wenn der Bewertungsausschuss dafür eine neue

bzw. angepasste Abrechnungsziffer vereinbart hat. Bis maximal 6 Monate nach

Inkrafttreten hat er dafür Zeit.

Quelle: Gemeinsamer Bundesausschuss, 27.01.2022