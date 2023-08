G-BA aktuell Nr. 6/2021 (Gemeinsamer Bundesausschuss).

Arzneimittel Grafik zeigt quantifizierten Zusatznutzen von neuen Arzneimitteln. Eine monatlich aktualisierte Grafik über das Ausmaß des Zusatznutzens von neuen Arzneimitteln finden Nutzerinnen und Nutzern seit Kurzem auf den Themenseiten des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA). Zum Stichtag 20. August

2021 zählte der G-BA insgesamt 522 gültige Beschlüsse, davon 92 zu neuen Arzneimitteln

gegen seltene Erkrankungen (Orphan Drugs). Im Vergleich zum Vormonat Juli 2021

kamen jeweils drei Beschlüsse in den Kategorien „beträchtlicher Zusatznutzen“

sowie „kein Zusatznutzen“ hinzu.

Grafik mit den Ergebnissen der Nutzenbewertung von Arzneimitteln seit Beginn

des Verfahrens im Jahr 2011. Darstellung der Verteilung verschiedener

Zusatznutzenkategorien.

Die Stichtagsbetrachtung stellt auf die aktuell gültigen Beschlüsse seit dem

Start der Zusatznutzenbewertung 2011 ab. Davon getrennt listet die

Nutzenbewertungsübersicht auf der G-BA-Website alle Beschlüsse zur frühen

Nutzenbewertung auf (derzeit 618 Ergebnisse). Das heißt, in der

Nutzenbewertungsübersicht sind auch Verfahren abgebildet, die inzwischen

aufgehoben oder durch eine neue Nutzenbewertung abgelöst wurden. Folgerichtig

sind sie in der Grafik der aktuell gültigen Beschlüsse nicht berücksichtigt.

Die monatlich aktualisierte Grafik und eine weitere zu Orphan Drugs finden Sie

hier.

Verordnungseinschränkungen für Kombinationsarzneimittel zusammengeführt

Schmerzstillende und entzündungshemmende Arzneimittel (Analgetika,

Antiphlogistika und Antirheumatika) dürfen auch weiterhin nicht in fixen

Kombinationen mit anderen Wirkstoffen verordnet werden. Die bestehenden

Verordnungseinschränkungen hat der G-BA jetzt redaktionell zusammengeführt.

Bislang waren sie mit ihren Ausnahmeregelungen an verschiedenen Stellen der

Anlage III zur Arzneimittel-Richtlinie zu finden und sind jetzt in

zusammengefasster Form einfacher zu überprüfen. Inhaltlich gibt es durch die

neue Struktur aber keine Änderungen. Einzige Ausnahme: Es wird ein

Ausnahmetatbestand für die fixe Kombination eines nichtsteroidalen

Antirheumatikums (NSAR) mit Lokalanästhetika zum Einbringen in eine

Operationswunde aufgenommen. Der Beschluss vom 19. August 2021 wird derzeit vom

Bundesministerium für Gesundheit (BMG) geprüft und tritt nach Veröffentlichung

im Bundesanzeiger in Kraft.

Beschluss vom 19. August 2021

Methodenbewertung

Pertussis-Impfung für Schwangere in Mutterpass aufgenommen

Keuchhusten (Pertussis)-Infektionen können bei Neugeborenen und Säuglingen

einen komplizierten oder gar tödlichen Verlauf nehmen. Um Kinder noch besser

vor dieser Erkrankung zu schützen, hat der G-BA die Beratung über die

Pertussis-Impfung zum festen Bestandteil der Schwangerschaftsvorsorge gemacht.

Am 19. August 2021 beschloss er eine entsprechende Änderung der

Mutterschafts-Richtlinien. Schwangeren wird künftig nach einem

Beratungsgespräch eine Pertussis-Impfung angeboten und der Impfstatus der

Schwangeren im Mutterpass dokumentiert.

Die Impfung soll laut Empfehlung der Ständigen Impfkommission beim Robert

Koch-Institut (STIKO) unabhängig vom Abstand zu vorher verabreichten

Pertussisimpfungen und in jeder Schwangerschaft erneut erfolgen. Angeboten wird

sie zu Beginn des letzten Schwangerschaftsdrittels. Bei erhöhter

Wahrscheinlichkeit einer Frühgeburt kann auch schon im zweiten

Schwangerschaftsdrittel geimpft werden. Ist in der Schwangerschaft keine

Impfung erfolgt und liegt die letzte Impfung mehr als 10 Jahre zurück, soll die

Schwangere in den ersten Tagen nach der Geburt geimpft werden. Falls kein

Monoimpfstoff zur Verfügung steht, kann auch ein Dreifach-Kombinationsimpfstoff

(Diphtherie-Tetanus-Pertussis) verwendet werden.

Der Beschluss zur Änderung den Mutterschafts-Richtlinien, mit dem auch noch

einige weitere redaktionelle Anpassungen am Mutterpass vorgenommen wurden,

tritt nach Nichtbeanstandung durch das BMG und Veröffentlichung im

Bundesanzeiger in Kraft. Voraussichtlich ab Dezember 2021 können Mutterpässe

mit der neuen Ergänzung zum Eintragen der Impfung bestellt werden.

Vor dem Beschluss zur Änderung der Mutterschafts-Richtlinien hatte der G-BA die

leistungsrechtlichen Neuerungen in der Schutzimpfungsrichtlinie geregelt. Er

übernahm mit seinem Beschluss vom 14. Mai 2020 die Empfehlungen der STIKO

(Epidemiologischen Bulletin Nr. 13/2020).

Beschluss vom 19. August 2021 (Mutterschafts-Richtlinien)

Systemische Therapie: G-BA beginnt Bewertung für Kinder und Jugendliche

Seit Januar 2020 ist die Systemische Therapie bereits eine GKV-Leistung für

Erwachsene; nun ist die Bewertung dieses psychotherapeutischen Verfahrens für

Kinder und Jugendliche angelaufen. Am 19. August 2021 nahm der G-BA einen

entsprechenden Antrag von Dr. Monika Lelgemann – unparteiisches Mitglied des

G-BA und Vorsitzende des Unterausschusses Psychotherapie – an. Die Fachwelt

hält die Erweiterung der Leistung auch auf jüngere Patientengruppen schön

länger für sinnvoll. Lelgemann betonte im G-BA-Plenum, das Bewertungsverfahren

sei noch in jeder Beziehung ergebnisoffen. Denn es sei nicht gewiss, welches

Ergebnis die Auswertung der einschlägigen Studien zeige. Nutzenbelege für

Erwachsene ließen sich nicht eins zu eins auf jüngere Patienten übertragen.

Das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG)

wird bis zum IV. Quartal 2022 die aktuelle Studienlage prüfen. Es vergleicht

dabei die Ergebnisse der Systemischen Therapie mit denen anderer

Richtlinienverfahren, mit einer ausschließlich pharmakologischen Therapie, mit

einer allgemeinmedizinischen Standardbehandlung, mit Placebo oder mit

Warteliste ohne Therapiebeginn. Auf dieser Grundlage wird der G-BA

voraussichtlich bis zum IV. Quartal 2023 entscheiden können.

Beschluss vom 19. August 2021 (Einleitung)

Beschluss vom 12. August 2021 (IQWiG-Beauftragung)

Qualitätssicherung

COVID-19: Sonderanalyse zum Leistungsbereich ambulant erworbene Pneumonie

beauftragt

Der G-BA will auswerten, welchen Einfluss die COVID-19-Pandemie auf die

Versorgung von Patientinnen und Patienten mit ambulant erworbenen Pneumonien

hatte. In seinem Auftrag wertet das Institut für Qualitätssicherung und

Transparenz im Gesundheitswesen (IQTIG) die Qualitätssicherungsdaten 2020 dazu

aus und setzt sie in Bezug zu den gemeldeten stationären COVID-19-Fällen. Das

Institut soll u. a. untersuchen, wie sich die Patientenzahlen, die Belastung

der Krankenhäuser sowie die Krankheitsschwere insgesamt auf die Prozess- und

Ergebnisqualität auswirkten. Die Sonderauswertung soll der Geschäftsstelle im

Februar 2022 vorgelegt werden.

Quelle: Gemeinsamer Bundesausschuss, 03.09.2021