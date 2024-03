G-BA berät Zweitmeinungsverfahren zu Amputationen beim diabetischen Fuß weiter (Gemeinsamer Bundesausschuss).

Das geplante Zweitmeinungsverfahren zu Amputationen beim diabetischen Fußsyndrom wird in Details nochmals beraten. Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) traf im Plenum am 21. Januar 2021 keinen abschließenden Beschluss.

Vielmehr vertagte er die Entscheidung auf eine der kommenden Plenumssitzungen.

Noch einmal diskutiert werden soll bis dahin im Unterausschuss die vom

Bundesministerium für Gesundheit (BMG) aufgeworfene Frage, welche ärztlichen

Fachrichtungen die entsprechende Expertise besitzen, um die Notwendigkeit einer

Amputation zu überprüfen. Diesem vom unparteiischen Vorsitzenden des G-BA,

Prof. Josef Hecken, vorgeschlagenen Vorgehen schlossen sich alle

G-BA-Mitglieder an. In den Tragenden Gründen zum Beschluss sollen Kriterien zur

erforderlichen Kompetenz der in Frage kommenden ärztlichen Fachrichtungen

nachgeschärft werden.

Bereits im April 2020 hatte der G-BA den Beschluss zur Ergänzung eines

Zweitmeinungs-Verfahrens zu Amputationen beim diabetischen Fußsyndrom gefasst.

Er konnte jedoch bislang nicht in Kraft treten, da das BMG im Rahmen seiner

rechtlichen Prüfung um eine ergänzende Stellungnahme – unter anderem zur

Nichtberücksichtigung der Fachrichtungen Orthopädie und Unfallchirurgie als

Experten für eine zweite Meinung – gebeten hatte. Dieser Anregung war die

Arbeitsebene mit dem am 21. Januar 2021 diskutierten Beschlussentwurf gefolgt.

Quelle:Gemeinsamer Bundesausschuss, 25.01.2021