G-BA-Geschäftsbericht 2020: Neu gestaltet und mit Blick auf zentrale Themen für die Gesundheitsversorgung (Gemeinsamer Bundesausschuss, PDF, 3 MB).

Der Geschäftsbericht 2020 des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) ist da. Er ist neu konzipiert und fokussiert jetzt auf die besonderen Themen des Jahres mit unmittelbarer Versorgungsrelevanz für Patientinnen und Patienten sowie für Versicherte. Dazu zählen zum Beispiel neue Früherkennungsuntersuchungen, neue

Behandlungsverfahren, der Start der ersten Erprobungsstudien, die Überarbeitung

der Mindestmengenregelungen und ein Resümee zum zehnjährigen Bestehen der

frühen Nutzenbewertung von neuen Arzneimitteln. Kommentare der unparteiischen

Mitglieder des G-BA ergänzen zentrale Themen.

Inhaltlich einen etwas größeren Raum nimmt die Rolle des G-BA im Corona-Jahr

2020 ein, in dem er mit allein 40 Beschlüssen und vielen Sonderregelungen dazu

beigetragen hat, die Pandemie einzudämmen.

Grafiken und Zahlen mit einem inhaltlichen Bezug untermauern die Aussagen und

helfen bei der Einordnung des jeweiligen Versorgungsthemas. Weiterführende

Informationen auf der Website des G-BA werden in der Onlineversion des

Geschäftsberichts über Links – in der Druckausgabe über QR-Codes – angeboten.

Sie bieten den Leserinnen und Lesern die Möglichkeit, tiefer in die Themen

einzusteigen.

Die barrierefreie PDF-Version finden Sie hier: Geschäftsbericht 2020(pdf 2,92

MB)

Die Druckversion kann per E-Mail an info@g-ba.de in der Geschäftsstelle

angefordert werden.

Quelle: Gemeinsamer Bundesausschuss, 28.07.2021