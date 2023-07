G-BA konkretisiert Verfahren zu anwendungsbegleitender Datenerhebung - Gentherapie Zolgensma erster Fall (Gemeinsamer Bundesausschuss).

Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) hat die Grundzüge des Verfahrens zur

Forderung einer anwendungsbegleitenden Datenerhebung und Auswertung für die

Nutzenbewertung von Arzneimitteln mit bedingter Zulassung, mit Zulassung unter

außergewöhnlichen Umständen und von Arzneimitteln für seltene Leiden, den

sogenannten Orphan Drugs, festgelegt. Eine entsprechende Ergänzung seiner

Verfahrensordnung, die zunächst vom Bundesministerium für Gesundheit zu

genehmigen ist, beschloss der G-BA am Donnerstag in Berlin.

Bei diesen Arzneimitteln liegen zum Zeitpunkt der Zulassung zum Teil noch keine

vollständigen klinischen Daten zur Beurteilung des Zusatznutzens vor. Ziel der

anwendungsbegleitenden Datenerhebung ist es deshalb, vorhandene Wissenslücken

zu schließen und gleichzeitig Patientinnen und Patienten in der gesetzlichen

Krankenversicherung die betreffenden Arzneimittel schnell zur Verfügung zu

stellen, damit möglichst früh eine bessere Datenbasis zur Bewertung des

Zusatznutzens geschaffen werden kann.

„Aus Gründen der Patientensicherheit ist es gerade bei Arzneimitteln, die trotz

schwacher Studienlage unter atypischen Umständen zugelassen worden sind, von

immenser Bedeutung, dass eine Datenerhebung zur weiteren Beurteilung des

Nutzens oder Schadens möglichst früh beginnt und die Anwendung der Therapie

auch an die Behandlungseinrichtungen gebunden wird, die an der Datenerhebung

mitwirken. Für Zolgensma, eine erst kürzlich zugelassene Gentherapie gegen

spinale Muskelatrophie, hat der G-BA heute erstmals die Erforderlichkeit einer

anwendungsbegleitenden Datenerhebung festgestellt, da bislang keine

aussagekräftigen Daten für die Beurteilung des langfristigen Nutzens oder

Schadens der Behandlung vorliegen und vergleichende Daten zu

Therapiealternativen fehlen. Der G-BA hat in diesem Fall das Institut für

Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen mit den Vorbereitungen für

eine anwendungsbegleitende Datenerhebung beauftragt“, so Prof. Josef Hecken,

unparteiischer Vorsitzender des G-BA und Vorsitzender des Unterausschusses

Arzneimittel.

Die anwendungsbegleitenden Datenerhebungen oder Auswertungen zum Zweck der

Nutzenbewertung auf Kosten des pharmazeutischen Herstellers kann der G-BA

frühestens zum Zeitpunkt des erstmaligen Inverkehrbringens des entsprechenden

Arzneimittels verlangen.

Ablauf des neuen Verfahrens

Das Verfahren zur Forderung einer anwendungsbegleitenden Datenerhebung gliedert

sich in folgende Schritte:

Beurteilung der Erforderlichkeit einer Datenerhebung und Verfahrenseinleitung

Für die Beurteilung, ob eine Datenerhebung erforderlich ist, werden neben

Informationen aus Studienberichten unter anderem Informationen über die

möglichen Evidenzlücken aus dem Zulassungsverfahren des Arzneimittels

herangezogen, die der G-BA im fachlichen Austausch mit dem Bundesinstitut für

Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) und dem Paul-​Ehrlich-Institut (PEI)

erhält. Dieser Austausch dient auch dazu abzugleichen, ob bereits laufende und

geplante Datenerhebungen zu dem Arzneimittel zu berücksichtigen sind,

insbesondere solche, die sich aus Auflagen oder sonstigen Nebenbestimmungen der

Zulassungsbehörden ergeben, um doppelte Datenerhebungen zu vermeiden.

Stellt das Beschlussgremium des G-BA, das Plenum, fest, dass eine

anwendungsbegleitende Datenerhebung erforderlich ist, wird der Unterausschuss

Arzneimittel mit der Vorbereitung eines Konzeptentwurfs beauftragt. Die

Konzeptvorbereitung soll grundsätzlich innerhalb von 6 Monaten abgeschlossen

sein.

Mit der Bekanntgabe der geplanten Forderung einer anwendungsbegleitenden

Datenerhebung erstellt der G-BA oder das Institut für Qualität und

Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) im Auftrag des G-BA die

wissenschaftliche Ausarbeitung des Konzeptentwurfs. Folgende Punkte sollen

darin enthalten sein: die Anforderungen an Art, Dauer und Umfang der

Datenerhebung, die Fragestellung, die Gegenstand der Datenerhebung und

Auswertungen sein soll, einschließlich der zu erfassenden patientenrelevanten

Endpunkte, die Methodik der Datenerhebung sowie der Auswertung durch den

pharmazeutischen Unternehmer.

Einleitung eines Beteiligungsverfahrens und Vorbereitung des Konzepts für die

Anforderungen an eine anwendungsbegleitende Datenerhebung unter Beteiligung

sachverständiger Stellen

Der Konzeptentwurf wird den zu beteiligenden Stellen, darunter den

Bundesoberbehörden BfArM und PEI, den wissenschaftlich-​medizinischen

Fachgesellschaften, der Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft, dem

betroffenen pharmazeutischen Unternehmer sowie, falls erforderlich, weiteren

einzubindenden sachverständigen Personen und Organisationen, beispielsweise

Registerbetreibern zugeleitet. Ihre schriftliche Äußerung zum Konzeptentwurf

sollen die zu beteiligenden Stellen innerhalb von vier Wochen an den G-BA

übersenden. Die sachverständigen Stellen können auch in Form eines

Fachaustauschs an den Beratungen des Unterausschusses zur Erstellung eines

Konzepts beteiligt werden. Alle Äußerungen werden in die Konzepterstellung

einbezogen.

Beschluss über die Forderung einer anwendungsbegleitenden Datenerhebung

Per Plenumsbeschluss legt der G-BA fest, ob er vom pharmazeutischen Unternehmer

eine anwendungsbegleitende Datenerhebung und Auswertungen fordert. Er legt

darin die Vorgaben an die anwendungsbegleitende Datenerhebung und die

Auswertungen anhand des zuvor erstellten Konzepts fest. Darüber hinaus bestimmt

er die Zeitpunkte für die Überprüfung der Datenerhebung und für die Abgabe der

Auswertungen in Form eines Dossiers, die für die Durchführung einer erneuten

Nutzenbewertung benötigt werden.

Um vollständige und valide Daten aus der Versorgung von Versicherten mit dem

entsprechenden Arzneimittel zu erhalten, kann der G-BA die Versorgung mit

diesen Arzneimitteln auf Leistungserbringer beschränken, die an der geforderten

anwendungsbegleitenden Datenerhebung mitwirken.

In regelmäßigen Abständen, mindestens jedoch alle 18 Monate, überprüft der

G-BA, ob die Datenerhebung durchgeführt wird oder nicht mehr durchgeführt

werden kann, ob sie hinreichende Belege für eine erneute Nutzenbewertung

erbringen wird oder ob Bedarf für Anpassungen an den Vorgaben des Beschlusses

besteht.

Hintergrund

Die Verfahrensordnung regelt die Entscheidungsverfahren des G-BA in allgemeiner

Form sowie die für bestimmte Entscheidungen geltenden speziellen Regelungen.

Der G-BA wurde in § 35a Abs. 3b SGB V beauftragt, das Nähere zum Verfahren der

Anforderung von anwendungsbegleitenden Datenerhebungen und Auswertungen in

seiner Verfahrensordnung festzulegen. Der Auftrag geht zurück auf eine Änderung

des SGB V durch das Gesetz für mehr Sicherheit in der Arzneimittelversorgung

(GSAV) sowie das Gesetz für einen fairen Kassenwettbewerb in der gesetzlichen

Krankenversicherung (GKV-​FKG).

Quelle: href='https://www.mydrg.de/k/a4Q' title='G-BA konkretisiert Verfahren zu

anwendungsbegleitender Datenerhebung - Gentherapie Zolgensma erster

Fall'>Gemeinsamer Bundesausschuss, 16.07.2020