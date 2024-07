G-BA passt Sonderregelungen an und gibt Planungssicherheit (Gemeinsamer Bundesausschuss).

Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) hat heute seine zeitlich befristeten Corona-Sonderregelungen im Bereich der Arbeitsunfähigkeit und verordneten Leistungen bis Ende März 2022 verlängert. Zudem reaktivierte er bereits ausgelaufene Ausnahmen bei der Qualitätssicherung. Bis Ende März können Krankenhäuser

beispielsweise von der Mindestausstattung mit Pflegefachkräften bei bestimmten komplexen Behandlungen abweichen. Es wird bis zu diesem

Zeitpunkt in den Krankenhäusern auch auf bestimmte Kontrollen durch den

Medizinischen Dienst verzichtet. Der G-BA reagiert damit auf die vierte Welle

der Corona-Pandemie, die durch sehr hohe Infektionszahlen, eine zu niedrige

bundesweite Impfquote und hohe Belastungen für die Intensivstationen der

Krankenhäuser geprägt ist.

„Die vierte Welle der Corona-Pandemie zeigt uns deutlich, was es heißt, zu

zögern und zu zaudern, statt vorbeugend entschlossen zu handeln: Es kostet

Menschenleben“, so Prof. Josef Hecken, unparteiischer Vorsitzender des G-BA.

„Mit unseren heutigen Beschlüssen leisten wir unseren Beitrag, um Krankenhäuser

sowie Arztpraxen zu entlasten und zugleich Patientinnen wie Patienten zu

schützen. Wir setzen durch unsere Beschlüsse klare Prioritäten, um das

Funktionieren der Krankenhäuser in der jetzigen Ausnahmesituation trotz

Personalengpässen erneut abzusichern. Außerdem entlasten wir die

Gesundheitsversorgung im ambulanten Bereich weiterhin, indem unnötige

Arzt-Patienten-Kontakte reduziert werden und so das Infektionsrisiko sinkt. Wir

wollen alles daransetzen, die Gesundheitsversorgung für alle

aufrechtzuerhalten, ganz gleich, ob sie an Covid-19 erkrankt sind oder aus

anderen Gründen wie einem Herzinfarkt oder wegen einer chronischen Erkrankung

medizinische Hilfe brauchen.“

Hecken weiter: „Die Patientenvertretung wie auch die gemeinsame

Selbstverwaltung aus Ärzteschaft, Krankenkassen und Krankenhausvertretung sind

sich einig: Wenn es hilft, Pflegekräften sowie Ärztinnen und Ärzten für die

Patientenversorgung und für Impfungen Freiräume zu verschaffen, müssen

Bürokratie und Dokumentationsvorgaben zur Qualitätssicherung in dieser

Ausnahmesituation erneut auf ein unverzichtbares Minimum reduziert werden. Der

G-BA kann aber nicht die grundlegenden Entscheidungen zum Reduzieren von

Kontakten treffen, um die nach wie vor extrem hohen Neuinfektionen einzudämmen.

Hier sind Bund und Länder in der Verantwortung. Deshalb ersuchen wir die

Bundesregierung und die Landesregierungen dringend, in der heutigen

Ministerpräsidentenkonferenz das Ihrige zu tun, um einen Kollaps der

Intensivversorgung in den Krankenhäusern abzuwenden. Unser Dank gilt an dieser

Stelle den Pflegerinnen und Pflegern, den Ärztinnen und Ärzten sowie all den

Menschen, die in medizinischen Einrichtungen oder in Pflegeheimen seit vielen

Monaten bis zur eigenen Erschöpfung arbeiten und damit unbeschreiblich viel für

unsere Gesellschaft leisten.“

Bei den gefassten Beschlüssen im Bereich der ärztlich verordneten Leistungen

geht es um diese Sonderregelungen:

Arbeitsunfähigkeit: Patientinnen und Patienten, die an leichten

Atemwegserkrankungen leiden, können wie bisher telefonisch für bis zu 7

Kalendertage krankgeschrieben werden. Niedergelassene Ärztinnen und Ärzte

müssen sich dabei persönlich vom Zustand der Patientin oder des Patienten durch

eine eingehende telefonische Befragung überzeugen. Eine einmalige Verlängerung

der Krankschreibung kann telefonisch für weitere 7 Kalendertage ausgestellt

werden.

Die Corona-Sonderregelungen gelten unabhängig vom kürzlich gefassten, aber noch

nicht rechtskräftigen Beschluss des G-BA zur generellen Krankschreibung per

Videosprechstunde.

Erleichterte Vorgaben für Verordnungen: Heilmittel-Verordnungen bleiben auch

dann gültig, wenn es zu einer Leistungsunterbrechung von mehr als 14 Tagen

kommt. Auch Ausnahmen für bestimmte Fristen bei Verordnungen im Bereich der

häuslichen Krankenpflege bestehen weiter: Folgeverordnungen müssen nicht in den

letzten 3 Arbeitstagen vor Ablauf des verordneten Zeitraums ausgestellt werden.

Zudem können Ärztinnen und Ärzte Folgeverordnungen für häusliche Krankenpflege

für bis zu 14 Tage rückwirkend verordnen. Ebenfalls muss vorübergehend eine

längerfristige Folgeverordnung von häuslicher Krankenpflege nicht begründet

werden. Verordnete Krankentransportfahrten zu nicht aufschiebbaren zwingend

notwendigen ambulanten Behandlungen von nachweislich an COVID-19-Erkrankten

oder von Versicherten, die unter Quarantäne stehen, müssen weiterhin nicht

vorher durch die Krankenkasse genehmigt werden.

Verlängerung der Vorlagefrist für Verordnungen: Die Frist zur Vorlage von

Verordnungen bei der Krankenkasse bleibt weiterhin für häusliche Krankenpflege,

Soziotherapie sowie spezialisierte ambulante Palliativversorgung von 3 Tagen

auf 10 Tage verlängert.

Verordnungen nach telefonischer Anamnese: Folgeverordnungen für häusliche

Krankenpflege, Hilfsmittel und Heilmittel dürfen weiterhin auch nach

telefonischer Anamnese ausgestellt werden. Voraussetzung ist, dass bereits

zuvor aufgrund derselben Erkrankung eine unmittelbare persönliche Untersuchung

durch die Ärztin oder den Arzt erfolgt ist. Die Verordnung kann dann postalisch

an die Versicherte oder den Versicherten übermittelt werden. Dies gilt im

Bereich der Heilmittel auch für Folgeverordnungen von Zahnärztinnen und

Zahnärzten. Ebenso sind weiterhin Verordnungen von Krankentransporten und

Krankenfahrten aufgrund telefonischer Anamnese möglich.

Videobehandlung: Eine Behandlung kann weiterhin auch per Video stattfinden,

wenn dies aus therapeutischer Sicht möglich und die Patientin oder der Patient

damit einverstanden ist. Diese Regelung gilt für eine Vielzahl von Heilmitteln,

die von Vertrags(zahn)ärztinnen und -ärzten verordnet werden können. Auch

Soziotherapie und psychiatrische häusliche Krankenpflege können mit

Einwilligung der Patientin oder des Patienten per Video erbracht werden.

Bei den gefassten Beschlüssen im Bereich der Anforderungen zur

Qualitätssicherung geht es um diese Sonderregelungen:

Personal-Mindestvorgaben: Bei bestimmten komplexen Behandlungen können

Krankenhäuser von den Mindestvorgaben für die Ausstattung und den Einsatz von

Pflegefachkräften sowie für die ärztliche wie pflegerische Weiterbildung

abweichen, die in folgenden Richtlinien geregelt sind:

Qualitätssicherungs-Richtlinie Früh- und Reifgeborene (QFR-RL)

Richtlinie zu minimalinvasiven Herzklappeninterventionen (MHI-RL)

Qualitätssicherungs-Richtlinie zum Bauchaortenaneurysma (QBAA-RL)

Richtlinie zur Kinderherzchirurgie (KiHe-RL)

Richtlinie zur Kinderonkologie (KiOn-RL)

Richtlinie zur Versorgung der hüftgelenknahen Femurfraktur (QSFFx-RL)

Aussetzen von Kontrollen des Medizinischen Dienstes (MD): Aufgrund der

Corona-Pandemie werden die Kontrollen im Sinne der

MD-Qualitätskontroll-Richtlinie des G-BA erneut vom 2. Dezember 2021 bis zum

31. März 2022 ausgesetzt. Zudem finden keine Kontrollen des MD vor Ort in den

Krankenhäusern statt, um Kontakte und bürokratischen Aufwand zu reduzieren.

Inkrafttreten der Beschlüsse

Der heutige Beschluss zu den verordneten Leistungen tritt nach

Nichtbeanstandung des Bundesministeriums für Gesundheit und Veröffentlichung im

Bundesanzeiger rückwirkend zum 26. November 2021 in Kraft. Damit ist auch beim

Krankentransport eine lückenlose Versorgungspraxis abgesichert – hier waren

Teile an die ausgelaufene epidemische Lage nationaler Tragweite gebunden.

Der Beschluss zu den Ausnahmen bei der Qualitätssicherung tritt nach

Nichtbeanstandung des Bundesministeriums für Gesundheit und Veröffentlichung im

Bundesanzeiger rückwirkend zum 2. Dezember 2021 in Kraft.

Sonderregelungen beim Entlassmanagement gelten bereits bis 31. Mai 2022, da sie

an § 9 Absatz 1 der SARS-CoV-2-Arzneimittelversorgungsverordnung geknüpft

sind.

Sämtliche vom G-BA beschlossenen befristeten Sonderregelungen im Zusammenhang

mit der Corona-Pandemie sind unter folgendem Link zu finden:

www.g-ba.de/service/sonderregelungen-corona

Für den Bereich der veranlassten Leistungen gibt es zusätzlich eine Übersicht.

Quelle: Gemeinsamer Bundesausschuss, 02.12.2021