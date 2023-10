G-BA weitet Sicherstellungszuschläge auf Krankenhäuser mit Kinderabteilungen aus (Gemeinsamer Bundesausschuss).

Künftig gehören auch Fachabteilungen für Kinder-​ und Jugendmedizin zum Basisangebot, das Krankenhäuser in strukturschwachen Regionen für eine optimale Versorgung vorhalten sollen. Darauf hat sich der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) heute verständigt und den Umfang der sogenannten Sicherstellungszuschläge für Krankenhäuser der Grund-​ und Regelversorgung

erweitert. Mit Sicherstellungszuschlägen werden jene Krankenhäuser im

ländlichen Raum zusätzlich finanziell durch die Krankenkassen unterstützt, die

aufgrund einer geringen Auslastung nicht kostendeckend arbeiten, für die

regionale Versorgung der Bevölkerung aber notwendig sind. Um die Zuschläge mit

den Krankenkassen zu vereinbaren, müssen die Krankenhäuser ein Defizit

nachweisen und bestimmte Qualitätsanforderungen erfüllen. Bisher hatte der G-BA

als basisversorgungsrelevante Leistungen eines Krankenhauses im Sinne der

Sicherstellungszuschläge bereits die Fachabteilung für Innere Medizin, eine

chirurgische Fachabteilung und/oder eine Geburtshilfe oder Gynäkologie als

Voraussetzung definiert. Neu hinzu kommt nun die Kinder-​ und Jugendmedizin.

„Für Krankenhäuser auf dem Land mit einer Kinder-​ und Jugendmedizin, die

allein aufgrund eines geringen Versorgungsbedarfs in eine finanzielle

Schieflage geraten, bieten wir künftig eine Hilfe an. Eine gute medizinische

Versorgung von Kindern und Jugendlichen darf nicht davon abhängen, ob das

Krankenhaus viele junge Patientinnen und Patienten betreut oder nicht. Mit dem

heutigen Beschluss zu den Sicherstellungszuschlägen haben wir die Weichen

gestellt, dass Krankenhäuser in strukturschwachen Regionen mit wenigen

Behandlungsfällen notwendige Fachabteilungen und spezialisiertes Personal

vorhalten können. Insgesamt können in dünn besiedelten Gebieten so bis zu 59

Standorte im Falle eines Defizits des Krankenhauses unterstützt werden. Damit

helfen wir, bundesweit ein gutes Versorgungsangebot für Kinder und Jugendliche

anzubieten. Zusätzlich erhalten auf der Basis der vom G-BA beschlossenen

Kriterien für Sicherstellungszuschläge künftig einschließlich der Kinder-​ und

Jugendmedizin ca. 140 Krankenhäuser in dünn besiedelten Gebieten unabhängig von

einem Defizit zudem noch eine pauschale Förderung von jährlich je nach Anzahl

der bedarfsnotwendigen Abteilungen zwischen 400.000 bis 800.000 Euro. Damit

wird ein wirksamer Beitrag zur Stärkung der flächendeckenden regionalen

Grundversorgung in Krankenhäusern geleistet. Trotzdem gilt:

Sicherstellungszuschläge sind keine Garantie für den Bestand eines

Krankenhauses und können keine Versäumnisse bei der Krankenhausplanung

korrigieren“, erläuterte Prof. Josef Hecken, unparteiischer Vorsitzender des

G-BA und Vorsitzender des Unterausschusses Bedarfsplanung. „Mit den durch das

Versorgungsverbesserungsgesetz geplanten Änderungen können die

Sicherstellungszuschläge für die Kinder-​ und Jugendmedizin richtigerweise

zeitnah vereinbart werden und ihre Wirkung bereits 2021 entfalten.“

Als Mindestvoraussetzungen für die Sicherstellungszuschläge für Kinder und

Jugendmedizin müssen die Krankenhäuser in ländlichen Regionen den Anforderungen

des Moduls Basisnotfallversorgung Kinder genügen und bestimmte

Qualitätsbedingungen z. B. hinsichtlich der Anzahl und Qualifikation des

Fachpersonals und der medizinisch-​technischen Ausstattung erfüllen. Ob die

Voraussetzungen für Sicherstellungszuschläge vorliegen, überprüft die

zuständige Landesbehörde jährlich.

Details zur Erreichbarkeit und zum Versorgungsbedarf

Beim Festsetzen der Regelungen für Sicherstellungszuschläge soll der G-BA nach

dem Willen des Gesetzgebers berücksichtigen, wann ein Krankenhaus als

unverzichtbar gilt und wann ein strukturell bedingter geringer

Versorgungsbedarf vorliegt. Für die Fachabteilungen für Kinder-​ und

Jugendmedizin heißt das konkret:

Eine flächendeckende Versorgung sieht der G-BA in Gefahr, wenn durch die

Schließung eines Krankenhauses für zusätzlich 800 Menschen unter 18 Jahren

Pkw-​Fahrzeiten von mehr als 40 Minuten notwendig sind, um bis zur

nächstgelegenen geeigneten Klinik zu gelangen.

Ein strukturell bedingter geringer Versorgungsbedarf liegt in einer Region vor,

wenn die durchschnittliche Einwohnerdichte von unter 18-​Jährigen unter 22

Menschen je Quadratkilometer im Einzugsbereich des Krankenhauses sinkt.

Weiterhin hat der G-BA für bestehende Krankenhäuser auf Inseln die

Mindestvorgabe, wie viele Einwohner durch den Wegfall eines Krankenhauses

betroffen wären, aufgehoben. Das Betroffenheitsmaß als Voraussetzung um

Sicherstellungszuschlägen zu gewähren, gilt hier künftig nicht mehr („Lex

Helgoland“).

Die Änderungen treten nach Prüfung durch das Bundesministerium für Gesundheit

und Veröffentlichung im Bundesanzeiger in Kraft.

Hintergrund: Sicherstellungszuschläge gemäß § 136c Abs. 3 SGB V

Sicherstellungszuschläge werden gezahlt, wenn ein Krankenhaus seine für die

Versorgung der Bevölkerung notwendigen Leistungen aufgrund des geringen

Versorgungsbedarfs nicht über das Entgeltsystems (Fallpauschalen und

Zusatzentgelte) kostendeckend finanzieren kann. Erstmals hatte der G-BA 2016

bundeseinheitliche Vorgaben für die Vereinbarung von Sicherstellungszuschlägen

beschlossen. Sie traten im Januar 2017 in Kraft. Bei den Regelungen hat der

G-BA planungsrelevante Qualitätsindikatoren zu berücksichtigen. Der G-BA ist

zudem beauftragt, auch das Nähere über die Prüfung der Einhaltung der Vorgaben

durch die zuständige Landesbehörde festzulegen.

Seit 2020 erhalten bedarfsnotwendige Krankenhäuser im ländlichen Raum eine

pauschale Förderung in Höhe von 400.000 Euro pro Krankenhausstandort. Zur

Identifizierung dieser Krankenhäuser vereinbaren die Vertragsparteien auf

Bundesebene (GKV-​Spitzenverband, Deutsche Krankenhausgesellschaft,

PKV-​Verband) jährlich eine Liste der Krankenhäuser, welche die vom G-BA

festgelegten Kriterien zur Vereinbarung von Sicherstellungszuschlägen gemäß §

136c Abs. 3 S. 2 SGB V erfüllen. Im laufenden Jahr konnten 121 Krankenhäuser

identifiziert werden, die die Kriterien erfüllen und 2021 eine solche Förderung

nutzen können. Der Gesetzgeber plant mit dem Versorgungsverbesserungsgesetz nun

diese Förderung zu staffeln. Krankenhausstandorte mit mehr als zwei

bedarfsnotwendigen Fachabteilungen erhalten zu den 400.000 Euro

Pauschalzuschlag für jede weitere Fachabteilung zusätzlich 200.000 Euro.

Quelle: Gemeinsamer Bundesausschuss, 01.10.2020