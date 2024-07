Gemeinschaftsprojekt Krankenhausapotheke startet mit hohem Patientensicherheitsstandard (Regiomed).

Seit November arbeiten die Mitarbeiter der beiden Krankenhausapotheken von REGIOMED gemeinsam an einem Standort – am REGIOMED Klinikum Coburg. Eine Herzlich-Willkommen-Girlande ziert den Eingangsbereich der Apotheke im Klinikum Coburg. Es herrscht geschäftiges Treiben auf den Gängen, in den

Herstellungsbereichen und in den Büros. Der Einzug der Sonneberger Apothekenmitarbeiter ist der finale Schritt der organisatorischen und

räumlichen Zusammenführung der beiden REGIOMED-Apotheken am Standort Coburg.

Zwei Jahre arbeiteten die Teams an beiden Standorten auf diesen Tag hin. Der

anstrengende und auch emotional beladene Prozess der Apothekenrestrukturierung

forderte von allen Beteiligten großes Engagement, Mut und die Bereitschaft,

dieses Projekt gemeinsam nachhaltig zum Erfolg zu führen. Umso größer ist die

Freude in diesen Tagen, dass die Planungen nun in die praktische Umsetzung

gehen. „An der einen oder anderen Stelle improvisieren wir gerade noch etwas

bei den Abläufen.

Das ist aber ganz normal und wird sich schnell einspielen“, so Chefapothekerin

Andrea Beitzinger. Trotz bester Vorbereitung wird es einige Zeit benötigen, bis

der neue Rhythmus gefunden ist, und alle Prozesse aufeinander abgestimmt sind.

Die Entwicklung hin zu einer neuen Routine der Arzneimittelversorgung ist dank

des stetigen Einsatzes aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter täglich spürbar.

Alle halten auch nach kräftezehrenden Wochen weiterhin durch, um das Projekt zu

einem erfolgreichen Abschluss zu bringen.

Die Fusion der Apothekenstandorte war die folgerichtige Entscheidung

Als Teil des Krankenhauses agieren Krankenhausapotheken in einem hochgradig

komplizierten und dynamischen Gesundheitssystem. Schneller technischer

Fortschritt und die digitale Transformation sind allgegenwärtige

Managementherausforderungen. Mit der Zentralisierung verschafft sich REGIOMED

den Vorteil, langfristig diesem wachsenden Veränderungsdruck der nächsten Jahre

gerecht zu werden und den Apothekenbetrieb wettbewerbsstark und zukunftsfähig

zu gestalten. Denn nur die neue zentrale Struktur einer Apotheke ermöglicht es,

notwendige Investitionen zu tätigen, um die Arzneimittelversorgung in REGIOMED

dauerhaft in Qualität und Wirtschaftlichkeit zu sichern. Eine wegweisende

Investition, die im Rahmen der Zusammenführung bereits realisiert wurde, ist

die Anschaffung eines Vollkommissionierautomaten. Dieser stellt die

angeforderten Arzneimittelpackungen vollautomatisch stationsweise zusammen und

erleichtert somit die Arbeit in der Arzneimittellogistik.

Der Verbund kann außerdem auf einen Pool hochqualifizierter pharmazeutischer

Mitarbeiter zugreifen und deren Potentiale effizient nutzen. Durch die

Bündelung des Expertenwissens aus den beiden Standorten wird ein erstklassiges,

pharmazeutisches Portfolio für alle Verbundeinrichtungen und für externe Kunden

angeboten. Das Zentrum für Arzneimittellogistik, das Zentrum für Klinische

Pharmazie, das Unit Dose-Zentrum und das Zentrum für Arzneimittelherstellung

bilden seit 1. November die vier Säulen der pharmazeutischen Versorgung bei

REGIOMED unter dem Dach eines zentralen Managements und einer zentralen

Qualitätssicherung.

Investitionen in die Apotheke sind Investitionen in die Patientensicherheit

Der Medikationsprozess im Krankenhaus ist ein sensibler und komplexer

Hochrisikoprozess. Nach Infektionsgefahren stellen Medikationsfehler das größte

Risiko für Krankenhauspatienten dar. Medikationsfehler geschehen, weil auf dem

Weg von der ärztlichen Verordnung bis zur Verabreichung des Arzneimittels viele

Schritte erfolgen müssen, zahlreiche Personen unterschiedlicher Berufsgruppen

beteiligt sind und in verschiedenen Medien dokumentiert wird. Ziel der

getätigten Investitionen in Vollautomation und digitale Transformation ist es,

innovative Rahmenbedingungen für die standardisierte Versorgungslage aller

Patienten zu schaffen. Damit wird ein geschlossener Medikationsprozess

initialisiert, der Informationen und Ergebnisse einzelner Prozessschritte für

alle Berufsgruppen, die am Medikationsprozess beteiligt sind, ständig verfügbar

und nachvollziehbar macht. Dabei ist die Einzeldosis- oder

Unit-Dose-Arzneimittelversorgung für Krankenhauspatienten der sicherste

Versorgungsweg mit Arzneimitteln. Die vom Arzt elektronisch angeordneten

Medikamente werden von einem Apotheker kontrolliert und an den

Unit-Dose-Automaten übermittelt. Die Tabletten werden vom Unit-Dose-Automaten

in Tütchen verpackt und mit dem Namen des Patienten sowie einem Einnahmehinweis

auf dem Tütchen an die Stationen ausgeliefert. Somit wird ein

patientenindividuelles, robotikbasiertes Stellen der Medikation zentralisiert

automatisiert und pharmazeutisch begleitet durchgeführt und sichergestellt,

dass das richtige Arzneimittel zur richtigen Zeit der richtigen Person

verabreicht wird. Innerhalb von REGIOMED werden aktuell bereits knapp 400

Betten auf diese Weise versorgt, Tendenz steigend.

„Insgesamt sichert die Klinikapotheke am Standort Coburg die

Arzneimittelversorgung von insgesamt 2.000 stationären Betten in der Region.

Dabei liegt der Fokus auf einer wirksamen, sicheren und wirtschaftlichen

Arzneimitteltherapie. Sie ist die Basis unseres Angebots, auch in den kommenden

Jahrzehnten eine möglichst wohnortnahe Patientenversorgung auf dem gewohnt

hohen Qualitätsniveau anbieten zu können“ betont Alexander Schmidtke

Hauptgeschäftsführer der REGIOMED-KLINIKEN GmbH. „Der erste Schritt ist getan –

die Zusammenführung ist der gelebte REGIOMED-Gedanke. Nun gilt es darauf

aufzubauen und die Arzneimittelversorgung für zukünftige

Herausforderungen aufzustellen“, resümieren Beitzinger und Schmidtke

gemeinsam.

Auch der Oberbürgermeister der Stadt Coburg, Dominik Sauerteig, und Landrat

Sebastian Straubel freuen sich, dass die Zusammenführung der Apotheke gelungen

ist. „Der Gesundheitsmarkt entwickelt sich im Eiltempo. Durch die Entscheidung

im Aufsichtsrat haben wir das Projekt Apothekenzusammenführung

mit einem Digitalisierungsansatz verknüpfen können. So ist REGIOMED nun im

Apothekenbereich gut aufgestellt und trägt zu einer zukunftsfähigen Versorgung

der Bürgerinnen und Bürger bei“, erklärt Sauerteig. Und Landrat Straubel

ergänzt: „Die bestmögliche Patientenversorgung hat oberste Priorität. Die

getätigten Investitionen in die Apotheke sind ein wichtiger Baustein, um die

Patientenversorgung weiter auf einem hohen Niveau zu halten.“

Quelle: Regiomed, 08.12.2021