Geschäftsführer der QuMiK-Kliniken stimmen Handlungsfelder für 2020 ab - Neue Führung startet im QuMiK-Verbund (Pressemitteilung).

Im Rahmen der jährlichen Strategietagung Ende Januar 2020 wurde von den Geschäftsführern der 14 kommunalen QuMiKKlinikgesellschaften die künftige Ausrichtung des Verbundes festgelegt. Die QuMiK-Kliniken sehen besondere Herausforderungen in den aktuellen gesetzlichen Anforderungen und im Bereich

Personalgewinnung. Aufgrund der anstehenden Neustrukturierung

der Notfallversorgung mit Schaffung von integrierten

Notfallzentren müssen bestehende Strukturen angepasst werden.

Dieser Herausforderung stellt sich der QuMiK-Verbund durch

einen vertieften Informationsaustausch und intensivierte

Zusammenarbeit.

Im Bereich Personal werden die Themen Personalgewinnung,

Mitarbeiterbindung und Dienstplangestaltung im Fokus der

künftigen Arbeit stehen.

Ein bedeutendes Entwicklungspotential sehen die Geschäftsführer

auch im Aufbau gemeinsamer Dienstleistungen. Die Einrichtungen

werden im Bereich des Beauftragtenwesens, insbesondere

Datenschutz und interne Revision, die Bedarfe und Strukturen

weiter abgleichen und die Zusammenarbeit bündeln.

Zu den längerfristigen gemeinsamen Projekten zählt die

Standardisierung der Unternehmenssteuerung. Im Rahmen der

Standardisierung wird die Vereinheitlichung von Kontenplänen

sowie des Berichtswesens angestrebt, um das bestehende

QuMiK-Benchmarksystem noch weiter zu optimieren.

Zur QuMiK-Strategietagung wurden erstmalig Vertreter der

Trägerkommunen eingeladen, um in einem speziellen

Austauschformat das breite Leistungsspektrum des

Klinikverbundes vorzustellen und aktuelle Themen des

Gesundheits- und Krankenhauswesens zu erörtern. Nach

erfolgreicher Durchführung des Formats in diesem Jahr wird

dieses im nächsten Jahr fortgesetzt werden. Im Fokus wird dabei

der themenbezogene Austausch zu aktuellen Entwicklungen im

Gesundheitswesen stehen.

„Durch die enge Zusammenarbeit im QuMiK-Verbund profitieren

unsere Mitglieder seit Jahren. Wir werden diese positiven Impulse

des Wissenstransfers im neuen Jahr weiter fortsetzen“, betont

der neue QuMiK-Verbundsprecher, Prof. Dr. Hans-Jürgen

Hennes.

Prof. Dr. Hans-Jürgen Hennes, Geschäftsführer der

Universitätsklinikum Mannheim GmbH, vertritt den

QuMiK-Verbund seit Jahresanfang als neuer Sprecher.

Er ist Nachfolger von Dr. Thomas Jendges.

„Durch unsere Arbeitsgruppen in den Bereichen Medizin, Pflege,

Verwaltung und Technik sind wir in der Lage, operative und

strategische Themen besonders effizient auszutauschen und zu

bearbeiten“, ergänzt der neue Geschäftsführer der QuMiK GmbH,

Thorsten Hauptvogel.

Thorsten Hauptvogel, Abteilungsleiter Qualitätsmanagement der

RKH Kliniken, führt seit Anfang Februar die Geschäfte der QuMiK

GmbH. Er ist Nachfolger von Matthias Ziegler, der seit mehr als

zehn Jahren als Geschäftsführer tätig war.

Der QuMiK-Verbund im Überblick

Der QuMiK-Klinikverbund (Qualität und Management im Krankenhaus) wurde

2001 durch vier Krankenhausträger in Baden-Württemberg gegründet. QuMiK

umfasst mittlerweile 14 kommunale Krankenhausträger in Baden-Württemberg

mit 34 Kliniken und 13.000 Betten, die rund 40.000 Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter beschäftigen. Jährlich werden in den Kliniken des Verbundes circa

580.000 Patienten stationär behandelt.

Im QuMiK-Verbund findet ein vielfältiger Wissensaustausch statt. Ziel ist

dabei die ständige Verbesserung von Qualität und Wirtschaftlichkeit in den

Mitgliedskrankenhäusern. Durch strukturierte Vergleiche und gegenseitiges

Lernen vom jeweils Besten stellen sich Geschäftsführer, Ärzte sowie Pflegeund

Verwaltungspersonal den Herausforderungen im Gesundheitssystem.

In 21 Arbeits- und Fachgruppen werden medizinische, betriebswirtschaftliche

und technische Themen von Experten aller Einrichtungen gemeinsam

bearbeitet. Fachtagungen und Informationsveranstaltungen runden das

Spektrum des Wissensaustausches ab. Die Aktivitäten werden in den

regelmäßigen Sitzungen der Geschäftsführer koordiniert. Die Geschäftsstelle

der QuMiK GmbH mit Sitz in Ludwigsburg bietet den Mitgliedern

administrative Unterstützung.

Weitere Infos unter www.qumik.de

Quelle: Pressemitteilung, 23.03.2020