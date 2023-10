AOK-Navigator mit umfassenden Qualitätsdaten zu Knie- und Hüftoperationen - Große Qualitätsunterschiede zwischen Kliniken beim Wechsel von Knieprothesen (Presseportal).

Die AOK hat ihr Informationsangebot zu klinikbezogenen Qualitätsdaten für Knie- und Hüftoperationen ergänzt: Seit heute sind im Online-Portal der AOK zur Krankenhaussuche auch Informationen zu Knieprothesenwechseln abrufbar. Sie basieren auf dem Verfahren zur Qualitätssicherung mit Routinedaten, das vom

Wissenschaftlichen Institut der AOK (WIdO) seit 2002 stetig weiterentwickelt

und auf weitere Behandlungen ausgedehnt wird. Die Ergebnisse machen allen

interessierten Patienten und Ärzten die Qualitätsunterschiede zwischen den 264

Kliniken in Deutschland transparent, die von 2014 bis 2018 Knieprothesenwechsel

bei mehr als 16.000 AOK-Versicherten vorgenommen haben. Sie vervollständigen

die bereits verfügbaren Qualitätsdaten zur Erstimplantation von Knie- und

Hüftgelenken sowie zum Wechsel von Hüftprothesen.

"Damit bieten wir jetzt zu allen großen OPs an Hüfte und Knie wertvolle

Informationen an, die bei der Wahl der passenden Klinik nach

Qualitäts-Gesichtspunkten helfen", sagt Martin Litsch, Vorstandvorsitzender des

AOK-Bundesverbandes. Für jede einzelne Klinik lässt sich im AOK-Navigator

ablesen, ob sie bei der Behandlungsqualität überdurchschnittlich,

durchschnittlich oder unterdurchschnittlich abschneidet.

Bei knapp acht Prozent der Patienten kommt es zu Komplikationen

Beim Knieprothesenwechsel zeigen sich - wie auch bei den anderen planbaren

chirurgischen Eingriffen - deutliche Unterschiede in der Behandlungsqualität

zwischen den einzelnen Krankenhäusern. Im Mittel kommt es bei knapp acht

Prozent aller Patienten zu Komplikationen. Im Viertel der Kliniken, die am

besten abschneiden, liegt die Gesamt-Komplikationsrate bei höchstens 5,1

Prozent. Im Viertel mit der schlechtesten gemessenen Behandlungsqualität ist

die Komplikationsrate mit mindestens 10,8 Prozent dagegen mehr als doppelt so

hoch.

Die Ergebnisse spiegeln wider, dass der Wechseleingriff am Kniegelenk

komplikationsträchtiger ist als die Erstimplantation eines künstlichen Knies.

Mögliche Komplikationen sind zum Beispiel eine fehlerhafte Lage des Implantats

oder das Entstehen von Wundinfektionen. Als Folge müssen im Mittel 7,6 Prozent

der Patienten innerhalb eines Jahres nach dem Prothesenwechsel erneut operiert

werden. Erst die Weiterverfolgung über den ersten Klinikaufenthalt hinaus zeigt

Erfolg oder Misserfolg der Wechsel-OP. Darum wird in den QSR-Analysen der

gesamte Behandlungsverlauf der AOK-versicherten Patienten ausgewertet.

Grafik: Klinikliste Knieprothesenwechsel - kh

Die Klinikliste als PDF zum Download

Viele Kliniken machen nur wenige Knieprothesenwechsel pro Jahr

In den QSR-Vergleich einbezogen wurden nur Kliniken, die innerhalb von fünf

Jahren mindestens 30 AOK-Versicherte operiert haben. Daraus ergibt sich die

Zahl von bundesweit 264 Kliniken, die eine ausreichende Fallzahl erreichen.

Insgesamt bieten aber rund 1.000 Krankenhäuser in Deutschland die OP an. "Die

meisten dieser Häuser können nur sehr geringe Fallzahlen vorweisen - und das,

obwohl es sich beim Knieprothesenwechsel um eine komplizierte OP handelt, die

viel Routine und Erfahrung erfordert", so Martin Litsch. Auch wenn bei diesen

geringen Fallzahlen keine klinikindividuelle Qualitätsbewertung möglich ist,

haben die WIdO-Experten festgestellt, dass diese Kliniken im Mittel erhöhte

Komplikationsraten haben. Darauf werden die Nutzer des Navigators explizit

hingewiesen.

Litsch: Bei der Klinikwahl auf Erfahrung setzen

"Die Auswertungen des WIdO zeigen erneut, dass schwierige Operationen in vielen

Kliniken selten und in wenigen Zentren häufig stattfinden", sagt AOK-Vorstand

Martin Litsch. "Die Bündelung von Operationen in Kliniken mit großer Erfahrung

ist möglich und notwendig, um die Behandlungsqualität zu verbessern."

Patientinnen und Patienten könnten selbst aktiv werden, indem sie sich für eine

geeignete Klinik mit ausreichender Erfahrung entscheiden. "Die Daten im

AOK-Navigator geben angesichts der großen Unterschiede bei den

Komplikationsraten eine wichtige Orientierung." Ausreichend Zeit für die

Klinikwahl ist meist gegeben, da sich ein Prothesenwechsel in der Regel langsam

ankündigt. Hinzu kommt, dass derzeit aufgrund der Corona-Pandemie in einigen

Regionen wieder planbare Operationen verschoben werden.

Statistisches Verfahren sorgt für fairen Klinikvergleich

Im QSR-Verfahren wertet das WIdO Abrechnungsdaten der AOK-Versicherten aus der

stationären und aus der ambulanten Versorgung aus. Das ermöglicht eine Analyse

der Behandlungsergebnisse der Patientinnen und Patienten auch über den

eigentlichen Klinik-Aufenthalt hinaus. Dadurch können Komplikationen nach der

OP oder Folgeereignisse wie ungeplante Revisions-OPs mit in die Bewertung

einbezogen werden.

Die Qualitätsindikatoren, die im QSR-Verfahren zum Einsatz kommen, werden vom

WIdO gemeinsam mit Expertinnen und Experten der jeweiligen medizinischen

Fachrichtungen entwickelt und laufend überprüft. Ein statistisches Verfahren,

in dem Unterschiede bezüglich Alter, Geschlecht und Vorerkrankungen der

Patienten ausgeglichen werden, gewährleistet einen fairen Vergleich zwischen

den einzelnen Kliniken.

Die Ergebnisse der Auswertungen werden automatisch angezeigt, wenn ein Nutzer

des AOK-Navigators nach Informationen zu einer der Behandlungen sucht, zu denen

QSR-Daten vorliegen. Aktuell sind dies neben dem Knieprothesenwechsel folgende

Behandlungen: Einsatz eines künstlichen Knie- oder Hüftgelenkes bei Arthrose,

Operation nach hüftgelenksnahen Oberschenkelbruch, Hüftprothesenwechsel,

Gallenblasenentfernungen bei Gallensteinen, Blinddarmentfernungen,

Leistenbruch-OPs, Operationen bei gutartiger Prostatavergrößerung und zur

Prostataentfernung bei Prostatakrebs sowie therapeutische Herzkatheter (PCI)

bei Patienten ohne Herzinfarkt. Auch für diese Behandlungen sind die

Bewertungen der Krankenhäuser jetzt aktualisiert worden.

Quelle: Presseportal, 22.10.2020