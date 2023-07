Hessen: Mehr Einschränkungen durch Mindestmengen

Aktuelle Mindestmengenregelungen verbessern die stationäre Versorgung in Hessen (VdEK).

Krankenhäuser dürfen bestimmte Leistungen nur dann erbringen, wenn sie die dafür mindestens erforderliche Fallzahl erreichen (sog. Mindestmengenregelung). Damit sind definierte Mindestmengen ein wichtiges Instrument der Qualitätssicherung in der medizinischen Versorgung. Die bereits geltenden

Mindestmengenregelungen unterstützen auch in Hessen eine stärkere Spezialisierung der Krankenhäuser. Neben dem Qualitätsaspekt ist dies auch

wegen knapper Personalressourcen sinnvoll und nötig.

„Die weitere Anhebung der Mindestmengen für ausgewählte Leistungsbereiche ist

ein wichtiger Schritt hin zu mehr Behandlungsqualität – ganz im Sinne der

Patientinnen und Patienten. Mindestmengen verhindern, dass ein Krankenhaus

bestimmte Behandlungen oder Operationen nur gelegentlich durchführt und deshalb

mangels ausreichender Erfahrung die Behandlungsqualität leidet. Dies senkt

somit das Komplikationsrisiko und die Sterblichkeit bei und nach Operationen

und erhöht damit die Patientensicherheit. Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA)

legt Mindestmengen verbindlich und bundesweit einheitlich fest“, erklärt

Claudia Ackermann, Leiterin der vdek-Landesvertretung Hessen. „Aktuell zeigt

sich die zunehmende Spezialisierung in Hessen auch daran, dass in 2023 im

Verhältnis zu 2022 weniger Klinikstandorte komplexe und mindestmengenrelevante

Eingriffe durchführen dürfen. Im Sinne der Patientensicherung ist es darüber

hinaus sehr zu begrüßen, dass ab 2024 auch Mindestmengen für chirurgische

Eingriffe bei Brust- und Lungenkrebs gelten“, so Ackermann weiter.

Mindestmengenregelungen existieren für planbare komplexe stationäre Leistungen,

bei denen die Behandlungsqualität von der Durchführungs­häufigkeit abhängt.

Derzeit gibt es für sieben Indikationen gesetzliche Mindestmengenvorgaben.

Nachfolgende Tabelle listet neben den für Mindestmengen relevanten Operationen

die Zahl der aktuell jeweils dafür berechtigten Krankenhausstandorte

(KH-Standorte) in Hessen auf.

Weitere Informationen zum Mindestmengen-Regelungsverfahren liefert die

Übersichtsseite der vdek-Landesvertretung Hessen.

Quelle: VdEK, 01.02.2023