Hüft- und Knieprothesen: Ziel ist lebenslange Haltbarkeit: Doch Kostendruck gefährdet Fortschritt (Pressemitteilung).

Hüft- und Knieprothesen ermöglichen Millionen von Menschen mit schwerer Arthrose Schmerzfreiheit und Mobilität. Doch die Standzeit der Implantate ist begrenzt. Patienten unter 70 Jahren, die ein Implantat erhalten, müssen damit rechnen, dass es mindestens einmal ausgetauscht werden muss. Ziel ist jedoch die lebenslange Haltbarkeit der ersten Prothese. Auf dem Weg

dorthin spielen die Güte des Prothesenmaterials, die Implantationstechnik sowie die

zertifizierte Prozessqualität der Klinik eine bedeutende Rolle. Doch die damit

verbundenen höheren Kosten - etwa für OP-Robotik - sind von den Fallpauschalen

(DRGs) nicht abgedeckt. Fortschritt und Weiterentwicklung zugunsten der Patienten

ziehen die Krankenhäuser deshalb in die Verlustzone. Im Vorfeld ihres 22.

Jahreskongresses (online) vom 2. bis 4. Dezember 2020 fordert die Deutsche

Gesellschaft für Endoprothetik e. V. (AE) deshalb einen Zentrums- und

Qualitätszuschlag für die nachhaltige Versorgung von Patienten. Innovationen in der

Endoprothetik und was sie Patienten bringen sind auch ein Thema auf der OnlinePressekonferenz

der AE am 25. November 2020, 11.00 bis 12.00 Uhr

(Teilnahmelink: https://attendee.gotowebinar.com/register/4803475341010252044) .

Laut einer im letzten Jahr im Fachmagazin Lancet publizierten Studie sind nach 25 Jahren

die Hüftprothesen von etwa 58 Prozent der Patienten noch nicht ausgetauscht, bei den

künstlichen Kniegelenken (Vollersatz) sind es sogar 82 Prozent (1, 2). Tatsächlich benötigen

die meisten Patienten im Alter von 70 Jahren und älter, die hierzulande ein Kunstgelenk

erhalten, in der Zeitspanne bis zu ihrem Lebensende heute keinen Prothesenwechsel mehr.

„Unser Ziel ist nun eine Endoprothese, bei der sich auch für jüngere Patienten die

belastende Wechseloperation erübrigt - oder nur maximal ein Austausch nötig wird“, sagt

Professor Dr. med. Karl-Dieter Heller, Präsident der Deutschen Gesellschaft für

Endoprothetik e. V (AE).

Viele Faktoren tragen dazu bei, dass ein Implantat lange seinen Dienst erfüllt: „Von

Patientenseite her sind dies etwa eine Gewichtskontrolle, das Vermeiden beziehungsweise

rasche Beseitigen von Infektherden im Körper, eine angemessene tägliche Bewegung zum

Erhalt der gelenkstabilisierenden Muskulatur - jedoch keine Extrembelastung -, und eine

regelmäßige ärztliche Überwachung der Gesundheit“, so Heller, Ärztlicher Direktor des

Herzogin Elisabeth Hospitals Braunschweig und Chefarzt der Orthopädischen Klinik.

Aus ärztlicher Sicht spielen das verwendete Prothesenmaterial, die Struktur- und

Prozessqualität des Einbaus eine wichtige Rolle für die Haltbarkeit. Alles deutet darauf hin,

dass auch die Präzision der Operation im Sinne der Passgenauigkeit des Implantates und

die optimale Rekonstruktion der individuellen Biomechanik eine zentrale Rolle spielen.

Beim Implantatmaterial ist die Kombination aus neuartigen Mischkeramiken als Ersatz von

Pfannenlager und Hüftkopf bezüglich Abrieb und Materialverschleiß unübertroffen (3): „Hier

sehen wir langfristig eindeutig weniger Lockerungen der Hüfte.“ Der Nachteil: Der

Preisunterschied zwischen der Standardversorgung und der innovativen abriebfesteren

Lösung kann bis zu 1.000 Euro betragen.

Weiteres Verbesserungspotenzial scheint die bestmögliche Anpassung an die individuellen

körperlichen Voraussetzungen des Patienten zu bergen: „Die korrekte Implantation kann

ausgesprochen diffizil sein, vor allem bei sehr großen und sehr kleinen Menschen sowie bei

Patienten mit Asymmetrien oder starken Achsabweichungen ihrer Beine, - etwa

ausgeprägten O- und X-Beinen“, erläutert der Orthopäde und Unfallchirurg. Dies spiele

besonders bei den Knieprothesen eine große Rolle.

Hier können die weiterentwickelten

OP-Robotersysteme unterstützen. „Es gibt bisher klare Anzeichen, dass dies zu einer höheren

Präzision des Einbaus führt“, so Heller (4, 5). „Langfristige klinische Studien für eine

Überlegenheit dieser Methode stehen aber noch aus“, räumt er ein. Nichtdestotrotz lohne

sich seiner Meinung nach eine Investition in diese Systeme. In einigen Nachbarländern und

den USA seien sie deutlich zahlreicher im Einsatz. „Sie stehen für den Fortschritt in der

Endoprothetik“, ist er sich sicher. Doch die Anschaffungskosten eines OP-Roboters schlagen

mit 500.000 bis 1.500 000 Euro zu Buche, ebenso fallen höhere Materialkosten von etwa

400 bis 500 Euro pro OP an.

„Doch die Fallpauschale von 6000 bis 7000 Euro pro Implantation ist aufgrund der zugrunde

liegenden Systematik des „Kellertreppeneffektes“ nur bei der Standardversorgung

kostendeckend“, sagt Heller. Damit bleibe kein Spielraum für Innovationen. Auch die teure

und personalintensive Zertifizierung zum Endoprothetikzentrum nach EndoCert, die für eine

hervorragende Struktur und Prozessqualität stehe, laufe außerhalb des Budgets, kritisiert er.

„Kliniken, die den Weg zur Verbesserung der Qualität gehen, sind benachteiligt“, stellt er

fest. „Im Sinne einer langfristig gedachten Wirtschaftlichkeit und Gesundheitsökonomie muss

sich das ändern.“

Wie das Ziel einer Endoprothese fürs ganze Leben gelingen und welche Faktoren dazu

beitragen können, diskutieren Experten auf der Online-Pressekonferenz der AE am

Mittwoch, 25. November 2020.



Die AE – Deutsche Gesellschaft für Endoprothetik e. V. verfolgt als unabhängiger Verein seit 1996

das Ziel, die Lebensqualität von Patienten mit Gelenkerkrankungen und -verletzungen nachhaltig zu

verbessern und deren Mobilität wiederherzustellen. Mit ihren Expertenteams bestehend aus

führenden Orthopäden und Unfallchirurgen organisiert sie die Fortbildung von Ärzten und OP-Personal,

entwickelt Patienteninformation und fördert den wissenschaftlichen Nachwuchs. Die AE ist

eine Sektion der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie e. V. (DGOU).

