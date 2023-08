IQTIG mit neuer Kaufmännischer Geschäftsführerin (Pressemitteilung).

Silvia Korn ist Diplom-Betriebswirtin und Wirtschafts-Mediatorin und wechselt vom Fraunhofer Heinrich Hertz Institute Berlin zum IQTIG. Dort war sie in den vergangenen zwei Jahren als Verwaltungsdirektorin tätig. „Mit Frau Korn haben

wir eine sehr erfahrene Geschäftsführerin gewinnen können, die in ihrer

jüngeren Vergangenheit auch in patientennahen Institutionen gearbeitet hat“,

sagt Institutsleiter Prof. Claus-Dieter Heidecke. „Ihre große Expertise im

Bereich strategischer Veränderungsprozesse im Gesundheitswesen wird uns bei der

Neuaufstellung des IQTIG sehr helfen. Ich freue mich sehr auf die

Zusammenarbeit mit Frau Korn und heiße sie im IQTIG herzlich willkommen“, so

Heidecke weiter.

Das Aufgabengebiet des IQTIG ist die vergleichende einrichtungsübergreifende

Qualitätssicherung medizinischer Versorgung nach §136 ff SGB V. Als

Stiftungseinrichtung des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) ist das Institut

wissenschaftlich unabhängig (§ 137a Abs. 1 SGB V). Das IQTIG arbeitet vor allem

im Auftrag des G-BA, kann aber auch vom Bundesministerium für Gesundheit (BMG)

beauftragt werden.

Quelle: Pressemitteilung, 03.05.2021