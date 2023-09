IQWiG Jahresbericht 2018 (Download, PDF, 3 MB).

Das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) hat seinen Jahresbericht 2018 vorgelegt. Auf 45 Seiten informiert das Institut umfassend über seine

Arbeitsschwerpunkte im vergangenem Jahr.

In einem gesonderten 10-seitigen Leporello gibt das IQWiG darüber hinaus einen

detaillierten Überblick über seine frühen Nutzenbewertungen gemäß AMNOG im Jahr

2018 und grafische Analysen von Dossierbewertungen seit 2011.

Standards bei der Methodenbewertung wahren

An Fahrt gewonnen hat im vergangenen Jahr die Diskussion über eine

beschleunigte Methodenbewertung für die gesetzliche Krankenversicherung. „Dass

für Entscheidungen über die Einführung neuer Untersuchungs- und

Behandlungsmethoden in die Regelversorgung die Prinzipien der evidenzbasierten

Medizin Grundlage und Richtschnur sind, ist internationaler Standard – und

daher auch im Sozialgesetzbuch V verankert“, betont Jürgen Windeler dazu im

Jahresbericht: „Als Leiter des Instituts für Qualität und Wirtschaftlichkeit im

Gesundheitswesen wehre ich mich daher gegen Vorstellungen, diese Grundlage bei

bestimmten Versorgungsentscheidungen außer Kraft setzen zu können.“

Kosten-Nutzen-Bewertung von Arzneimitteln könnte wieder ein Thema werden

Stefan Lange, stellvertretender Institutsleiter, blickt mit Sorge auf die

steigenden Arzneimittelpreise insbesondere in der Onkologie und bei sogenannten

Orphan Drugs (Wirkstoffe zur Behandlung von seltenen Krankheiten): „Da

gegenwärtig noch nur wenige Patientengruppen von echten Fortschritten in der

Arzneimittelentwicklung profitieren – z. B. solche mit einer (sehr) seltenen

Mutation des Tumorgenoms bei wenigen Tumorentitäten –, wirken sich die hohen

Preise der betreffenden Präparate aktuell noch vergleichsweise moderat auf die

Finanzentwicklung der Krankenkassen aus“, so Lange. Dies dürfte sich aber

mittelfristig ändern, fürchtet der Experte. Denn selbstverständlich sei es das

Ziel, für möglichst viele Patienten (besonders) nützliche Medikamente zu

entwickeln: „Für mich ist es deshalb nur eine Frage der Zeit, bis sich dem

IQWiG wieder die Frage nach einer Kosten-Nutzen-Bewertung von neuen

Therapieoptionen stellt.“

Der Jahresbericht 2018 liegt als PDF auf der Website des Instituts zum Download

vor. Die Druckversion können Sie über info@iqwig.de bestellen.

Quelle: Download, 25.06.2019