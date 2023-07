Jahresbericht 2021 der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin (DGP)

Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin (DGP): Jahresbericht 2021 mit Schwerpunkten zur Zugänglichkeit der Hospiz- und Palliativversorgung und praxisorientierter Strategie für die Betreuung in Pandemiezeiten (Download, PDF, 1,2 MB).

Die Deutsche Gesellschaft für Palliatvmedizin (DGP) hat heute ihren Jahresbericht für das Jahr 2021 veröffentlicht. Schauen Sie sich gern darin um und machen sich ein Bild von der Vielfalt der inhaltlichen Schwerpunkte der wissenschaftlichen Fachgesellschaft mit rund 6.100 Mitgliedern (Stand: 31.12.21).

56 Prozent der DGP-Mitglieder sind Ärztinnen und Ärzte, 29 Prozent Pflegende und 15 Prozent kommen aus diversen weiteren Professionen der Palliativversorgung.

Lesen Sie im Vorwort von DGP-Präsidentin Prof. Dr. Claudia Bausewein, welche

beiden Themenkomplexe das vergangene Jahr bestimmt haben und wie die drängenden

(gesellschafts-)politischen Aufgaben und Herausforderungen für die Gegenwart

und Zukunft aussehen. Allein 19 Arbeitsgruppen, 12 Sektionen und 12

Landesvertretungen (in zweien haben sich jeweils zwei Bundesländer

zusammengeschlossen) arbeiteten 2021 gemeinsam mit dem Vorstand ehrenamtlich an

diversen Inhalten zur Verbesserung der Versorgung von schwerstkranken Menschen

und ihren Angehörigen - dies unterstützt von der hauptamtlichen

DGP-Geschäftsstelle in Berlin und zahlreichen Kooperationspartner:innen.

