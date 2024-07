MEDIAN Qualitätsbericht 2020 / 2021 (Download, PDF, 17 MB).

MEDIAN, der größte private Rehabilitationsanbieter in Deutschland, hat seinen Qualitätsbericht für das Jahr 2020/2021 vorgelegt. Auf mehr als 200 Seiten gibt er detailliert Auskunft über die Behandlungserfolge sowie die Qualitätsmaßnahmen in der Unternehmensgruppe, zu der neben Rehakliniken auch soziotherapeutische Einrichtungen gehören. In

zehn Kapiteln werden für alle bei MEDIAN vertretenen Fachbereiche Daten zu Ergebnisqualität und Patientenstruktur anhand von Grafiken, Diagrammen und erläuternden Texten übersichtlich

aufbereitet – von der Neurologie über die Orthopädie bis zu Pädiatrie und

Psychosomatik. Ergänzend stellen Medizinerinnen und Mediziner in Fallberichten

die Behandlungsverläufe und -erfolge exemplarischer Patienten vor. Erstmals

enthält der Bericht auch Daten zur Behandlung von Post und Long Covid: Bereits

im April 2020 hatte MEDIAN als einer der ersten Reha-Anbieter

Post-Covid-Patienten verschiedene Behandlungsmöglichkeiten eröffnet; im Sommer

2021 wurden diese um ein Rehabilitationskonzept für Menschen mit Long Covid

erweitert. Dank der Behandlung von mittlerweile rund 4500 Betroffenen verfügen

die Ärzte und Therapeuten der Klinikgruppe über umfassende Erfahrungen bei der

Therapie von Covid-Langzeitfolgen. Um diesesinterdisziplinäre Know-how zu

bündeln, wurde das Medical Board Long Covid gegründet, dem Chefärzte der

Fachabteilungen Pneumologie, Orthopädie, Neurologie, Innere Medizin,

Kardiologie und Psychosomatik angehören.

Die beste Behandlung – dank umfassender Datenanalyse

Der Bericht dokumentiert auch die detaillierte Aufarbeitung der externen

Qualitätssicherung durch die Deutsche Rentenversicherung sowie der selbst

mittels indikationsspezifischer Tests, Scores und Assessments erhobenen Daten,

um daraus immer neue Erkenntnisse für die Behandlung zu gewinnen. Denn die

individuelle Entwicklung jedes Patienten gibt nicht nur Auskunft über den

Therapieerfolg im Einzelfall, sondern hilft auch, Behandlungspfade so zu

optimieren, dass alle Rehabilitanden davon profitieren. Ergänzt werden diese

Daten durch sogenannte Patient Reported Outcome Measures (PROMs), die den

subjektiv wahrgenommenen Gesundheitszustand der Patienten vor, während und nach

der Behandlung erfassen. Wissenschaftliche Studien, die unter Mitwirkung von

MEDIAN entstanden sind, runden das umfassende Bild ab, das der Bericht von dem

Reha-Anbieter und seinen hohen Qualitätsstandards zeichnet.

Jeder soll genesen – auch unter Corona

„Dass es uns auch im zweiten Pandemie-Jahr gelungen ist, unsere hohen

Qualitätsstandards zu halten, zeigt, wie umfassend und tief im System verankert

die Prozesse zur Qualitätssicherung bei MEDIAN sind“, sagt CEO Dr. André M.

Schmidt. „Trotz höchster Schutz- und Hygienemaßnahmen konnten wir unseren

Patienten eine ebenso erfolgreiche Rehabilitation wie vor Corona bieten. Viele

Abläufe sind inzwischen zur ,Pandemie-Routine‘ geworden. Analoge Therapien

wurden angepasst und durch digitale Tools ergänzt, wobei wir die

Qualitätsanforderungen der Kostenträger immer im Blick hatten. Die Teams in

unseren Kliniken und Einrichtungen haben hier großartige Arbeit geleistet.“

Digitalisierung und Expansion als weitere Fokusthemen

Die Digitalisierung ist es auch, die bei MEDIAN über das aktuelle Berichtsjahr

hinaus im Mittelpunkt stehen wird. Die datengestützte Optimierung von

Behandlungspfaden geht dabei Hand in Hand mit dem Ausbau digitaler Services,

Trainings- und Nachsorgeangebote, die via App auch im Anschluss an den

Klinikaufenthalt praktiziert werden können. Dies schlägt den Bogen zum

europäischen Wachstumskurs, den MEDIAN 2021 durch den Zusammenschluss mit dem

Gesundheitsunternehmen Priory in Großbritannien angestoßen hat. „Die digital

gestützte Behandlung unserer Patienten wird künftig eine durchgängige

Begleitung während des gesamten Genesungsprozesses ermöglichen – unabhängig von

Landesgrenzen und nationalen Gesundheitsangeboten“, erläutert CEO Dr. Schmidt.

„So können wir Patienten in ganz Europa und darüber hinaus lückenlos

versorgen.“

Quelle: Pressemitteilung, 18.01.2022