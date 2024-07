Mehr Kaiserschnitte im Dezember? (KKH).

Könnte das Christkind in unserer Zeit noch in einem Stall zur Welt kommen oder bräuchte es einen Kaiserschnitt? Im Weihnachtsmonat Dezember hat die KKH Kaufmännische Krankenkasse in den vergangenen zwei Jahren überdurchschnittlich viele Kaiserschnittgeburten beobachtet, so eine Analyse der bundesweiten

Versichertendaten. Demnach lag die Kaiserschnittquote im Dezember 2019 bei 34,3 Prozent (Jahresdurchschnitt 31,9 Prozent) und im vergangenen Jahr bei 35

Prozent (Jahresdurchschnitt 32,9 Prozent). Im Corona-Jahr 2021 hält sich die

Kaiserschnittrate bislang insgesamt bei 32,9 Prozent und entspricht damit dem

Vorjahresniveau. „Experten aus dem Bereich Geburtshilfe glauben, dass eine

Senkung der Kaiserschnittrate möglich wäre. Es wird diskutiert, ob nur zehn

Prozent aller Kaiserschnitte in Deutschland zwingend notwendig sind, um das

Leben von Mutter oder Kind zu retten“, erklärt Dr. Sonja Hermeneit, Ärztin bei

der KKH Kaufmännische Krankenkasse.

Ein Kaiserschnitt ist immer eine Entscheidung, die von den Eltern gemeinsam mit

dem behandelnden Arzt getroffen werden muss. „Wichtig ist dabei, dass über

Ängste gesprochen werden kann“, sagt Dr. Hermeneit. Das gilt nicht nur für das

Thema Kaiserschnitt. Laut einer forsa-Umfrage im Auftrag der KKH erinnert sich

rund ein Viertel der befragten Eltern mit einem Kind unter zwölf Jahren an

Problemsituationen und unerwünschte Ereignisse während oder unmittelbar nach

der Geburt. Frauen sind diese noch deutlich häufiger im Gedächtnis als Männern.

Fast jede dritte gebärende Frau und jeder fünfte Mann hat entsprechende

kritische Situationen im Kreißsaal eines Krankenhauses erlebt. Auch in Bezug

auf die medizinische Versorgung von Mutter und Neugeborenem hatten 19 Prozent

der Mütter und acht Prozent der Väter Sorgen bei der Entbindung.

Eine Geburt ist für alle Beteiligten ein aufregendes Erlebnis mit sehr

unterschiedlichen Emotionen: „Die gebärende Frau wird überwältigt vom

Geburtsschmerz, was Väter häufig verunsichert und überfordert, das

Klinikpersonal muss hingegen sachlich den medizinischen Überblick behalten und

trotzdem einfühlsam auf die werdenden Eltern eingehen. Eine sehr komplexe

Gemengelage, die im hektischen Krankenhausalltag eine wirkliche Herausforderung

ist“, sagt die KKH-Ärztin. Um eine Geburt für alle Beteiligten so stressfrei

wie möglich und zu einem schönen Erlebnis zu machen, helfen Aufklärung und

Gespräche im Vorfeld, aber auch regelmäßiges Fragen während des

Geburtsprozesses.

Zu solchen Situationen gehört beispielsweise der umstrittene

Kristeller-Handgriff, bei dem die Geburtshelfer von außen auf den Bauch der

Schwangeren Druck ausüben, um die Austreibungsphase zu beschleunigen. Aber auch

der Einsatz von Saugglocke, Blutentnahmen oder letztendlich der Kaiserschnitt

können bei Eltern traumatische Erinnerungen hinterlassen. „Wichtig ist es

deshalb, sich Zeit zu nehmen für eine individuelle Aufklärung und vor allem

Vertrauen zur Klinik und zu den Ärzten und Hebammen aufzubauen“, erklärt Sonja

Hermeneit.

Doch manchmal werden Eltern auch trotz Aufklärung von den Ereignissen überrollt

und fühlen sich diesen machtlos ausgeliefert. „Dann hilft es, im Nachhinein mit

der betreuenden Hebamme, der gynäkologischen Praxis oder mit psychologischer

Unterstützung über das Erlebte zu sprechen, um den Geburtsverlauf zu

verarbeiten“, rät Dr. Hermeneit. Manche Kinderkliniken bieten auch eine

psychosoziale Elternberatung an. Im Falle einer Frühgeburt gibt es außerdem

Eltern-Hotlines, wie zum Beispiel vom Verein „Das frühgeborene Kind“, bei der

über die Sorgen gesprochen werden kann.

Um werdende Eltern bestmöglich auf die Schwangerschaft und Geburt

vorzubereiten, hat die KKH wichtige Informationen auf ihrer Internetseite

zusammengestellt „Die werdende Mutter erhält dort für jedes

Schwangerschaftsdrittel wichtige Erinnerungen an Vorsorgetermine und allgemeine

Informationen zum Entwicklungsstatus des ungeborenen Kindes“, erklärt Sonja

Hermeneit das Angebot. Zudem bezahlt die KKH im Rahmen vom KKH-Familienpaket

zusätzliche Untersuchungen und Leistungen bis zu 300 Euro vor oder nach der

Entbindung. Weitere Infos hier: kkh.de/familienpaket http://www.kkh.de/geburt

Das Marktforschungsinstitut forsa hat im Auftrag der KKH Kaufmännische

Krankenkasse bundesweit 501 Eltern von Kindern bis zu 12 Jahren zum Thema

Komplikationen während der Entbindung vom 27. Juli bis 12. August 2021

repräsentativ befragt. Die KKH Kaufmännische Krankenkasse ist eine der größten

bundesweiten gesetzlichen Krankenkassen mit mehr als 1,6 Millionen

Versicherten. Nähere Informationen erhalten Sie unter kkh.de/presse/portraet.

Quelle: KKH, 09.12.2021