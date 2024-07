Neu zum Verfahrensjahr 2021: Sollstatistik für die einrichtungsbezogene QS-Dokumentation (Sollstatistik_DEQS_EDOK für die Module NWIES/NWIEA) (QiG).

Zusätzlich zu der methodischen Sollstatistik nach der DeQS-RL ist zu dem Verfahrensjahr 2021 auch eine Sollstatistik für die einrichtungsbezogene QS-Dokumentation (NWIES_LKG u. NWIEA_LKG) abzugeben. Alle nach §108 SGB V zugelassenen Krankenhäuser sind im Rahmen der DeQS-RL im Verfahrensjahr 2021 also

zur Abgabe zweier Sollstatistiken nach DeQS-RL jeweils in elektronischer (an daten@qigbw.de) und schriftlicher Form inkl. der Abgabe

jeweils einer vom Geschäftsführer im Original unterschriebenen

Konformitätserklärung verpflichtet (in Baden-Württemberg an die QiG BW):

Sollstatistik_DeQS (Meldung zur methodischen Sollstatistik)

Sollstatistik_DeQS_EDOK (neu in 2021 - Meldung zur Dokumentationsverpflichtung

für die einrichtungsbezogene QS-Dokumentation (NWIES_LKG und NWIEA_LKG),

enthält jahresbezogen für die beiden Module NWIES_LKG u. NWIEA_LKG jeweils die

Angabe, ob eine Dokumentationsverpflichtung vorliegt (1) oder nicht (0).)

[...]

Quelle: QiG, 09.12.2021