Neue Qualitätsbeurteilungsrichtlinie Arthroskopie - Indikationsbegründungen der gängigen arthroskopischen Eingriffe (DGOU).

Am 1. Juli 2020 ist eine neue Qualitätsbeurteilungsrichtlinie Arthroskopie (QBA-RL) für alle niedergelassenen arthroskopisch tätigen Ärzte in Kraft getreten. Für die regelmäßige Qualitätsüberprüfung der Eingriffe müssen ab sofort die Operationsindikationen und das ausgewählte OP-Verfahren

nachvollziehbar dokumentiert sein. Zuständig für die jährlichen Prüfungen sind

die Kassenärztlichen Vereinigungen (KV), die die eingereichten Unterlagen der

behandelnden Ärzte begutachten. Um die erforderliche Dokumentation zu

erleichtern, hat der Berufsverband für Orthopädie und Unfallchirurgie (BVOU)

sowie der Berufsverband für Arthroskopie (BVASK) jetzt eine Liste mit möglichen

Indikationsbegründungen aller gängigen arthroskopischen Eingriffe an Knie und

Schulter erstellt.

Die Inhalte der Indikationsbegründungen können in die jeweilige Praxissoftware

eingepflegt werden. Eine Anpassung der Liste an die individuelle Situation ist

unbedingt notwendig. Die Auswahl des gewählten arthroskopischen Eingriffs

sollte so dokumentiert sein, dass sie sich dem Prüfer der KV-Kommission

erschließt. Insbesondere bei Abweichungen vom medizinischen Standard sind

entsprechende Erläuterungen zu Verfahren zu dokumentieren.

Beispiele für OP-Indikationen

Die Indikation zur arthroskopischen Operation ergibt sich bei individuellen

Fällen aufgrund:

von persistierenden Schmerzen

der Erfolglosigkeit der bisherigen Behandlung

des langen Beschwerdezeitraumes

fehlender nicht operativer Behandlungsoptionen mit gleicher

Ergebniswahrscheinlichkeit

des Verletzungsmusters

des kombinierten Verletzungsmusters

der subjektiven Instabilität

der objektiven Instabilität

der komplexen Instabilität

der Bewegungseinschränkung

der Blockade(n)

der Gelenkschwellung(en)

der Arbeitsunfähigkeit

der Sportunfähigkeit

des Aktivitätsanspruches

des sportlichen Anspruches

der beruflichen Anforderungen

des hohen Leidensdruckes

des expliziten Patientenwunsches

der Notwendigkeit zu einer weiterführenden intraartikulären Diagnostik (staging

OP) bei komplexem Schadensmuster

Spezifische OP-Indikation Schulter

Aufgrund der subakromialen Enge droht ohne Operation eine zunehmende

Sehnenschädigung.

Aufgrund der Form der Sehnenruptur ist ohne Sehnenrekonstruktion eine

Größenprogredienz, ggf. mit klinischer Verschlechterung und ggf. zukünftiger

Unmöglichkeit der Rekonstruktion zu erwarten.

Aufgrund des Instabilitätsmusters ist ohne operative Stabilisierung mit einer

rezidivierenden Schulterinstabilität und/oder zunehmenden Gewebeschäden zu

rechnen.

Trotz Omarthrose ist durch eine arthroskopische Operation eine Verbesserung der

Beschwerden zu erwarten

Spezifische OP-Indikation Knie

Trotz der isolierten Kreuzbandverletzung ist aufgrund des Alters und des

sportlichen und des beruflichen Anspruches eine Kreuzbandplastik indiziert.

Aufgrund der Meniskusrissform droht ohne Operation eine zunehmende

Knorpelschädigung.

Es sind die Ausnahmetatbestände des GBA-Beschlusses zur Arthroskopie bei

Gonarthrose (Blockaden, freier Gelenkkörper) erfüllt.

Spezifische OP-Indikation Patientenwunsch

Der Patient wünscht explizit ein arthroskopisches Vorgehen.

Der Patient wünscht explizit ein operatives Vorgehen unter Verzicht auf

(weitere) nicht operative Behandlungen.

Der Patient wünscht explizit ein minimal-invasives Vorgehen.

Quelle: Pressemitteilung, 13.08.2020