Neuer Innovationsraum - Pflege am Uniklinikum Heidelberg (Pressemitteilung).

Neurologische Universitätsklinik Heidelberg startet Pilotprojekt: Neu eingerichtete Station bietet Raum für neue Ideen / Herausforderungen im Pflegealltag im Team kreativ lösen / Eröffnung am 9. November 2020 / Erstmals Aufnahme von Patienten zur Parkinson-Komplexbehandlung Neue Ideen in die Praxis umzusetzen oder

eingefahrene Abläufe zu verändern, ist im Pflegealltag bei laufendem Stationsbetrieb kaum möglich – wenn auch von

vielen Pflegekräften dringend gewünscht. Am Universitätsklinikum Heidelberg

will man sich dieser Herausforderung nun auf einer eigens eingerichteten

Station annehmen: Im „Innovationsraum - Pflege“ der Neurologischen

Universitätsklinik, die am 9. November 2020 offiziell eröffnet wird, treten elf

hoch motivierte Pflegekräfte an, um kreative Lösungen für häufig auftretende

Probleme in der pflegerischen Praxis zu finden und einzuführen. Die Station mit

zunächst zehn Betten, die in naher Zukunft auf 20 Betten aufgestockt werden

soll, steht unter pflegerischer Leitung. Die dort aufgenommenen Patientinnen

und Patienten mit neurodegenerativen Erkrankungen wie der Parkinson-Krankheit

haben einen hohen pflegerischen Versorgungsbedarf.

Verantwortung und Planung der nötigen Therapien liegen gleichberechtigt bei den

pflegerischen, therapeutischen und ärztlichen Teams. Die Verantwortung für die

Organisation der Station innerhalb der Neurologischen Klinik hat das Pflegeteam

inne: „Eine Station unter pflegerischer Leitung schafft den geeigneten Raum, um

Innovationen unkompliziert in den Pflegealltag zu integrieren, zu erproben und

wissenschaftlich auszuwerten“, ist Edgar Reisch, Pflegedirektor am

Universitätsklinikum Heidelberg überzeugt. Die „Innovationsraum Pflege“ nimmt

eine Vorreiterrolle ein: Das multiprofessionelle Pflege- und Therapeutenteam

wird die entwickelten Verbesserungen und Lösungsansätze wissenschaftlich

auswerten und publizieren, im neuen Team finden sich dazu Pflegkräfte mit

akademischem Abschluss der Pflegewissenschaften. Ein externer Beraterkreis

unterstützt dabei.

Einweihung Innovationsraum Pflege

Einweihung des Innovationsraums Pflege: Vorne v.l.n.r.: Edgar Reisch,

Pflegedirektor am UKHD, Professor Dr. Wolfgang Wick, Ärztlicher Direktor der

Neurologischen Universitätsklinik, Christine Faschingbauer,

Pflegedienstleiterin der Kopfklinik am UKHD und Robin Krüger, Stationsleitung

der Neurologie 6 – Innovationsraum Pflege. Hinten: Das Stations-Team des

Innovationsraums Pflege.

Professor Dr. Wolfgang Wick, Ärztlicher Direktor der Neurologischen

Universitätsklinik, und Christine Faschingbauer, Pflegedienstleiterin der

Kopfklinik am Universitätsklinikum Heidelberg, vertrauten der Idee, erkannten

das Potential der neuen Station und stellten die Räumlichkeiten durch

Umstrukturierung der bestehenden Stationen zur Verfügung. Dies bildet die Basis

für neue Versorgungsmöglichkeiten neurologischer Patienten: „Wir werden im

Innovationsraum erstmals in Heidelberg eine Parkinson-Komplexbehandlung

anbieten können, die mit hohem pflegerischem Aufwand verbunden ist. Aber auch

Patienten mit anderen neurodegenerativen Erkrankungen wie amyotropher

Lateralsklerose, neurologischen Erkrankungen mit dementieller Entwicklung oder

spinaler Muskelatrophie werden dort versorgt“, erläutert Professor Dr.

Alexander Gutschalk, Ärztlicher Leiter des Innovationsraumes. „Für diese

Erkrankungen werden aktuell neue Therapiekonzepte entwickelt, dazu können wir

mit dem Innovationsraum von pflegerischer Seite beitragen. Aber auch abgesehen

davon hoffe ich, dass der Innovationsraum Schule macht.“

Den Stein ins Rollen brachten Gesundheits- und Krankenpfleger Robin Krüger,

David Eichstädter, stellvertretende Stationsleitung Intensivstation, und

Jan-Hendrik Träger, Fachkrankenpfleger für Anästhesie- und Intensivpflege. Sie

gründeten im September 2019 die Arbeitsgruppe „Neue Pflege“ als eine Plattform

für alle Pflegekräfte des Universitätsklinikums, die den gegenwärtigen

Herausforderungen ihres Berufs mit konstruktiven Lösungsvorschlägen begegnen

wollen. Rund 30 Leute trafen sich nach Feierabend und erarbeiteten eine

Ideensammlung, die sie Pflegedirektor Edgar Reisch vorstellten. „Ich bin froh,

dass wir eine Möglichkeit gefunden haben, dieses Engagement weiter zu fördern

und Nägel mit Köpfen zu machen“, sagt er.

Das neu eingestellte Team hat sich hohe Ziele gesteckt: Es will die

Arbeitsprozesse auf der Station stärker an Patientinnen und Patienten

ausrichten, durch flache Hierarchien den Weg zu schnell umsetzbaren

Verbesserungen ebnen und flexible Arbeitszeitmodelle in der Pflege erproben.

„Es ist uns wichtig, bei allen Entscheidungen das gesamte Team mitzunehmen und

damit die Motivation zu erhalten. Jeder hat bei uns die Chance, seinen

Arbeitsplatz kreativ mitzugestalten“, erläutert Stationsleiter Robin Krüger,

der für den Innovationsraum von der kardiologischen in die Neurologische

Universitätsklinik gewechselt ist. Nach den sogenannten

Nurse-led-care-Prinzipien, der von der Pflege geleiteten Krankenversorgung,

sind Ärzte, Therapeuten und Pflegekräfte hier gleichberechtigte Kollegen. Doch

nicht nur die Mitarbeiter des Innovationsraumes sollen zufrieden sein: „Wir

wollen erreichen, dass unsere Patientenzufriedenheit durch angepasste Prozesse

im Universitätsklinikum weiter steigt“, so Robin Krüger.

Quelle: Pressemitteilung, 06.11.2020