Positionspapier Entlassmanagement durch Soziale Arbeit in Krankenhäusern und Rehabilitationskliniken

Positionspapier: DVSG veröffentlicht Neuauflage "Entlassmanagement durch Soziale Arbeit in Krankenhäusern und Rehabilitationskliniken" (Deutsche Vereinigung für Soziale Arbeit im Gesundheitswesen, PDF, 203 kB).

Seit Einführung des Rechtsanspruchs auf ein Versorgungsmanagement im Sozialgesetzbuch (SGB) V hat das Entlassmanagement für eine passgenaue Versorgung zunehmend an Bedeutung gewonnen. Mit dem Entlassmanagement wird der Übergang in die Anschlussversorgung in einem geplanten und strukturierten Prozess

unterstützt. Auf diese Weise soll die Weiterversorgung sichergestellt, Versorgungslücken vermieden und Patient*innen und ihre Bezugspersonen auf die

individuelle Entlass-Situation und damit einhergehende Herausforderungen

vorbereitet werden. Das Entlassmanagement wird als interdisziplinäre und

multiprofessionelle Aufgabe verstanden.

In dem nun vorliegenden Positionspapier finden sich aktuelle rechtliche

Grundlagen, fachliche Gesichtspunkte und Empfehlungen für das Entlassmanagement

durch Soziale Arbeit. Neben dem rechtlichen Rahmen im SGB V und den Vorgaben

der Rahmenverträge Entlassmanagement für Krankenhäuser und

Rehabilitationskliniken, werden die Anforderungen an ein multiprofessionelles

Entlassmanagement dargestellt. Aus der Perspektive der Sozialen Arbeit wird das

Entlassmanagement als ein Bereich in ihrem Aufgabenportfolio skizziert und die

Besonderheiten der Sozialen Arbeit im Prozess des Entlassmanagement

beschrieben. Schließlich werden Qualitätsstandards für das Entlassmanagement in

der Sozialen Arbeit umfassend dargestellt. Damit dient das Positionspapier als

Orientierung für Fachkräfte der Sozialen Arbeit, die im Entlassmanagement tätig

sind.

Quelle: Deutsche Vereinigung für Soziale Arbeit im Gesundheitswesen, 01.06.2022