Positionspapier zur praktischen Umsetzung der apparativen Differenzialtherapie der akuten respiratorischen Insuffizienz bei COVID-19 (Deutsche Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin. PDF, 332 kB).

Patienten mit COVID-19 weder zu früh noch zu spät, sondern rechtzeitig beatmen. Die durch das Coronavirus SARS-CoV-2 ausgelöste Lungenkrankheit COVID-19 führt nach aktuellen Studien bei 15 bis 20 Prozent der Infizierten zu einem schweren Verlauf, drei bis fünf Prozent müssen intensivmedizinisch betreut werden, bei einem

Teil von diesen wird eine Beatmung notwendig. Darauf weist die Deutsche Gesellschaft

für Pneumologie und Beatmungsmedizin e.V. (DGP) hin. In einem Positionspapier, das

die Fachgesellschaft aktuell veröffentlicht hat, geben DGP-Experten Handlungsempfehlungen

zu Diagnostik, Monitoring und Therapie bei COVID-19-Patienten. Diese basieren auf aktuellen

Studien und den Erfahrungen aus der Praxis. In ihrem Positionspapier stellen die Experten

Modelle zur Klassifizierung der Krankheitsverläufe bei COVID19 vor und beantworten die

Frage, wann welche Art der Beatmung angebracht ist.

Wie eine COVID-19-Erkrankung verläuft, hängt stark vom allgemeinen Gesundheitszustand

eines Menschen sowie etwaigenVorerkrankungen ab. „Nach aktuellem Kenntnisstand ist der

Verlauf bei 80 Prozent der Betroffenen mild. Bei etwa 20 Prozent der positiv

getesteten Personen entwickelt sich nach den aktuellen Studien dagegen eine Erkrankung

der Lunge“, sagt Professor Dr. med. Michael Pfeifer, Präsident der DGP und Mitautor des

Positionspapieres. Dabei durchlaufen an COVID-19 Erkrankte drei Phasen der Krankheit,

die durch unterschiedlich starke Symptome gekennzeichnet sind, so der Experte.

In der ersten Phase, der frühen Infektion, äußert sich COVID-19 vor allem in Geschmacksstörungen,

Halsschmerzen, Husten und in seltenen Fällen durch Durchfall. In der zweiten

Phase greift das Virus auf die Lunge über und löst Entzündungen des Lungengewebes aus,

die rasch dazu führen können, dass die Sauerstoffversorgung im Körper gestört ist.

In dieser Phase ist die Gabe von Sauerstoff erforderlich. Die dritte Phase ist durch

schwere Lungenschäden bis hin zum Organversagen gekennzeichnet. Spätestens in dieser

Phase müssen viele Patienten apparativ unterstützt werden – bis hin zur kontrollierten

Beatmung über einen Tubus (Schlauch). „Entscheidend ist es, jede dieser Maßnahmen rechtzeitig

zu ergreifen“, sagt Dr. med. Michael Westhoff, stellvertretender Sprecher des Kompetenznetzwerks

WeanNet und Mitautor des Positionspapieres. „Um festzustellen, in welcher Phase der Erkrankung

sich ein COVID-19-Patient befindet und wie schwer sein Lungengewebe bereits geschädigt ist,

muss ein Patient eingehend untersucht und im Verlauf engmaschig überwacht werden“, so der Experte

weiter. Eine Röntgen- bzw. CT-Untersuchung und Blutgasanalyse geben Aufschluss über das Ausmaß der

Lungenschäden. Ein strenges Monitoring der Vital- und Blutwerte helfe dabei, die Entwicklung eines

Lungenversagens, wie auch weiterer Organschädigungen festzustellen und frühzeitig behandeln zu können.

„Da es bislang kein Medikament gegen COVID-19 gibt, stellt die Beatmung schwer Erkrankter

derzeit die einzige Behandlungsmöglichkeit dar“, stellt Professor Dr. med. Torsten

Bauer, stellvertretender Präsident der DGP und Mitautor des Positionspapieres, fest.

Welche Beatmungsmethode anzuwenden ist, hänge vom Krankheitsverlauf und dem Gesundheitszustand

des Patienten ab: In einem bestimmten Krankheitsstadium ist die nicht-invasive Beatmung möglich.

Reicht das nicht mehr aus, muss der Patient invasiv über einen Schlauch künstlich beatmet werden.

Hier sei es wichtig, den Erkrankten engmaschig zu überprüfen, um nicht zu früh und nicht zu spät

entscheiden zu können, wann welche Beatmungsmethode notwendig sei.

Die Fachgesellschaft tritt in ihrem Positionspapier Behauptungen entgegen, Patienten

würde durch die Beatmung Schaden zugefügt. „Eine künstliche Beatmung löst nicht

grundsätzlich bleibende Gesundheitsschäden an der Lunge aus“, so Bauer. „Zwar gibt es

Patienten, bei denen der Heilungsprozess nach einer solchen Beatmung länger dauert, einer

vollständigen, möglicherweise durch Reha-Maßnahmen begleiteten Genesung steht

jedoch in der Regel nichts im Wege.“ Bei schweren Verläufen von COVID-19 sei die Beatmung

unabdingbar: „Sie ist eine lebensrettende Maßnahme für Menschen mit einer sehr

schweren COVID-19-Erkrankung “, betonen die DGP-Experten.

Das vollständige Positionspapier der DGP können Sie unter dem folgenden Link abrufen:

https://pneumologie.de/fileadmin/user_upload/COVID-19/20200417_DGP__app._Differenzialtherapie_ARI_bei_COVID-19.pdf

Quelle: Deutsche Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin, 21.04.2020