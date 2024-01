Qualifizierte Versorgung in evangelischen Krankenhäusern überzeugt (DEKV).

Für Patientinnen und Patienten sind bei der Wahl eines Krankenhauses selbst recherchierte Informationen fast ebenso wichtig wie die sachliche Empfehlung des behandelnden Arztes. Die aktuelle Studie Deutschlands beste Krankenhäuser des F.A.Z.-Instituts verbindet sachliche und subjektive Bewertungen. Wir sind sehr stolz, dass unter den

551 besten Krankenhäusern Deutschlands 51 evangelische Krankenhäuser sind. Das sind 25 Prozent unserer 201 Häuser. Dabei

zeigt sich auch, dass nicht Größe allein die Qualität eines Krankenhauses

bestimmt: Entscheidende Faktoren sind neben Qualität und Quantität die

individuelle Fürsorge und Zuwendung. Sowohl bei den kleineren Häusern mit 50

bis 150 Betten sind mit der Orthopädischen Klinik Hessisch Lichtenau und der

Oberlinklinik – Orthopädische Fachklinik Potsdam Mitglieder des DEKV vertreten

als auch bei den größeren Krankenhäusern mit über 500 Betten, wie dem

Florence-Nightingale-Krankenhaus Düsseldorf und dem Evangelischen Krankenhaus

Mülheim an der Ruhr“, betont Christoph Radbruch, Vorstandsvorsitzender des

Deutschen Evangelischen Krankenhausverbandes (DEKV).

Umfassende Bewertung auf sachlicher und emotionaler Basis

In die Bewertung der Krankenhäuser sind Wahrnehmungen von Patienten

eingeflossen, die Angaben zur Gesamtzufriedenheit/Weiterempfehlung, zur

medizinischen Versorgung durch Ärzte und Pflegende, zu Organisation und Service

sowie zu sonstigen Kriterien wie Qualität der Beratung, Ausstattung und

Gestaltung gemacht haben. Erhoben wurden diese Daten unter anderem aus den

nachfolgenden Quellen: Zum einen flossen die knapp 500.000 beantworteten

Fragebögen pro Jahr aus der Weißen Liste ein, bei der Mitglieder der AOKen, der

BARMER und der Kaufmännischen Krankenkassen Krankenhäuser bewerten. Zum anderen

steuerte Klinikbewertungen.de anonymisierte Benotungen bei. Dabei wurden nur

Krankenhäuser berücksichtigt, für die im Februar 2020 mindestens 20 Einträge

vorlagen.

Sachliche Kriterien brachten die Qualitätsberichte der Krankenhäuser ein, die

über den Gemeinsamen Bundesauschuss abrufbar sind. Die Daten zum Jahr 2018

informieren unter anderem über die durchschnittliche Zahl der (Fach-)Ärzte je

stationärem Patient, die durchschnittliche Anzahl an Pflegenden pro Bett sowie

über Services, Barrierefreiheit und nicht-medizinische Leistungen. Auch die

Kontrollmechanismen der Krankenhäuser, wie beispielsweise Qualitäts- und

Hygienemanagement, flossen in die Bewertungen ein. Insgesamt lagen ausreichend

Daten für 1.583 Krankenhäuser vor. Diese wurden nach Bettenanzahl in sechs

Größenkategorien eingeteilt. Hinzu kamen Universitätskliniken und

Rehabilitationszentren. Innerhalb der jeweiligen Kategorie wurden diejenigen

Krankenhäuser in die Rangliste der Besten Krankenhäuser Deutschlands

aufgenommen, die mindestens 75 von 100 möglichen Punkten erhielten. „Unser Ziel

ist es, Patientinnen und Patienten in evangelischen Krankenhäusern qualifiziert

und zuwendungsorientiert zu behandeln. Dabei stellen unsere ärztlichen und

pflegenden Mitarbeitenden den Patienten als Mensch in den Mittelpunkt. Die

vorliegende Auswertung zeigt uns, dass dieses Konzept bei den Patientinnen und

Patienten sowie ihren Ärztinnen und Ärzten ankommt“, betont Radbruch.

Quelle: DEKV, 29.05.2020