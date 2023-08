Qualitätsrahmenhandbuch für stationäre Hospize (Caritas, PDF, 835 kB).

Handbuch für stationäre Hospiz-Arbeit vorgestellt. Qualität sorgsam gestalten – so lautet der Titel des neuen Qualitätsrahmenhandbuchs für stationäre Hospize, das die Diakonie Deutschland, der Deutsche Caritasverband und der Deutsche Hospiz- und Palliativ Verband in einem dreijährigen Prozess

gemeinsam erarbeitet haben.

Der 74-seitige Leitfaden wurde heute anlässlich einer gemeinsamen Fachtagung

der drei Verbände in Berlin der Öffentlichkeit vorgestellt. Er zeichnet sich

vor allem dadurch aus, dass er

• individuelle Bedürfnisse der Hospizgäste in den Mittelpunkt stellt

• Empfehlungen für die Arbeit in der Praxis ausschließlich über Fragen gibt

• an stationäre Hospize als Kleinst-Einrichtungen des Gesundheitswesens

angepasst ist.

Qualität in Hospizarbeit weiterentwickeln

Menschen jeden Lebensalters, Kinder ebenso wie alte Menschen benötigen in der

letzten Lebensphase Zuwendung und Unterstützung, ihre Familienangehörigen und

andere Nahestehende Beistand und Begleitung. Die aktuell circa 240 stationären

Hospize sind ein wichtiger Teil eines ganzheitlichen Netzes der Beratung,

Begleitung und Versorgung von schwerkranken und sterbenden Menschen. Wie jede

andere Einrichtung im Gesundheitssystem sind auch stationäre Hospize gefordert,

die Qualität ihrer Arbeit zu sichern und stetig weiterzuentwickeln.

Maria Loheide, Vorstand Sozialpolitik der Diakonie Deutschland: "Im Mittelpunkt

der Hospizarbeit steht der schwerstkranke und sterbende Mensch mit seinen

Wünschen und Bedürfnissen sowie seine Angehörigen und Nahestehenden. Das

Besondere an diesem Leitfaden ist die Reflexion. Er ist erstmals komplett in

Frageform entwickelt. Aus jahrzehntelanger Erfahrung in der Hospizarbeit wissen

wir, dass dies ganz maßgeblich für die Hospizarbeit ist. Es geht nicht darum,

was andere denken, was am besten ist, sondern der sterbende Mensch muss vor

allen anderen gehört werden."

Im Handbuch wird beispielweise gefragt, wie Mitarbeitende darin bestärkt

werden, eigene Antworten auf ethische Fragestellungen zu finden oder wie ihre

Auseinandersetzung mit existenziellen und spirituellen Fragen begleitet

wird.

Sterbebegleitung im beruflichen Alltag

Eva Maria Welskop-Deffaa, Vorstand Sozialpolitik beim Deutschen Caritasverband:

Die Begegnung mit dem Tod ist kein Kinderspiel. Und sie bleibt auch für

diejenigen herausfordernd, für die Sterben und Sterbebegleitung zum beruflichen

Alltag gehören. Bei der Erarbeitung des Handbuchs war es uns ein wichtiges

Anliegen, Handlungskompetenz der einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu

fördern und ihnen zu helfen, Handlungsspielräume sicher und verantwortlich zu

nutzen."

Professor Winfried Hardinghaus, Vorsitzender des DHPV: "Schon seit der Gründung

der ersten stationären Hospize in den 1980er Jahren geht es auch um Fragen der

Qualität der Versorgung und Begleitung. Das neue Qualitätshandbuch verbindet

die Visionen und das Engagement der Gründergeneration mit den Anforderungen,

die sich durch die vertraglichen Normen und die gesetzlichen

Weiterentwicklungen der letzten Jahre ergeben haben. Damit kann der Geist der

Hospizidee bewahrt und die individuelle Qualität der stationären Hospize zum

Wohle der ihnen anvertrauten Hospizgäste und ihrer Zugehörigen erhalten und

weiterentwickelt werden."

Bei der Erstellung des Qualitäts-Leitfadens wurde zwischen folgenden Fragen

abgewogen: Was ist sinnvoll und nützlich, um stationäre Hospizarbeit

darzustellen? Was ist wichtig für stationäre Hospize? Was ist von stationären

Hospizen als kleine Einrichtungen leistbar?

Mit Hilfe des Bundesrahmenhandbuches erhalten stationäre Hospize den größten

möglichen Gestaltungsspielraum, ihr Qualitätsmanagementsystem individuell

auszugestalten und selbst zu entscheiden, wie und in welcher Form sie

Anforderungen umsetzen, gestalten und nachweisen wollen.

Weitere Information und Download:

www.caritas.de/brh-hospize

Quelle: Pressemitteilung, 28.02.2020