Qualitätssicherung: Änderungen der Mindestmengenregelung Lebertransplantationen (Gemeinsamer Bundesausschuss).

Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) hat am Donnerstag in Berlin die Mindestmengenregelung für die Durchführung von Lebertransplantationen (einschließlich Teilleber-​Lebendspenden) bei Aufrechterhaltung der bestehenden Mindestmengenhöhe von 20 neu gefasst. Aktualisiert wurde dabei der Katalog der Prozeduren und Leistungen, die für

die Mindestmenge berücksichtigt werden können. Die wichtigste Änderung: Postmortale Entnahmen von Spenderlebern können

künftig nicht mehr auf die Mindestmenge angerechnet werden. Diese Veränderung

wird in zwei Schritten umgesetzt und durch Übergangsregelungen begleitet. Alle

übrigen auf die Mindestmenge Lebertransplantationen und Teilleber-​Lebendspende

bislang schon anrechenbaren Leistungen und Prozeduren bleiben unverändert

bestehen.

Anrechnungsmöglichkeit von Entnahmen entfällt schrittweise – Frist für

Prognosedarlegung verändert

Bereits zum 1. Januar 2021 entfällt der Operationen-​ und Prozedurenschlüssel

(OPS-​Kode) 5-503.0 Hepatektomie postmortal. Er ist schon jetzt nur noch von

solchen Krankenhausstandorten auf die Mindestmenge anrechenbar, die darüber

hinaus weitere Leistungen aus dem Leistungsbereich Lebertransplantation und

Teilleber-​Lebendspende erbringen, also auch selbst transplantieren. Eine

zwölfmonatige Übergangsregelung ermöglicht es den betroffenen Kliniken, sich

auf die geänderten Anforderungen einzustellen. Sie können diese Leistung im

Jahr 2021 letztmalig für die Prognose für das Jahr 2022 anrechnen lassen.

Ab dem 1. Januar 2022 entfallen dann in einem zweiten Schritt folgende weitere

OPS-​Kodes: 5-503.1 Entfernung einer Transplantatleber als selbstständiger

Eingriff, sowie alle nicht näher bestimmten OPS-​Kodes 5-503.x, 5-503.y,

5-504.x und 5.504.y. Auch hier greift die zwölfmonatige Übergangsregelung.

Kliniken können diese Leistungen im Jahr 2022 letztmalig für die Prognose für

das Jahr 2023 anrechnen lassen.

Mit dem aktuellen Beschluss wurde zudem die Frist für die jährliche

Prognosedarlegung vom 15. Juli auf den 7. August verschoben.

Leber-​Entnahmen sind künftig nur noch dann anrechenbar, wenn es sich dabei um

Teilentnahmen zur Leber-​Lebendspende handelt oder wenn die kranke Leber des

Empfängers als selbstständiger Eingriff entnommen wird, ohne sofort in der

gleichen Operation eine Spenderleber transplantieren zu können. Hierbei

verbleibt der Empfänger nach dem Eingriff für Stunden oder Tage ohne Leber. Die

Entgiftung findet in dieser Zeit maschinell über eine sogenannte „künstliche

Leber“ statt. Eine solche – sehr seltene – Behandlungskonstellation kann

eintreten, wenn zum Beispiel für den zur Transplantation bereits gelisteten

Empfänger zwar noch kein geeignetes Spenderorgan zur Verfügung steht, jedoch

von seiner eigenen erkrankten Leber eine für ihn lebensbedrohliche Gefahr

ausgeht (Beispiel: Sepsis aufgrund einer Leber-​Nekrose).

Grundlage des jetzt getroffenen Beschlusses des G-BA ist eine systematische

Literaturrecherche des Instituts für Qualität und Wirtschaftlichkeit im

Gesundheitswesen (IQWiG) zum Zusammenhang zwischen Leistungsmenge und Qualität

des Behandlungsergebnisses bei Lebertransplantationen einschließlich

Teilleber-​Lebendspenden.

Die Regelungen zum Leistungsbereich Lebertransplantation und

Teilleber-​Lebendspende treten am 1. Januar 2021 in Kraft.

Hintergrund: Mindestmengen für planbare stationäre Leistungen

Der G-BA ist gesetzlich beauftragt, planbare stationäre Leistungen zu benennen,

bei denen ein Zusammenhang zwischen der Durchführungshäufigkeit und der

Behandlungsqualität besteht. Für diese Leistungen legt er in seinen

Mindestmengenregelungen auf Basis der verfügbaren wissenschaftlichen

Erkenntnisse Mindestmengen je Ärztin und Arzt und/oder Standort eines

Krankenhauses fest. Hinter der gesetzgeberischen Idee von Mindestmengen steht

das Ziel, besonders schwierige Eingriffe nur von solchen Kliniken durchführen

zu lassen, die damit ausreichend Erfahrung haben.

Ein Krankenhaus darf diese Leistungen nur dann erbringen und abrechnen, wenn

die betreffende Mindestmenge im nächsten Kalenderjahr voraussichtlich erreicht

wird. Der Krankenhausträger hat hierzu jährlich eine Prognose gegenüber den

Landesverbänden der Krankenkassen und den Ersatzkassen abzugeben. Darin muss er

unter anderem darlegen, wie oft er die mindestmengenbelegte Leistung im

vorausgegangenen Kalenderjahr am betreffenden Standort erbracht hat. Zur

Prognosedarlegung werden die mindestmengenrelevanten Leistungen anhand

spezifischer Diagnose-​ und Prozeduren-​Kennziffern (ICD- und OPS-​Kodes)

erfasst, die der G-BA dieser Leistung in seinen Mindestmengenregelungen

zugeordnet hat.

Derzeit gibt es acht Leistungen, für die der G-BA Mindestmengen festgelegt hat.

Wie der G-BA hierbei vorzugehen hat, ist im 2. Abschnitt des 8. Kapitels seiner

Verfahrensordnung geregelt.

Quelle: Gemeinsamer Bundesausschuss, 16.07.2020