Rahmenvertrag Entlassmanagement 45. Änderungsvereinbarung

Rahmenvertrag über ein Entlassmanagement beim Übergang in die Versorgung nach Krankenhausbehandlung nach § 39 Abs. 1a S. 10 SGB V (Rahmenvertrag Entlassmanagement) in der Fassung der 45. Änderungsvereinbarung vom 07.04.2021 (DKG, PDF, 433 kB).



Der Rahmenvertrag gilt für Entlassungen von Patienten aus voll- und teilstationären sowie stationsäquivalenten Behandlungen durch das Krankenhaus. Den Vertragspartnern ist bewusst, dass ein Entlassmanagement andere Leistungen und Leistungserbringer umfassen kann, als im

SGB V und im SGB XI erwähnt; diese sind jedoch nicht Gegenstand dieses Vertrages.

§ 2 Zielsetzung

1) Ziel des Rahmenvertrages ist es, die bedarfsgerechte, kontinuierliche Versorgung der

Patienten im Anschluss an die Krankenhausbehandlung zu gewährleisten. Hierzu gehört

eine strukturierte und sichere Weitergabe versorgungsrelevanter Informationen.

2) Der Patient und seine Bedürfnisse stehen im Zentrum der Bemühungen aller an der

Versorgung beteiligten Personen. Das Entlassmanagement erfolgt patientenindividuell,

ressourcen- und teilhabeorientiert und trägt in enger Abstimmung mit dem Patienten und –

sofern erforderlich – dessen gesetzlichem Vertreter/Betreuer dem individuellen Hilfe- und

Unterstützungsbedarf des Patienten Rechnung.

3) Der Anspruch des Patienten auf ein Entlassmanagement im Rahmen der

Krankenhausbehandlung besteht gegenüber dem Krankenhaus, während gegenüber der

Krankenkasse bzw. Pflegekasse ein Anspruch auf Unterstützung des Entlassmanagements

besteht. Hierzu werden die weiteren Einzelheiten in diesem Rahmenvertrag geregelt.

4) Für eine im Rahmen des Entlassmanagements vorgesehene Anschlussversorgung ist

der Grundsatz „ambulant vor stationär“ zu beachten.

[...]

Quelle: DKG,, 07.04.2021