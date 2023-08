Rahmenvertrag Entlassmanagement von stationären medizinischen Rehabilitationseinrichtungen geeint

Rahmenvertrag zum Entlassmanagement von stationären medizinischen Rehabilitationseinrichtungen geeint (Bundesverband Geriatrie).

Nach einem lang währenden Verhandlungs- und Abstimmungsprozess zwischen dem GKV-Spitzenverband, der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) und den elf für die Erbringung von Leistungen zur medizinischen Rehabilitation maßgeblichen Verbänden auf Bundesebene

(Reha-Leistungserbringerverbänden*) haben sich die Vertragspartner am 15. Januar 2019 vor dem erweiterten Bundesschiedsamt über einen Rahmenvertrag zum Entlassmanagement von stationären medizinischen

Rehabilitationseinrichtungen geeinigt. Ziel des Entlassmanagements ist es,

Rehabilitanden eine lückenlose medizinische beziehungsweise pflegerische

Anschlussversorgung zu sichern.

„Die Reha-Leistungserbringerverbände begrüßen die Einigung vor dem Schiedsamt.

Das Gleichgewicht zwischen Aufgabenbeschreibung und Hinweis auf die

Verantwortlichkeit für einen angemessenen Vergütungsrahmen für medizinische

Rehabilitationsleistungen einschließlich des Entlassmanagements im Ergebnis der

Verhandlungen ist ein wichtiger Schritt, um eine lückenlose medizinische

beziehungsweise pflegerische Versorgung von Rehabilitanden zu gewährleisten“,

erklärte Dirk van den Heuvel, Geschäftsführer des Bundesverbandes Geriatrie

e.V. als bevollmächtigter Vertreter der Reha-Leistungserbringerverbände.

2015 hat der Gesetzgeber die Vorgaben zum Entlassmanagement erweitert: Die

Kliniken bekamen ein Verordnungsrecht für erforderlichen Anschlussleistungen

und die Krankenkassen wurden zur Unterstützung des Entlassmanagments

verpflichtet. Die Umsetzung der Aufgaben des Entlassmanagements sollen durch

einen Rahmenvertrag zwischen den Gesetzlichen Krankenkassen, der KBV und den

Spitzenverbänden der Reha-Leistungserbringer geregelt werden. Die Verhandlungen

wurden im November 2015 aufgenommen und mit dem Ziel geführt, die Versorgung

von Rehabilitanden zu verbessern, aber auch einen bürokratischen Aufwand auf

Seiten der Rehabilitationseinrichtungen zu vermeiden.

Nach einem langjährigen Verhandlungsprozess, der mehrmals unterbrochen wurde,

haben die Vertragspartner in vielen Punkten einen Konsens gefunden. Die

Ausnahme machte eine von den Reha-Leistungserbringerverbänden geforderte

Vertragsklausel zur Prüfung eventueller finanzieller Auswirkungen der

Vereinbarung zum Entlassmanagements durch die zuständigen Vertragspartner auf

Landesebene nach § 111 Abs. 5 SGB V. Der GKV-Spitzenverband verweigerte dazu

seine Zustimmung, sodass im Herbst 2018 das Bundesschiedsamt angerufen wurde.

In der Verhandlung vor dem Bundesschiedsamt am 15. Januar 2019 haben sich die

Vertragspartner über diesen strittigen Punkt einigen können und die Präambel um

einen entsprechenden Hinweis auf die Verantwortlichkeit der Vertragsparteien

der Vergütungsvereinbarungen ergänzt.

Vertreter der beteiligten Reha-Leistungserbringer im o. g. Verfahren:

Quelle: Bundesverband Geriatrie, 18.01.2019