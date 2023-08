Ratgeber Stationäre Pflege (Stiftung ZQP, PDF, 1,2 MB).

Was darf ich von einem Pflegeheim erwarten? Diese Frage stellen sich viele pflegebedürftige Menschen und ihre Angehörigen. Der neue ZQP-Ratgeber Stationäre Pflege hilft ihnen dabei, die Versorgung in Pflegeinrichtungen besser beurteilen zu können. Berlin, 08. Februar 2021. Deutschlandweit leben rund

820.000 pflegebedürftige Menschen in stationären Pflegeeinrichtungen. Für sie ist es wichtig, sich auf die Pflegequalität verlassen zu können. Doch wie zeigt sich für Bewohnerinnen und Bewohner oder ihre Angehörigen, ob gute Pflege geleistet

wird? Was ist realistisch und was kann man im Einzelnen erwarten? Der neue Ratgeber des Zentrums

für Qualität in der Pflege (ZQP) „Stationäre Pflege – Gute professionelle Pflege erkennen“ gibt

Antworten auf diese und weitere Fragen. Er bietet unabhängige und qualitätsgesicherte Informationen

darüber, wie professionelle Pflege in stationären Einrichtungen aus fachlicher Sicht sein sollte.

„Pflegebedürftige Menschen und ihre Nächsten sind darauf angewiesen, dass Pflege in hoher Qualität

erbracht wird. Doch oftmals können sie schwer einschätzen, ob die Pflege angemessen und fachlich

richtig erfolgt. Mit unserem Ratgeber wollen wir pflegebedürftige Menschen und ihre Angehörigen

dabei unterstützen, dies besser beurteilen zu können und bei Unsicherheiten die richtigen Fragen zu

stellen“, sagt Daniela Sulmann, Bereichsleiterin und Pflegeexpertin im ZQP.

Um Orientierung zu geben, erfahren die Leserinnen und Leser zunächst, was gute Pflege überhaupt

bedeutet und welche Merkmale sie allgemein hat - unabhängig vom persönlichen Pflegebedarf und den

vereinbarten Leistungen. Außerdem wird beschrieben, was gute Pflegeheime konkret auszeichnet.

Im Mittelpunkt des Ratgebers steht dann die Frage, wie die praktische Pflege im Einzelnen sein sollte.

Hierfür werden wichtige Pflegethemen aufgegriffen und beleuchtet, zum Beispiel die Unterstützung bei

der Körperpflege, der Umgang mit Schmerzen, die Vorbeugung von Stürzen oder die Versorgung

chronischer Wunden. Auch auf derzeit besonders aktuelle Aspekte wie Hygiene, individuelle und

anregende Alltagsgestaltung oder angemessene Betreuung von Menschen mit Demenz wird

eingegangen. Zu jedem Thema wird leicht verständlich erläutert, was zu einer guten Beratung und zum

richtigen Handeln professionell Pflegender gehört.

Aber auch Anzeichen, die auf Risiken oder Fehler hindeuten könnten, werden genannt. Daneben

enthalten die Kapitel weiterführende Hinweise zu Quellen pflegefachlichen Wissens. Die Leserinnen und

Leser erfahren überdies, wann es wichtig ist, ärztlichen Rat einzuholen und worauf man Pflegende direkt

ansprechen sollte.

„Ein offener, informierter Austausch zwischen allen Beteiligten ist eine wichtige Voraussetzung für eine

hohe Pflegequalität und gegenseitige Wertschätzung“, erklärt Sulmann. Selbstbestimmung und

weitestgehende Selbstständigkeit zu ermöglichen und mit der fachlich gebotenen Sicherheit in der

Versorgung zu verbinden, sei eine zentrale Herausforderung in der Pflege. In der aktuellen Corona-Krise

sei dies eine noch höhere Kunst geworden. Gerade auch in dieser Situation könne der Ratgeber zur

Anerkennung guter Pflege beitragen und Missverständnissen vorbeugen, so Sulmann weiter.

Die Broschüre kann kostenlos über die Webseite des ZQP bestellt und als PDF-Datei heruntergeladen

werden: www.zqp.de/bestellen. Alle Informationen im Heft entsprechen dem aktuellen Wissensstand

und sind von ausgewiesenen Pflegeexpertinnen und -experten erarbeitet worden. Sie basieren

insbesondere auf den Expertenstandards des Deutschen Netzwerks für Qualitätsentwicklung in der

Pflege (DNQP).

Quelle: Stiftung ZQP, 08.02.2021