Reha-Loch: Unfallchirurgen setzen sich für Langzeitbetreuung von Schwerverletzten ein (Deutsche Gesellschaft für Unfallchirurgie (DGU)).

Viele schwer verletzte Patienten fallen in das sogenannte Reha-Loch. Nach ihrer Akutbehandlung im Krankenhaus bleibt die danach zwingend erforderliche Rehabilitation aus. Sie sind schlichtweg noch zu krank, um die strengen

Vorgaben der Deutschen Rentenversicherung zur Rehabilitationsfähigkeit zu

erfüllen. Nach ihrem Krankenhausaufenthalt landen deshalb viele zu Hause oder

in der Kurzzeitpflege. „Damit entsteht eine Phase des Stillstandes, die den

Unfallverletzten in seinem langen Genesungsprozess zurückwirft“, kritisiert

Prof. Dr. Michael J. Raschke, Präsident der Deutschen Gesellschaft für

Unfallchirurgie (DGU) und Direktor der Klinik für Unfall-, Hand- und

Wiederherstellungschirurgie am Universitätsklinikum Münster die derzeit

unzureichenden Strukturen in der Traumarehabilitation. Es sei aber eine

nahtlose Weiterversorgung nötig. Daher hat die DGU ein neues Konzept

entwickelt, um das Reha-Loch zu schließen. Die speziell auf die Bedürfnisse von

Schwerverletzten zugeschnitten Rehabilitationsempfehlungen sind jetzt in der

neuen, erweiterten 3. Auflage des Weißbuchs Schwerverletztenversorgung

erschienen.

„Nicht rehafähig“: So lautet die Beurteilung vieler Schwerverletzter nach ihrer

Krankenhausbehandlung. Eine Auswertung aus dem TraumaRegister DGU® zeigt, dass

über 60 Prozent der Patienten nach dem Krankenhausaufenthalt nach Hause

entlassen werden. „Die häusliche Pflege oder Kurzzeitpflege ist für die

Fortsetzung der Akutbehandlung nicht geeignet“, kritisiert Raschke. Die

Rehabilitationsvorgaben erfüllen nur etwa 15 Prozent der Patienten. Dazu zählt

beispielsweise, dass sich die Unfallverletzten ohne fremde Hilfe anziehen und

essen können.

Bei vielen Schwerverletzten liegt jedoch ein sogenanntes Polytrauma vor: Sie

sind an mehreren Körperstellen gleichzeitig verletzt, etwa durch schwere

Knochenbrüche, mindestens eine Verletzung davon oder die Kombination mehrerer

war lebensgefährlich. Diese Mehrfachverletzungen gehen mit langwierigen

Heilverläufen einher. Das erschwert in der ersten Zeit nach dem Unfall die

Selbstständigkeit der Patienten, sie sind lange auf fremde Hilfe angewiesen.

Immer wieder müssen sie nachoperiert werden und kämpfen auch mit

psychologischen Folgen. So können sie die Reha-Vorgaben oft erst nach drei bis

sechs Monaten erfüllen.

„Die Rehabilitation nach Polytrauma ist ein komplexer Prozess, der nicht mit

der Nachbehandlung nach einem künstlichen Knie- oder Hüftgelenk zu vergleichen

ist“, sagt DGU-Generalsekretär Prof. Dr. Dietmar Pennig. Daher müssten hier

andere Kriterien gelten, die trotz Therapie- und Pflegebedürftigkeit eine

möglichst früh einsetzende und nahtlose Rehabilitation ohne größere

Unterbrechung ermöglichen. Denn setzen rehabilitative Bemühungen zu spät ein,

verschlechtert sich die Chance, dass der Patient in ein möglichst

selbstbestimmtes Leben mit hoher Lebensqualität und Wettbewerbsfähigkeit im

Beruf zurückkehren kann.

Um die lückenlose Langzeitbetreuung zu verbessern, hat die DGU im Rahmen der

Überarbeitung des Weißbuches Schwerverletztenversorgung das Phasenmodell

Traumarehabilitation entwickelt. Zusätzliche Schritte in der Behandlungskette

schließen die Lücke zwischen der Akutbehandlung im Krankenhaus und der

klassischen Rehabilitation. „Das neue Phasenmodell ermöglicht eine frühe

Rehabilitation, auch wenn der Patient intensiv therapiert und gepflegt werden

muss“, sagt Dr. Stefan Simmel vom Arbeitskreis Traumarehabilitation der

Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie (DGOU). Zudem sieht

es eine Langzeitbetreuung noch viele Jahre nach dem Unfall vor. „Die Patienten

brauchen bei Problemen, mit denen sie oft lebenslang zu kämpfen haben,

jederzeit eine Anlaufstelle, die sich mit ihrem langwierigen Genesungsprozess

auskennt und schnell helfen kann“, sagt Simmel.

Nach Plänen der DGU soll das neue Phasenmodell Traumarehabilitation für schwer

betroffene Patienten schnellstmöglich implementiert werden. „Das ist jedoch

nicht nur eine medizinische, sondern vor allem auch eine politische Aufgabe“,

betont Pennig. Daher sei die DGU schon länger im Gespräch mit verschiedenen

Kostenträgern, um das Reha-Loch in der Schwerverletztenversorgung zu

schließen.

„Die Versorgung darf nicht an der Klinikpforte des Traumazentrums enden. Daher

ist für uns die Frage ‚In welcher Qualität kann der Patient sein altes Leben

führen?‘ immer wichtiger geworden“, betont Prof. Dr. Bertil Bouillon, einer der

Autoren des Weißbuches Schwerverletztenversorgung. Das 2006 erstmals

erschienene 40-seitige Werk enthält Empfehlungen, wie eine Klinik ausgestattet

sein muss, um die bestmöglichen Überlebenschancen für Schwerverletzte zu

bieten: Dazu zählt beispielsweise die Qualifikation des Personals, die

Ausstattung mit diagnostischen Geräten und standardisierte

Diagnose-Behandlungsabläufe.

Diese Vorgaben erfüllen derzeit über 700 Traumazentren. Sie beteiligen sich an

der Initiative TraumaNetzwerk DGU® und sind deutschlandweit in über 50

regionalen TraumaNetzwerken zusammengeschlossen. Damit ist es der DGU innerhalb

von 10 Jahren gelungen, dass die deutsche Unfallchirurgie flächendeckend, 365

Tage im Jahr, rund um die Uhr eine leistungsstarke Akutversorgung

Schwerverletzter bietet. „Die Überlebenschancen sind in den letzten Jahren

deutlich besser geworden“, sagt Bouillon. Nun wolle man daran arbeiten, die

Lebensqualität nach dem Unfall weiter zu verbessern. Ziel sei es daher,

spezialisierte Rehabilitationskliniken in die TraumaNetzwerk-Struktur zu

integrieren – vom TraumaNetzwerk zum Rehabilitationsnetzwerk.

Referenzen:

Weißbuch Schwerverletztenversorgung (3. erweiterte Auflage, 2019)

Quelle: Deutsche Gesellschaft für Unfallchirurgie (DGU), 03.07.2020