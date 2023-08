Richtlinie zur Kryokonservierung tritt in Kraft (Gemeinsamer Bundesausschuss).

Mit der Veröffentlichung im Bundesanzeiger tritt die Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) zur Kryokonservierung in Kraft. Sie regelt die Details dieses neuen Leistungsanspruchs der gesetzlichen Krankenversicherung. Gesetzlich Versicherte können künftig vor einer potentiell keimzellschädigenden Therapie ihre Ei- oder Samenzellen

entnehmen und die Zellen in flüssigem Stickstoff einlagern lassen. Damit soll die Möglichkeit erhalten bleiben, sich nach solchen Therapien mit Hilfe einer künstlichen Befruchtung einen Kinderwunsch zu erfüllen. Das kann z. B. für Krebspatientinnen und -patienten

vor einer Strahlentherapie in Frage kommen. In der Richtlinie ist definiert,

unter welchen Bedingungen Ei- und Samenzellen einschließlich der Gewinnung von

Samenzellen durch die testikuläre Spermienextraktion entnommen, aufbereitet und

gelagert werden können, welche begleitenden medizinischen Maßnahmen zum

Leistungsumfang gehören und welche qualitätssichernden Vorgaben einzuhalten

sind. Die Leistungen können in Anspruch genommen werden, wenn entsprechende

Vergütungsregelungen und Abrechnungsziffern im Bewertungsausschuss zwischen dem

GKV-Spitzenverband und der Kassenärztlichen Bundesvereinigung vereinbart sind.

Das dürfte voraussichtlich ab Sommer 2021 der Fall sein.

Ergänzende Regelungen zur Kryokonservierungs-Richtlinie hatte der G-BA Mitte

Dezember 2020 getroffen und damit seinen ursprünglichen – jedoch noch nicht

wirksamen – Beschluss vom 16. Juli 2020 erweitert. Hinweise aus der Praxis, die

sich erst nach dem ersten Beschluss ergeben hatten, wurden damit

berücksichtigt.

Übergangsregelung greift, sobald Vergütungsregelung steht

Unverändert gilt die bereits im Juli 2020 beschlossene Übergangsregelung für

Patientinnen und Patienten, die aufgrund einer Erkrankung und deren Behandlung

mit einer keimzellschädigenden Therapie ihre Eizellen bzw. Samenzellen oder das

männliche Keimzellgewebe bereits haben kryokonservieren lassen oder die mit den

Maßnahmen zur Kryokonservierung im Sinne dieser Richtlinien bereits begonnen

haben. Ab dem Tag des Inkrafttretens der Vergütungsregelung besteht im

konkreten Einzelfall Anspruch auf Kryokonservierung und die dazugehörigen

medizinischen Maßnahmen für jene Teilleistungen, die nach diesem Zeitpunkt

anfallen.

Quelle: Gemeinsamer Bundesausschuss, 22.02.2021