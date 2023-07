Sechs Meter Sicht: Dünndarmspiegelung mit Spiralenteroskop (Uniklinik Erlangen).

Eines von deutschlandweit drei Instrumenten in Erlangen im Einsatz - bessere Dünndarmdiagnostik und kürzere Untersuchungsdauer Antje U. aus Schwarzenbruck war am Ende: Anderthalb Jahre lang hatte sie immer wieder Darmblutungen. Bei ihren Toilettengängen verlor sie so viel Blut, dass

ihr Eisenwert abstürzte und sie sich nur noch schlapp fühlte. Dazu kam die

Angst: Der Vater der 54-Jährigen hatte Darmkrebs – war sie selbst auch

betroffen? Nach strapaziösen Monaten ließ sich Antje U. von Prof. Dr. Timo Rath

in der Medizinischen Klinik 1 – Gastroenterologie, Pneumologie und

Endokrinologie (Direktor: Prof. Dr. Markus F. Neurath) des

Universitätsklinikums Erlangen untersuchen – mit einem neuen Endoskop, das es

in ganz Deutschland nur dreimal gibt.

„Im Mai 2018 ging das los“, berichtet Antje U. „Ich hatte gerade Spätdienst und

als ich auf die Toilette ging, kam nur Blut“, so die Krankenschwester. Sie ließ

sich gleich vor Ort in „ihrer“ Klinik durchchecken. In den kommenden Wochen

folgten etliche Darm- und Magenspiegelungen – doch weder die noch eine

Magnetresonanztomografie konnten Darmdivertikel bestätigen. Diese Ausstülpungen

der Darmwand hatten die Ärzte zunächst als Ursache für die Blutungen vermutet.

Fünf Monate lang war Antje U. krankgeschrieben. Im Januar 2020 verlor die

54-Jährige schließlich so viel Blut, dass sie in die Notaufnahme des Klinikums

Nürnberg gebracht werden musste. „Der Hämoglobinwert, also der rote

Blutfarbstoff, liegt normalerweise bei 12. Bei mir war er bis auf 6,1

gesunken“, schildert die Krankenschwester die dramatische Situation. Antje U.

bekam gleich zwei Blutkonserven.

Spirale statt Ballons

Mittels einer Kapselendoskopie kamen die Ärzte in Nürnberg der Ursache näher:

Antje U. schluckte eine kleine Videokapsel. Die passierte den Verdauungstrakt

und sammelte dabei Bilder von mehreren Blutungen im Dünndarm. „Aber die Kapsel

kann leider nicht anhalten, wenn sie eine auffällige Stelle sieht, und eine

Therapie ist mit ihr auch nicht möglich. Da müssen wir danach mit dem Endoskop

hin“, erklärt Oberarzt Prof. Rath von der Medizin 1 des Uni-Klinikums Erlangen.

Den Dünndarm untersuchten Gastroenterologen bisher mithilfe der

Doppelballon-Enteroskopie: Dabei werden zwei kleine Ballons nacheinander

aufgeblasen und wieder entleert, sodass sich der Untersuchungsschlauch langsam

in den Darm hineinschiebt. Doch die Methode ist sehr aufwendig und

zeitintensiv, weshalb Ärzte den Dünndarm oft nicht mit einem Mal untersuchen

können oder tieferliegende Abschnitte gar nicht erreichen. Timo Rath verwendete

deshalb bei seiner Patientin Antje U. ein Spiralenteroskop: Mit diesem neuen

speziellen Endoskop kann er den gesamten drei bis sechs Meter langen Dünndarm

einsehen. „Bei 15 Prozent der Patienten lässt sich dieser Darmabschnitt damit

innerhalb einer Stunde komplett untersuchen“, sagt Timo Rath. Seit Kurzem ist

in Erlangen eines von bundesweit nur drei solcher Geräte im Einsatz.

Motorisiert und behutsam

Über den Arbeitskanal des Spiralenteroskops können die Ärzte zum Beispiel

Biopsien entnehmen oder Darmpolypen entfernen. Bei Antje U. war allerdings eine

Krampfader im Dünndarm geplatzt. Die 54-Jährige wurde als eine der Ersten am

Uni-Klinikum Erlangen mit dem neuen Instrument untersucht. „Wir haben bei ihr

insgesamt vier Stellen im Dünndarm verödet und damit die Blutungen gestoppt“,

erklärt Prof. Rath. Je nachdem, an welcher Stelle das Problem liegt und welcher

Zugangsweg kürzer ist, kann die Spiegelung über den Darm oder auch über den

Mund erfolgen. Das Spiralenteroskop arbeitet motorgesteuert: Behutsam fädelt

eine flexible Spirale den Dünndarm Stück für Stück auf das Arbeitsinstrument

auf. „Das Enteroskop lässt sich per Fußschalter aktivieren und sehr gut im Darm

nach vorn und zurück manövrieren. Bei zu viel Widerstand stoppt der Motor

automatisch“, beruhigt Prof. Rath. Als eines von europaweit 13 Zentren nimmt

das Uni-Klinikum Erlangen jetzt an einer Registerstudie teil, die umfassende

Daten zur Diagnostik und Therapie mit dem Spiralenteroskop erhebt.

Als Krankenschwester war Antje U. natürlich nach ihrer Behandlung sehr

neugierig, welchem Gerät sie die erfolgreiche Therapie verdankt. „Ich hätte es

mir viel länger vorgestellt“, sagt sie, als sie sich das Spiralenteroskop

zusammen mit Timo Rath ansieht. Seit Februar 2020 kann Antje U. nun wieder

arbeiten, die Blutungen sind passé. „Der Eingriff in Erlangen war die letzte

Hoffnung, ohne eine große OP geheilt zu werden. Wir Krankenschwestern sind hart

im Nehmen, aber ich bin überglücklich, dass das jetzt ein Ende hat.“

Quelle: Uniklinik Erlangen, 12.02.2020