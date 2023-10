Stationäre COVID-19-Patienten oft mangelernährt - Screening und frühzeitige Aufbautherapie sinnvoll (Pressemitteilung).

Einer der bekanntesten Risikofaktoren für einen schweren Verlauf von COVID-19 ist starkes Übergewicht. Aber auch unter- oder mangelernährte Menschen sind von Infektionserkrankungen oft besonders stark betroffen. Werden sie krank, fehlt es häufig an körpereigenen Reserven. Welchen Einfluss der

Ernährungszustand von COVID-19-Patientinnen und -Patienten auf den Krankheitsverlauf hat und wie häufig Mangelernährung in dieser Patientengruppe überhaupt vorkommt, ist bislang noch weitgehend unbekannt. Französische Forschende legen nun Daten aus

der ersten Welle der Pandemie vor, die zeigen, dass ein hoher Anteil der

stationär versorgten COVID-19-Patienten Anzeichen für eine Mangelernährung

aufweist. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährungsmedizin e.V. (DGEM) nimmt die

Analyse zum Anlass, einmal mehr auf die Notwendigkeit eines

Ernährungsscreenings und -managements bei stationär behandelten Patienten

hinzuweisen.

Der Begriff der Mangelernährung wird in Laien- und Fachkreisen sehr

unterschiedlich verwendet, auch unter Fachleuten gab es lange keine

international verbindlichen Kriterien dafür. Erst vor rund zwei Jahren wurde

ein weltweit gültiger Kriterienkatalog zusammengestellt. Dieser bildet die

krankheitsbezogene Mangelernährung ebenso ab wie den Nährstoff- oder

Energiemangel, der durch Hunger oder Fehlernährung entsteht. „Demnach bedeutet

Mangelernährung nicht immer, dass die Betroffenen zu wenig Nahrung aufnehmen“,

erläutert Professor Dr. oec. troph. Dr. med. Anja Bosy-Westphal, Leiterin der

Abteilung Humanernährung an der Agrar- und Ernährungswissenschaftlichen

Fakultät der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel und Präsidentin der DGEM.

Auch krankheitsbedingte Störungen der Verdauung, Resorption und Verwertung von

Nährstoffen, oder ein erhöhter Energiebedarf können zu einer unzureichenden

Versorgung führen. Entsprechend könnten sowohl untergewichtige als auch normal-

oder sogar übergewichtige Patienten mangelernährt sein. „Ein niedriger

Body-Mass-Index ist somit nur eines der möglichen Kriterien – auch ein

unbeabsichtigter Gewichtsverlust oder eine geringe Muskelmasse können Anzeichen

für eine Mangelernährung sein“, so Bosy-Westphal.

Nach den Kriterien des Katalogs stuften die französischen Medizinerinnen und

Mediziner 42,1 Prozent der auf einer Normalstation aufgenommenen

COVID-19-Patienten als mangelernährt ein – 18,4 Prozent sogar als gravierend.

Von denjenigen Patienten, die zuvor auf der Intensivstation gepflegt worden

waren, waren sogar zwei Drittel mangelernährt. Ob der schlechte

Ernährungszustand der Patienten von der COVID-19-Erkrankung herrührte oder

bereits zuvor bestanden hatte, konnte im Rahmen der Studie nicht unterschieden

werden. „Es ist jedoch anzunehmen, dass er durch die Krankheit zumindest

verstärkt wurde“, sagt Professor Dr. med. Matthias Pirlich, 2. Vizepräsident

der DGEM. Denn COVID-19 bringe viele Symptome mit sich, die das Essen

erschweren – wie etwa Geruchs- und Geschmacksverlust, starke Abgeschlagenheit

und Übelkeit. Gleichzeitig sei der Energie- und Nährstoffverlust aufgrund von

Durchfällen und hohem Fieber groß. Die ausgeprägte Entzündungsreaktion führe zu

einem Abbau der Muskulatur.

Auch wenn die Bedeutung der beobachteten Mangelzustände für den weiteren

Krankheitsverlauf noch unklar ist, werten die Expertinnen und Experten der DGEM

den hohen Anteil mangelernährter COVID-19-Patienten als deutliches Alarmsignal.

Denn aus Studien zu zahlreichen anderen Erkrankungen ist bekannt, dass ein

guter Ernährungszustand einen wertvollen Beitrag zur Gesundung leisten kann.

Die Fachgesellschaft hält es daher für dringend geboten, COVID-19-Patienten

bereits bei der Aufnahme in die Klinik auf ihren Ernährungszustand hin zu

untersuchen und sie bei Bedarf während des stationären Aufenthaltes

ernährungsmedizinisch zu betreuen.

