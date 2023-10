Stellungnahme des EvKB zur Verlautbarung der Staatsanwaltschaft Bielefeld (Pressemitteilung).

Die Staatsanwaltschaft hat heute mitgeteilt, dass die Ermittlungen im Fall gegen den ehemaligen Assistenzarzt des Evangelischen Klinikums Bethel (EvKB) nicht weitergeführt werden. Das ändert nichts daran, dass die erste

Priorität der Hilfe der Opfer gilt.

„Den Opfern unseres früheren Mitarbeiters möchten wir nochmals unsere zutiefst

empfundene Anteilnahme aussprechen. Schließlich ist ihnen bei uns im Haus ein

unfassbares Verbrechen widerfahren“, so Dr. Matthias Ernst, Geschäftsführer des

EvKB. „Deshalb endet unser Wille zur Hilfe für die Opfer nicht.“

Der erste Impuls aller Beteiligten lag darin, sich unmittelbar an die Opfer zu

wenden. Institutionen der Opferhilfe haben empfohlen, keinen Kontakt zu diesem

Zeitpunkt mit den Opfern aufzunehmen, weil eine aktive Ansprache die Opfer

weiter traumatisieren könnte. Sobald es die Situation erlaubt, werden wir uns

sofort an die Opfer wenden, wenn sie es möchten. Das EvKB steht mit allen

Beratungs- und Therapieangeboten zur Seite. Für alle Betroffenen wurde im EvKB

in der vergangenen Woche eine Anlaufstelle unter der Rufnummer 0521 772-77777

eingerichtet. Für diejenigen, die sich nicht an das EvKB selbst richten

möchten, wurden andere Beratungsstellen um Unterstützung gebeten. Informationen

dazu gibt es hier.

Um verlorenes Vertrauen wiederzugewinnen, wurde unverzüglich eine Taskforce

eingerichtet, um die bestehenden Prozesse, Maßnahmen und Instrumente für die

Patientensicherheit zu überprüfen, ihre Wirksamkeit zu erhöhen und

gegebenenfalls zu schärfen. Auch hierbei wird externe Expertise hinzugezogen,

unter anderem werden das Aktionsbündnis Patientensicherheit und der

Frauennotruf Bielefeld das EvKB begleiten. Für die Mitarbeitenden wurde

psychologische Hilfe sichergestellt.

Nach Information des Klinikums hat die Staatsanwaltschaft den Eingang einer

Strafanzeige gegen zwei Ärzte aus dem EvKB bestätigt. Die Staatsanwaltschaft

prüft demnach den Anfangsverdacht einer möglichen Straftat. „Klinikleitung und

Geschäftsführung haben seit Bekanntwerden des Verfahrens mit den Behörden

kooperiert, und dies werden wir auch im Hinblick auf die erstatteten Anzeigen

gegen Ärzte unseres Hauses weiter so tun“, so Dr. Matthias Ernst abschließend.

Quelle: Pressemitteilung, 02.10.2020