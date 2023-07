Neuer Service: IQTIG stellt erstmals Verfahrens- und Modulübersichten für QS-Verfahren bereit (IQTIG).

Diese Übersichten geben einen Überblick über die komplexen Zusammenhänge zwischen den QS-Verfahren und ihren zugehörigen Erfassungs- und Auswertungsmodulen. Die Datenerfassung erfolgt für jedes QS-Verfahren über Erfassungsmodule (Spezifikationsmodule), die in der Spezifikation definiert sind. Die

Auswertungen (Rückmeldeberichte, Länderberichte, Bundesauswertung) wiederum werden für jedes QS-Verfahren nach Auswertungsmodulen ausgegeben und

in Form von Rechenregeln festgelegt.

Im Erfassungsjahr 2022 führt das IQTIG insgesamt 15 QS‐Verfahren nach der

DeQS-RL im Auftrag des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) durch. Die

QS-Verfahren gruppieren sich in zwölf Versorgungsbereiche mit jeweils einem

oder mehreren Verfahren.

Grundlage für die Durchführung der QS-Verfahren sind die Richtlinien des G-BA.

Die meisten QS-Verfahren sind in der "Richtlinie zur datengestützten

einrichtungsübergreifenden Qualitätssicherung" (DeQS-RL) gefasst. Die

"Richtlinie über Maßnahmen der Qualitätssicherung in Krankenhäusern" (QSKH-RL)

ist auf Beschluss des G-BA seit dem 1. Januar 2021 außer Kraft gesetzt. Alle

QS-Verfahren aus dieser Richtlinie wurden zum 1. Januar 2021 in die DeQS-RL

überführt.

Quelle: IQTIG, 14.09.2022