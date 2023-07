Uniklinik Erlangen führt individuelle Arzneimittelanamnese vor OPs ein (Pressemitteilung).

Morgens schlucke ich eine weiße Pille und abends zwei von den runden. Solche Angaben von Patientinnen und Patienten über ihre aktuelle Medikamenteneinnahme sorgen bei Ärztinnen und Ärzten für Stirnrunzeln – und können den Betroffenen sogar gefährlich werden. Gerade ältere Menschen nehmen oft eine Vielzahl

von Tabletten ein, die ihnen in unterschiedlichen Praxen verordnet wurden“, weiß Prof. Dr. Frank Dörje, Chefapotheker des Universitätsklinikums Erlangen. „Müssen sie dann für eine Operation ins Krankenhaus, kommen weitere

Arzneimittel hinzu und es besteht das Risiko, dass es aufgrund der lückenhaften

Angaben zu lebensgefährlichen Wechselwirkungen kommt.“ Um dies zu verhindern,

wurde in chirurgischen Einrichtungen des Uni-Klinikums Erlangen eine neue

konkrete Maßnahme zur Steigerung der Patienten- und

Arzneimitteltherapiesicherheit etabliert. „Von Patientinnen und Patienten, die

in der Chirurgie operiert werden sollen, nehmen wir jetzt eine explizite

Arzneimittelanamnese auf“, sagt Frank Dörje und Prof. Dr. Robert Grützmann,

Direktor der Chirurgischen Klinik, ergänzt: „Damit können wir die Sicherheit

unserer Patientinnen und Patienten noch einmal deutlich erhöhen. Wir freuen uns

sehr, dass wir die Apotheke nun schon vor der OP als Co-Pilotin fest mit an

Bord haben.“

Vor anstehenden Operationen war es bereits bisher üblich, dass die Patientin

bzw. der Patient ein Aufnahmegespräch mit einer Chirurgin bzw. einem Chirurgen

und ein sogenanntes Narkosegespräch mit einer Anästhesistin bzw. einem

Anästhesisten führt. In der Chirurgie haben nun allerdings auch die

Apothekerinnen Julia Reiher, Marina Schmid und Isabell Andrae ihren festen

Arbeitsplatz. Jeweils eine von ihnen nimmt sich einige Tage vor der OP Zeit für

ein persönliches Gespräch, in dem sie gemeinsam mit der Patientin bzw. dem

Patienten alle Medikamente ausführlich bespricht. „Dabei achten wir nicht nur

auf potenzielle Wechsel- und Nebenwirkungen“, erläutert Prof. Dörje. „Bestimmte

Arzneimittel müssen vor einem operativen Eingriff pausiert werden: einige

Antidiabetika beispielsweise.“ Die Pharmazeutinnen erfassen die einzelnen

Medikamente – wie eingenommene Tabletten, Tropfen oder benötigte Inhalatoren –

auch deshalb, um die spätere Versorgung auf Station nahtlos sicherzustellen. Im

Idealfall bringt die Patientin bzw. der Patient zum pharmazeutischen

Aufnahmegespräch einen ausgefüllten Medikamentenplan mit. Sind die Angaben

nicht eindeutig oder lückenhaft, halten die Expertinnen des Uni-Klinikums

Erlangen ggf. Rücksprache mit der Hausärztin bzw. dem Hausarzt oder den

niedergelassenen Fachärztinnen und -ärzten.

Medizin und Pharmazie Seite an Seite

Wichtig ist für Prof. Dörje, der gemeinsam mit Prof. Grützmann die Idee für

diese verstärkte Zusammenarbeit zur Verbesserung der

Arzneimitteltherapiesicherheit hatte, dass die Pharmazeutinnen die Chirurginnen

und Chirurgen mit diesem Aufnahme- und Arzneimittelanamnese-Service deutlich

entlasten: „Die Entscheidungen, welche Medikamente verordnet oder abgesetzt

werden, treffen auf der Basis des pharmazeutischen Konsils nach wie vor die

Ärztinnen und Ärzte“, betont der Chefapotheker. „Wir sind sehr dankbar für

diese Beratung und Unterstützung, denn gerade bei den Neben- und

Wechselwirkungen haben die Kolleginnen und Kollegen aus der Apotheke eine sehr

große fachliche Expertise“, sagt Prof. Grützmann. „Das Geld, das wir in dieses

Projekt investieren, ist extrem gut angelegt – die Sicherheit unserer

Patientinnen und Patienten steht für uns an oberster Stelle!“

Die nahtlose medikamentöse Patientenversorgung zwischen ambulantem und

stationärem Sektor ist in anderen Ländern bereits etablierter als in

Deutschland. „An jeder Schnittstelle droht ein Informationsverlust“, berichtet

Prof. Dörje. Manchmal wisse die Hausärztin oder der Hausarzt nichts von den

Medikamenten, die die Neurologin bzw. der Neurologe verschrieben habe und

gerade ältere Menschen verlören schließlich selbst den Überblick. „Wir decken

sowohl die Schnittstelle ‚stationäre Aufnahme‘ als auch die ‚Entlassung‘ ab und

nehmen auf Basis der individuellen Angaben sowie der Laborwerte eine gründliche

Medikationsanalyse vor“, erklärt der Chefapotheker. „Das ist auch deshalb

wichtig, da wir die Medikation nach bestimmten Operationen vorübergehend oder

dauerhaft auf eine eingeschränkte Organfunktion anpassen müssen.“ Frank Dörje

ist stolz, wie gut das Pilotprojekt seit April 2020 in der Chirurgischen Klinik

läuft und dass die wissenschaftliche Evaluation der Zusammenarbeit bisher sehr

gute Ergebnisse liefert. Mittlerweile wurde der Service auch in weiteren

chirurgischen Kliniken und selbstständigen Abteilungen des Uni-Klinikums

Erlangen erfolgreich etabliert. Ziel ist es, mit diesem Service einen wichtigen

und dauerhaften Beitrag zur Erhöhung von Patienten- und

Arzneimitteltherapiesicherheit zu leisten.

Quelle: Pressemitteilung, 04.11.2021